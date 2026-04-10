ETV Bharat / state

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు - 12 లేదా 13న విడుదల!

ఇంటర్​ ఫలితాలపై విద్యార్థులను అయోమయానికి గురిచేస్తున్న పలు వెబ్​సైట్లు - ఈ నెల 12 లేదా 13న ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యే ఛాన్స్ - సీఎంతో విడుదల చేయించాలని చూస్తున్న ఇంటర్ బోర్డు

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Intermediate Results 2026 : ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు ఈ నెల 12 లేదా 13న విడుదల చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. శనివారం (ఏప్రిల్ 11) నాటికి అంతా సిద్ధం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం నుంచి ఇంటర్​ బోర్డుకు ఆదేశాలు వచ్చినట్లు తెలిసింది. దాదాపు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులుండగా, ఒక్క సబ్జెక్టులో తప్పిన వారు 1.05 లక్షల మంది ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అన్ని సబ్జెక్టులు పాసైన వారు ఒక్క సబ్జెక్టులో ఎందుకు తప్పారు? పేపర్​ కరెక్షన్​లో ఏమైనా పొరపాటు జరిగిందా? అని జవాబుపత్రాలను మరోసారి బయటకు తీసి పరిశీలించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా సమాచారం.

జూనియర్ కాలేజీల్లో మధ్యాహ్న భోజనం : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం (2026-27) నుంచి జూనియర్‌ కళాశాలల్లో కూడా మధ్యాహ్న భోజనం, అల్పాహారం పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం సిలబస్‌ను మార్చారు. తరగతి గదుల్లో సాంకేతిక హంగులు సంతరించుకోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఫలితాలు విడుదల చేయించాలని ఇంటర్‌ బోర్డు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

విద్యార్థులు, లెక్చరర్లు అనేక విధాలుగా వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఇంటరాక్టివ్‌ ఫ్లాట్‌ ప్యానెల్‌ (ఐఎఫ్‌పీ)లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని తెలంగాణ సర్కారు ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. తెలంగాణ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్‌ (టీజీటీఎస్‌) ద్వారా టెండర్ల ప్రక్రియ కూడా దాదాపు ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. దీంతో పనులు ఊపందుకోనున్నాయి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం 430 ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కాలేజీలున్నాయి. ఇంటర్ ఫస్టియర్‌కు రెండు, సెకండియర్‌కు రెండు చొప్పున ఒక్కో కాలేజీకి నాలుగు ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్​ ప్యానెల్​లను(ఐఎఫ్​పీలు) ఏర్పాటు చేస్తామని ఇంటర్‌బోర్డు కార్యదర్శి కొద్ది రోజుల క్రితం వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఆ ప్రచారం వాస్తవం కాదు : ఇంటర్ ఫలితాలను ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేస్తోందంటూ సోషల్​ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తెలంగాణ ఫ్యాక్ట్​ చెక్​ విభాగం ఖండించింది. ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇంటర్‌ ఫలితాల​ ప్రకటన అనేది నిర్ణీత షెడ్యూల్‌ ప్రకారమే జరుగుతుందని వివరించింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఏప్రిల్‌ మొదటి వారంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదల చేయలేదన్న విషయాన్ని గుర్తు చేసింది. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి 2025 వరకు జరిగిన ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన తేదీలను ఆధారాలుగా చూపెట్టింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వ ‘ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌’ విభాగం అధికారిక సోషల్​ మీడియా ‘ఎక్స్‌’లో పోస్టు చేసింది.

పది ఫలితాలు కూడా : ఇంటర్ ఫలితాల అనంతరం పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాల కోసం కూడా లక్షల మంది విద్యార్థులు ఎదురు చూస్తుంటారు. వాటిని మే మొదటి వారంలో విడుదల చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పదో తరగతి జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం ఈ నెల (ఏప్రిల్‌) 1న ప్రారంభం కాగా, 23తో ముగియనుంది. పేపర్ ఎవాల్యూయేషన్ పూర్తయిన తర్వాత నమోదు ప్రక్రియ ఉంటుంది. దీని ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 30 లేదా మే మొదటి వారంలో ఫలితాలు విడుదల చేసేందుకు అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. టెన్త్‌ 2026 పరీక్షలు మార్చి 14న మొదలు కాగా, ఏప్రిల్‌ 16తో ముగియనున్నాయి.

TAGGED:

INTER RESULTS 2026
INTERMEDIATE EVALUATION
CM REVANTHA REDDY
TELANGANA INTERMEDIATE RESULTS 2026
TELANGANA INTERMEDIATE RESULTS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.