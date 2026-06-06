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రూ.12వేలతో ఎలక్ట్రికల్ పవర్ టిల్లర్​ - కరీంనగర్​ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల రూపకల్పన

తక్కువ ఖర్చుతో వ్యవసాయంలో తోడ్పడే ఆధునిక యంత్రం - ట్రాక్టర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతున్న ఎలక్ట్రిక్ టిల్లర్ - ప్రోత్సాహం లభిస్తే మరిన్ని యంత్రాలు తయారు చేస్తామంటున్న విద్యార్థులు

కిట్స్ విద్యార్థుల ఎలక్ట్రిక్​ పవర్ టిల్లర్ ఆవిష్కరణ
KITS Students New Tiller Innovation (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 4:46 PM IST

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KITS Students New Tiller Innovation : ఆధునిక వ్యవసాయంలో యంత్రాల వినియోగం అనివార్యమైంది. విత్తనం వేసింది మొదలు పంట చేతికి వచ్చే వరకు సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుత డీజిల్, పెట్రోల్ ఆధారిత యంత్రాల వల్ల కాలుష్యం పెరిగిపోవడమే కాకుండా రైతులకు ఖర్చులూ భారమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థులు వినూత్నంగా ఆలోచించి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ టిల్లర్‌ను రూపొందించారు. పర్యావరణానికి కాలుష్యం లేకుండా రైతులకు అధిక పెట్టుబడి కాకుండా తయారుచేసిన ఈ ఆవిష‌్కరణ ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

తక్కువ వ్యయంతో అన్నదాతకు అండగా : పూర్తిగా విద్యుత్తు శక్తితో నడిచే పవర్​ టిల్లర్​ను తయారు చేసిన విద్యార్థులది కరీంనగర్ జిల్లా, హుజూరాబాద్ మండలం సింగాపూర్ కమలా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్​​(కిట్స్) ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలోని మెకానికల్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులు. తక్కువ ఖర్చుతో, ఎక్కువ పనిచేసేలా రైతులకు ఉపయోగపడే పవర్ టిల్లర్‌ను తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ యంత్రంతో ఆధునిక వ్యవసాయం మరింత సులువవుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

"దీన్ని రూపొందించడానికి ప్రధాన కారణం దీని నుంచి వాతావరణ కాలుష్యం ఉండదు. కాంపాక్ట్​ సైజ్​లో ఉండటంతో ట్రాక్టర్​ వెళ్లలేని ప్రాంతానికి కూడా వెళ్లగలదు. ఇందులో డీసీ బ్యాటరీలను అమర్చాం. ఇది చైన్​ డ్రైవ్​ మెకానిజం ద్వారా పనిచేస్తుంది. వేగాన్ని నియంత్రించడానికి రెగ్యులేటర్​ వినియోగించాం. ఈ యంత్రం ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే మూడు గంటల దాకా పనిచేస్తుంది. ఈ టిల్లర్​తో గంటకు ఎకరం దాకా దుక్కి నేలను చదును చేయవచ్చు. ఇది బ్యాటరీ ఆధారంగా నడుస్తుంది. సోలార్​ ప్యానెల్​ అమర్చితే ఛార్జ్​ చేసే అవసరం కూడా లేకుండా కూడా టిల్లర్​ పనిచేస్తుంది" - మాకు ప్రోత్సహిస్తే వీటిని అప్డేట్​ చేయగలం - మండ అర్జున్​, ఫైనల్​ ఇయర్ మెకానికల్ ఇంజినీర్​, కిట్స్

కలుపు నివారణకు అనువుగా : ట్రాక్టర్​తో పోల్చుకుంటే ఈ టిల్లర్ తక్కువ శబ్ధంతో నడుస్తుంది. భారీ వాహనాలు పనిచేయలేని చోట కూడా ఈ యంత్రాన్ని అవలీలగా ఉపయోగించవచ్చు. అంటే పంట ఏపుగా పెరిగిన తర్వాత పొలంలో ట్రాక్టర్ ప్రవేశించలేదు. ఈ సమయంలో కలుపు నివారణకు ఈ మెషీన్​ చాలా అనువైంది. ప్రయోగాత్మకంగా ప్రదర్శించిన టిల్లర్‌తో మంచి ఫలితాలు కనిపించాయని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శంకర్, ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్​మెంట్​ విభాగాధిపతి సతీష్ విద్యార్థులను అభినందిస్తున్నారు.

"డెవలప్​మెంట్ ఆఫ్​ పోర్టబుల్​ మినీ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ టిల్లర్​ మెషీన్​ పేరుతో మేము ఈ యంత్రాన్ని రూపొందించాం. గతంలో రైతులు పొలాన్ని చదును చేసేందుకు సంప్రదాయ పద్ధతులను అనుసరించేవారు. దీని ద్వారా ఎక్కువ సమయం పాటు అధికంగా శ్రమించాల్సి వచ్చేది. క్రమేణా ట్రాక్టర్లు వచ్చాయి. వీటిని రైతులందరికీ వినియోగించే తాహతు లేదు. అంతేకాకుండా దీని నుంచి వాయు, శబ్ద కాలుష్యం అవుతుంది. దీన్ని అరికట్టాలని మేము ఎలక్ట్రిక్​ కల్టివేషన్​ యంత్రాన్ని ఆవిష్కరించాం. ఇది నేలను చదును చేయడమే కాకుండా విత్తనాలు నాటడానికి, తోట పనులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ టిల్లర్​ పరిమాణం చిన్నగా ఉండటంతో ఎక్కడికైనా సులభంగా తీసుకెళ్లవచ్చు" - జి. మల్లయ్య, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్​ ప్రొఫెసర్, కిట్స్​​

ప్రోత్సాహం లభిస్తే మరిన్ని యంత్రాలు : కేవలం రూ.12వేల ఖర్చుతో తయారు చేసిన ఈ యంత్రం ద్వారా రైతులకు శ్రమ, పనిభారం, పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గుతాయని విద్యార్థులు వివరిస్తున్నారు. నేలను దున్నడం దగ్గర నుంటి ప్రతి పనిలోనూ రైతులకు ఉపయోగపడే ఈ మల్టీ పర్పస్​ ఆవిష్కరణ తమకు పేరు తెచ్చిపెట్టిందనీ, సహకారం అందిస్తే మరిన్ని యంత్రాలను తయారు చేస్తామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

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