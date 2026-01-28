మేడారం మహాజాతర - ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
January 28, 2026
Untold Story Behind Medaram Jatara : దేశంలో కుంభమేళా తర్వాత అంతటి ప్రఖ్యాతిగాంచిన జాతర మేడారం. ఐతే, ఈ మహా జాతర వెనుక మహోన్నతమైన చరిత్ర దాగి ఉంది. ప్రాణ త్యాగాలు, నెత్తుటి మరకల గాయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఆ చరిత్రను తెలుసుకుంటే ఎంతటివారికైనా కళ్లు చెమర్చాల్సిందే. మానవత్వం ఉన్న మనుషులే దేవుళ్లుగా మారి పూజలందుకుంటున్న కోయ వీరుల చరిత్ర అది. వీరత్వమే దైవత్వంగా మారి ఆదివాసీలకు ఆరాధ్యులయ్యారు సమ్మక్క - సారక్కలు. ఆ వీర వనితల గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన గిరిజన మేడారం జాతర ప్రారంభం వెనుక ఓ కథ ప్రచారంలో ఉంది. కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం ప్రస్తుత మేడారం ప్రాంతాన్ని మేడరాజులు పరిపాలించేవారు. వారు కాకతీయులకు సామంతులుగా ఉండేవారు. ఐతే, మేడారానికి చెందిన కొందరు కోయదొరలు గోదావరీ తీరంలోని అడవికి వేటకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఒక పాప పులులతో ఆడుకోవడం గమనించారు. ఆ పాపను తీసుకొచ్చి మాఘశుద్ధ పౌర్ణమి రోజున ఆమెకు సమ్మక్క అని నామకరణం చేశారట. ఎప్పుడైతే ఆ పాప గ్రామంలోకి అడుగుపెట్టిందో అప్పటినుంచే అక్కడ సకల శుభాలు కలిగినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. తదనంతర కాలంలో సమ్మక్క, పగిడిద్ద రాజులకు వివాహం జరిగింది. ఆ దంపతులకు సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న అనే ముగ్గురు పిల్లలు జన్మించారు. గోవిందరాజుకు సారలమ్మను ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు.
కప్పం కట్టాలని కాకతీయరాజులు ఆదేశాలు : కొంతకాలం తర్వాత మేడారం ప్రాంతంలో కరవు కాటకాలు సంభవించి కోయగూడెం వాసులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. ఐతే, తిండి దొరక్క అల్లాడుతున్న గిరిపుత్రులకు 'గోరు చుట్టుపై రోకటి పోటులాగా' కప్పం కట్టాలని కాకతీయరాజులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీనిని కోయదొరలు వ్యతిరేకించారు. తననే ధిక్కరిస్తున్నారనే కోపంతో కాకతీయ సామ్రాజ్యాధినేత ప్రతాపరుద్రుడు యుద్ధం ప్రకటించాడు. కరవు కాటకాలతో అల్లాడుతుంటే కప్పమెట్లా కట్టాలంటూ మొరపెట్టుకున్నా వినకుండా గిరిపుత్రులపైకి దండెత్తి వచ్చాడు. దీంతో గిరిజన ప్రజల్ని కాపాడుకునేందుకు కోయదొరలు కదన రంగంలోకి దూకారు. సమ్మక్క- సారక్కలతో పాటు పగిడిద్దరాజు, జంపన్న, నాగులమ్మ, గోవిందరాజులు కాకతీయులతో వీరోచిత పోరాటం చేశారు. గిరిజన జాతి విముక్తి కోసం కత్తిపట్టి శత్రుమూకను చీల్చి చెండాడారని కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది.
గిరిజనులకు-కాకతీయ సేనలకు భీకర యుద్ధం : ఐతే, కాకతీయులు- వనదేవతల మధ్య ములుగు జిల్లా లక్నవరం సరస్సు వద్ద గిరిజనులకు-కాకతీయ సేనలకు భీకర యుద్ధం జరిగింది. సంప్రదాయ ఆయుధాలతో పగిడిద్ద రాజు, సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న, గోవింద రాజులు వీరోచితంగా పోరాడి నేలకొరిగారు. ఆ మరణ వార్త తట్టుకోలేక జంపన్న సంపెంగ వాగులో దూకి ప్రాణాలు వదిలారు. వీరుడి ప్రాణత్యాగానికి గుర్తుగా సంపెంగ వాగు జంపన్న వాగుగా మారింది. ఈ పరిణామాలతో రగిలిపోయిన సమ్మక్క కాకతీయులు సైనికులపై కన్నెర్ర జేసింది. కాళికాదేవిలా మారి శత్రువుల శిరస్సులు ఖండించింది. చేతికందినవారిని అందినట్లే యమపురికి పంపించింది. ఆ ధాటికి తట్టుకోలేక శత్రువులు దొంగ దెబ్బతీశారు. సమ్మక్క ఒళ్లంతా గాయాలతో రక్తపు ధారలతోనే యుద్ధ భూమి నుంచి చిలుక గుట్టవైపు వెళుతూ మార్గ మధ్యలోనే అదృశ్యమైంది. సమ్మక్కను వెతుక్కుంటూ చిలుకల గుట్టకు వెళ్లిన గిరిజనులకు ఆ ప్రాంతంలో కుంకుమభరిణె రూపం కోయదొరల కంటపడినట్లు ఆదివాసీలు చెబుతారు.
రెండేళ్లకోసారి జాతర : వీరోచితంగా పోరాడిన వీరవనితను వెన్నుపోటు పొడిచి గెలవడం నిజమైన విజయం కాదని ప్రతాపరుద్రుడు భావించాడు. పైగా యుద్ధరీతిని, యుద్ధ సమయంలో సైనికులు చేసిన తప్పిదాలను తెలుసుకున్నారు. కోయరాజులు కట్టాల్సిన కప్పాన్ని రద్దు చేసి, సమ్మక్క భక్తుడై కానుకలు సమర్పించారు. రెండేళ్లకోసారి జాతర నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నాటి నుంచి ఆదివాసీల కోసం అమరులైన వనదేవతలకు రెండేళ్లకోసారి అంగరంగ వైభవంగా జాతర జరుగుతోంది.
భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకొనే సాంప్రదాయం : కుంకుమ భరిణెనే సమ్మక్కగా భావించి మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి ముందు వచ్చే బుధవారం నుంచి 4 రోజుల పాటు వనదేవతల జాతరను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకొనే సాంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. గుడి లేకపోయినా సమ్మక్క, సారలమ్మల త్యాగాలను గుర్తించిన గూడెం ప్రజలు అమ్మవార్లను గుండెల్లో కొలువుంచి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. అందుకే, పచ్చని అడవిలో జరిగే ఆ పవిత్ర జాతర జనసందోహంతో కిటకిటలాడుతుంది.
