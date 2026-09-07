స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ 25 ఏళ్లుగా సేవలు అందించడం అభినందనీయం: యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్
వెంకటాచలంలో స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ రజతోత్సవం - ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ - వేడుకలకు హాజరైన వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రులు నారాయణ, సత్యకుమార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 5:48 PM IST
UP CM Yogi Attend SBT Silver Jubilee : స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ పేదపిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తోందని ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పేర్కొన్నారు. వారి కోసం అన్ని రకాల వసతులూ కల్పిస్తోందని చెప్పారు. పేదపిల్లలకు చదువు చెప్పడం అనేది గొప్ప సమాజ సేవన్నారు. యువతకు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారని వివరించారు. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలంలోని స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ రజతోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రసంగంలో భాగంగా అందరికీ వందనం అంటూ యోగి తెలుగులో మాట్లాడి సభికుల్లో ఉత్సాహం నింపారు.
'కరోనా మహమ్మారి వల్ల అనేకమంది తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. అనాథ పిల్లలకు యూపీలో అటల్ ఆవాస్ విద్యాలయ్లో ఉచిత విద్య. మా గురుకుల పాఠశాలల్లో వసతుల కల్పనకు వెంకయ్యనాయుడే స్పూర్తి. సాంకేతికత పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థంగా వాడుకునే దేశమే ముందుకెళ్తోంది. ఎంత చదువుకుని, ఉన్నతస్థానానికి వెళ్లినా దేశం పట్ల భక్తి ఉండాలి, ఎక్కడికి వెళ్లినా నేషన్ ఫస్ట్ అనే భావన అందరిలో ఉండాలని' యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, మంత్రులు నారాయణ, సత్యకుమార్తోపాటు తదితరులు హాజరయ్యారు.
"స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ 25 ఏళ్లుగా సేవలు అందించడం అభినందనీయం. సమాజసేవకు వెంకయ్యనాయుడు తీసుకున్న సంకల్పం గొప్పది. స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్లో విద్య తోపాటు నైపుణ్య శిక్షణనూ అందిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల యువత, మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ఉత్తరాదికి, దక్షిణాదికి వారధిగా వెంకయ్యనాయుడు పని చేశారు. మన పల్లెలు జ్ఞానానికి, ఆర్థికాభివృద్ధికి మూలకేంద్రాలు. ఒకప్పుడు మన గ్రామాలన్నీ స్వయంపోషకాలుగా ఉండేవి. అందుకే గ్రామాలకు తరలండి అంటూ గాంధీజీ పిలుపునిచ్చారు. పేద పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పడం జాతి నిర్మాణానికి సాయం చేయడమే. ఎక్కడికి వెళ్లినా భారతీయులం అంటూ గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. గ్రామీణ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచస్థాయి మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు ఉన్నాయి." - యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
SBT Silver Jubilee in venkatachalam : స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ తనకు మానస పుత్రికని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు చెప్పారు. తన పేరుపై ఉన్న ఆస్తులు ట్రస్ట్కే చెందుతాయని ప్రకటించారు. ప్రతిఒక్కరూ జీవితంలో కొంతభాగం సేవకు కేటాయించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఒకప్పుడు ఉత్తర్ప్రదేశ్ దేశంలో చాలా వెనుకబడిన ప్రదేశంగా ఉండదేని గుర్తుచేశారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలనలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఉత్తమప్రదేశ్గా మారిందని ఆయన ప్రశంసించారు. గ్రామీణ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు ట్రస్ట్ నిరంతరం కృషి చేస్తోందని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ దీపా వెంకట్ తెలిపారు.
అంతకుముందు అక్షర విద్యాలయ ప్రాంగణంలోని హెలిప్యాడ్ వద్ద యోగి ఆదిత్యనాథ్కు ట్రస్ట్ నిర్వహకులు, నేతలు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సోమా సాంకేతిక శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఆదిత్యనాథ్ సందర్శించి అక్కడ శిక్షణ పొందుతున్న యువతతో మాట్లాడారు. స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్లో యువతకు ఇస్తున్న సాంకేతిక శిక్షణ, నైపుణ్యాలపై వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థుల స్కేటింగ్ ప్రదర్శనను ఆసక్తిగా వీక్షించారు. అక్షర విద్యాలయ నిర్వహణను యోగి ప్రశంసించారు.
మాతృభూమికి సేవ కోసం : గ్రామీణ సాధికారత, వికాసమే లక్ష్యంగా, సేవే పరమావధిగా పూర్వ ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరవు వెంకయ్యనాయుడు మానస పుత్రికగా 2001లో ఆవిర్భవించింది. వెంకయ్యనాయుడు స్ఫూర్తితో ఆయన మిత్రులు 8 మంది మాతృభూమికి సేవ చేయాలన్న సంకల్పంతో దీనిని ప్రారంభించారు. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలంలో నెలకొల్పిన ట్రస్ట్ సేవలు బహుముఖంగా విస్తరించాయి. విజయవాడ సమీపంలోని ఆత్కూరు, హైదరాబాద్లోని ముచ్చింతల్లోనూ స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ శాఖలు ఏర్పాటు చేసి పెద్ద ఎత్తున శిక్షణ, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది.
రాజకీయ కార్యక్రమాలకు తావులేకుండా ప్రభుత్వాల నుంచి సాయం, నిధులు ఆశించకుండా, భావసారూప్యం, సేవాతత్పరత గల వ్యక్తులు, సంస్థల భాగస్వామ్యం, సహకారంతో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కైకలూరు ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ ట్రస్ట్ ఛైర్మన్గా ఉన్నారు. ఈ పాతికేళ్లలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు చెందిన లక్షల మంది పేదలు, మహిళలు, రైతులు, గ్రామీణ యువత జీవితాల్లో వెలుగులు నింపింది. విద్యార్థులు, యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, గ్రామీణ మహిళలకు స్వయం ఉపాధిలో శిక్షణ పేదలకు విద్య, వైద్యం ఉచితంగా అందించేందుకు కృషి చేయడం అనే లక్ష్యాలను త్రికరణ శుద్ధిగా ఆచరిస్తోంది.
పాలకులు ఉచితంగా విద్య, వైద్యం అందిస్తే సరిపోతుంది : వెంకయ్యనాయుడు
ఉపాధికి బంగారు బాట - వేలాది మంది జీవితాల్లో 'స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్' వెలుగులు