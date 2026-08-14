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ఆదిలాబాద్​ జిల్లా అభివృద్ధికి మహర్దశ - విమానాశ్రయం, రైల్వేలైన్​, పారిశ్రామిక కారిడార్​తో సరికొత్త రూపు

ఆదిలాబాద్​ అభివృద్ధి దిశగా చకచకా అడుగులు - పారిశ్రామిక కారిడార్​, విమానాశ్రయంతో వందలాది మందికి ఉపాధి - రైల్వేలైన్ నిర్మాణం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు

Steps towards Adilabad Development
Steps towards Adilabad Development (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 8:26 PM IST

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Steps towards Adilabad Development : ఎయిర్​పోర్టు మంజూరు, మెగా పారిశ్రామిక కారిడార్, మరోవైపు ఆర్మూర్ రైల్వేలైన్​కు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు మహర్దశ పట్టనుందని తెలుస్తోంది. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వరాలు కురిపిస్తుండటంతో అనుకున్నవన్నీ పూర్తయినట్లయితే స్థానికంగా ఉన్న వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. వివిధ పరిశ్రమల అనుబంధ విభాగాలు రానుండటంతో ఆదిలాబాద్ సమగ్ర అభివృద్ధికి అడుగులు పడనున్నాయి.

విమానాశ్రయ కల నెరబోతోంది : ఆదిలాబాద్​లో రక్షణ శాఖకు చెందిన 369 ఎకరాల విశాలమైన స్థలం ఉన్నప్పటికీ విమానం ఎక్కే భాగ్యం కోసం ఎంతోమంది స్థానికులు ఎదురుచూస్తుండగా తాజాగా ఆ కల నెరవేరబోనుంది. ఐఏఎఫ్, ఏఏఐలు(ఎయిర్​పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) సంయుక్తంగా ఏర్పాటుచేసే విమానాశ్రయం కోసం భూసేకరణ, ఇతర వ్యయాలకు సంబంధించి నిధులు మంజూరు చేస్తూ రాష్ట్రప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో యుద్ధప్రాతిపదికన సర్వే జరుగుతోంది. విమానాశ్రయం ఏర్పాటు, పారిశ్రామికవేత్తల రాకతో స్థానికంగా పెట్టుబడులకు మరింత ఊతమివ్వనుంది. సరుకు రవాణాకు సంబంధించి కార్గో సౌకర్యంతో కొత్త కంపెనీల గోదాంల నిర్మాణం, స్టార్‌ హోటళ్లు, ఇతర వ్యాపారాలతోనూ స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడనున్నాయి.

  • ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులు - రూ. 2278.14 కోట్లు
  • భూసేకరణ - 2009.23 ఎకరాలు

మెగా పారిశ్రామిక పార్క్​తో బహుళ ప్రయోజనాలు : భోరజ్‌ మండలంలో ఏర్పాటవ్వబోయే మెగా పారిశ్రామిక పార్క్‌తో జిల్లా వాసులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. వెనుకబడిన ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు భారీ పరిశ్రమలు తీసుకురానున్నట్లుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించడంతో భూసేకరణపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టారు. ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన భూమి వివరాలను ప్రకటించారు. రాయితీలతో కేటాయింపు ఈ స్థలాలతో స్థానికులు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల కల్పన, ఇతర రీతిలో వేలాదిమంది నిరుద్యోగులకు ఇది ఉపాధి కల్పించనుంది.

  • ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్‌ లక్ష్యం - 10 వేల ఎకరాలు
  • ప్రస్తుతం ఎంపికచేసింది - 2062 ఎకరాలు
  • అదనంగా గుర్తించింది - 1300 ఎకరాలు

కల సాకారం దిశగా అడుగులు : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా కేంద్రం నుంచి హైదరాబాద్‌ నగరానికి నేరుగా రైలు నడపాలని జిల్లా వాసుల చిరకాల వాంఛ. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర మీదుగా తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తుండటంతో వ్యయప్రయాసలకు గురవుతున్నారు. ఆదిలాబాద్‌ నుంచి నిర్మల్‌ మీదుగా ఆర్మూర్‌ వరకు లైన్‌ నిర్మించినట్లయితే అక్కడి నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు చేరుకోవచ్చు. ఆర్మూర్‌ లైన్‌ కోసం సమగ్ర ప్రాజెక్ట్‌ నివేదిక (డీపీఆర్‌) సిద్ధమవడంతో భరోసా ఏర్పడింది. ఇటీవల జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ చర్చించడం ప్రాజెక్టు వేగం మరింత పుంజుకోనుందనే ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాయి.

  • రైల్వేలైన్‌ పొడవు - 135.50 కిలోమీటర్లు
  • నిర్మాణ అంచనా వ్యయం - రూ. 4398.03 కోట్లు

ఉత్తర తెలంగాణ అభివృద్ధికి గేమ్‌ఛేంజర్ - ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయానికి రూ.2వేల కోట్లు మంజూరు

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STEPS TOWARDS ADILABAD DEVELOPMENT
STORY ON ADILBAD DEVELOPMENT
ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు
NEW AIRPORT IN ADILABAD DISTRICT
STEPS TOWARDS ADILABAD DEVELOPMENT

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