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'మీరు చూపించిన మృతదేహం మా అబ్బాయిది కాదు' : మణిదీప్ మిస్సింగ్​ కేసులో నాటకీయ పరిణామాలు

కుటుంబీకులకు మెయిల్​ ద్వారా సమాచారమిచ్చిన ఫిన్​లాండ్​ పోలీసులు - అక్కడికి వెళ్లేందుకు వీసా ఇవ్వట్లేదని బాధిత కుటుంబసభ్యుల ఆవేదన - భారత ప్రభుత్వమే న్యాయం చేయాలని కోరుతున్న యువకుడి తండ్రి

MISSING STUDENT MANIDEEP CASE
MISSING STUDENT MANIDEEP CASE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 1:03 PM IST

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Manideep Missing Case Update : హైదరాబాద్​ వనస్థలిపురంలోని వైదేహినగర్​కు చెందిన మణిదీప్​ రెడ్డి అదృశ్యం కేసులో నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఫిన్​లాండ్​లో మణిదీప్ ​రెడ్డి చనిపోయాడని, అతని మృతదేహం సముద్ర తీరంలో దొరికిందని అక్కడి పోలీసులు శుక్రవారం తల్లిదండ్రులకు మెయిల్​ ద్వారా సమాచారం అందించారు. మృతదేహం వద్ద లభించిన పలు కార్డులను మెయిల్​లో పంపించారు. మణిదీప్​ బయోమెట్రిక్​ సహాయంతో ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అయితే విద్యార్థి తండ్రి ముత్యంరెడ్డి మాత్రం దీనిని నమ్మట్లేదు. లభించిన మృతదేహం తమ కుమారుడిది కాదంటున్నారు.

ఎవరిదో మృతదేహం తమ కుమారుడిగా : తమ కుమారుడు మే 5న అదృశ్యమయ్యాడని, 65 రోజుల తర్వాత సముద్ర తీరంలో మృతదేహం ఎలా లభిస్తుందని మణిదీప్​ తండ్రి ప్రశ్నిస్తున్నారు. అతని ఆచూకీ కోసం ఇక్కడి హైకోర్టులో పిటిషన్​ వేశామని తెలిపారు. ఫిన్​లాండ్​లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం మూడు వారాల్లో కేసు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని, అందుకే అక్కడి అధికారులు ఎవరిదో మృతదేహం తమ కుమారుడిదిగా నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

ఓ వ్యక్తిపై అనుమానం : తమకు ఫిన్​లాండ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తిపై అనుమానం ఉందని తెలిపినా పోలీసులు విచారణ చేయలేదని మణిదీప్​ తండ్రి పేర్కొన్నారు. కుమారుడి ఆచూకీ కోసం ఫిన్​లాండ్​కు వచ్చేందుకు అనుమతించాలని కోరినా, ఆ దేశం వీసా ఇవ్వలేదని వాపోయారు. తమకు భారత ప్రభుత్వమే న్యాయం చేయాలని ఆ తండ్రి కోరుతున్నారు.

అసలు ఏం జరిగిందంటే? : ఉన్నత చదువుల కోసమని మణిదీప్​ రెడ్డి 2025లో ఫిన్​లాండ్​కు వెళ్లాడు. అక్కడ లాతీ పట్టణంలోని ఎల్​యూటీ యూనివర్సిటీలో బీటెక్​ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. మే నెల 1 నుంచి కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్​కు స్పందించకపోవటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందారు. అనుమానం వచ్చి ఫిన్​లాండ్​లోని స్నేహితులు, తెలిసిన వారిని రూమ్‌కు, కాలేజీకి పంపించారు. అక్కడ ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదు. దీంతో లాతీ పట్టణంలో మే 5న అదృశ్యం కేసు నమోదు చేయించారు. అయితే అక్కడి పోలీసులు కేసుపై ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో తండ్రి ముత్యంరెడ్డి బండారు దత్తాత్రేయ, కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డిని సహాయం కోరారు. ఫిన్​లాండ్​ పోలీసులు తమ కుమారుడి అదృశ్యం కేసులో విచారణ చేసేలా చొరవ చూపాలని కోరారు.

హైకోర్టు తీర్పు : అయినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోవడంతో తమ కుమారుడి అదృశ్యంపై కేసు నమోదు చేసినా చర్యలు తీసుకోట్లేదంటూ తల్లిదండ్రులు జి.మర్ణత, ముత్యంరెడ్డిలు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు అదృశ్యంపై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై తీసుకున్న చర్యలు వివరించాలంటూ కేంద్రం, ఫిన్​లాండ్​లోని భారత రాయబార కార్యాలయం, తెలంగాణ పోలీసులు తదితరులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. అయితే ఈ కేసును జూన్​ 22న ఫిన్‌లాండ్‌ ఎన్‌ఐఏకు అప్పగించినట్లు కేంద్రం ఈ నెల 3న హైకోర్టుకు నివేదించింది. వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి జులై 16కు వాయిదా వేశారు. కోర్టులో విచారణకు మరో 4 రోజులు ఉండగా, తాజాగా మణిదీప్​ మృతదేహం దొరికిందంటూ ఫిన్​లాండ్​ పోలీసులు అతడి తల్లిందండ్రలకు సమాచారం ఇచ్చారు.

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మణిదీప్​ రెడ్డి మిస్సింగ్​ అప్డేట్​
MISSING STUDENT MANIDEEP CASE

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