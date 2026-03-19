ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన - ఈదురుగాలులకు పలుచోట్ల నేలవాలిన పంటలు
కల్లాల్లోని మిర్చి పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతుల పరుగులు - భారీవర్షాలకు నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు, రహదారులు - తుళ్లూరులో పిడుగుపాటుకు ఓ వ్యక్తి మృతి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అకాల వానలతో అవస్థలు పడుతున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 9:40 AM IST
Untimely Rains in AndhraPradesh : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో మార్పులతో రైతుల్లో అలజడి రేగింది. ఎండలు మండుతుండగా అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడిన వడగళ్ల వానలతో రోడ్లు జలమయం కాగా, పొలాల్లో పంటలు నేలమట్టమయ్యాయి. తుళ్లూరులో పిడుగుపాటుకు ఒకరు బలయ్యారు. చేతికొచ్చిన పంటలను కాపాడుకునేందుకు అన్నదాతలు ఉరుకులు పరుగులు పెట్టారు.
వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అకాల వర్షాలు అన్నదాతల ఆశలపై నీళ్లు చల్లాయి. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో ఈదురుగాలులు, మెరుపులతో కూడిన వానకు పలు గ్రామాల్లో కల్లాల్లోని మిర్చి పంట తడిసి ముద్దయింది. ఆరబెట్టిన మిర్చి పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. చిలకలూరిపేటలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురవడంతో పలు బజార్లు నీటమునిగి వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పంటను కాపాడుకునేందుకు మిర్చి రైతులు పాట్లు పడ్డారు.
పంట తడవకుండా పట్టాలు కప్పి : రాజధాని ప్రాంతంలో పిడుగుపాటుకు రాజమండ్రికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందారు. తుళ్లూరులోని ఓ పాఠశాల నుంచి తన కుమార్తెని తీసుకొస్తుండగా, పిడుగుపాటుకు గురై శ్రీనివాస్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాజధానిలో నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న బీఎస్ఐర్ సంస్థలో శ్రీనివాస్ సర్వేయర్గా పని చేస్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లా పామర్రు నియోజకవర్గం మొవ్వ, తోట్లవల్లూరు, పెదపారుపూడి, పామర్రు మండలాల్లో మినపతీతలు, నూర్పిడి దశలో ఉండటంతో అకాల వర్షాలు రైతుల్ని కలవరపెడుతున్నాయి. పమిడిముక్కల మండలంలో ఓదెలపై ఉన్న మినప పంట తడవకుండా పట్టాలు కప్పి రైతులు జాగ్రత్త చేసుకున్నారు.
నష్టమే మిగిలిందని రైతులు ఆవేదన : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లావ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వడగళ్లతో కూడిన చిరుజల్లులతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో ప్రధాన రహదారిపై ముత్యాలు పరిచినట్లుగా వడగళ్లు కనిపించాయి. చాలా మంది వడగళ్లను పాత్రల్లో పోగుచేసుకొని సంబరపడ్డారు. బెలుగుప్ప మండలంలో ఈదురుగాలులతో కురిసిన వర్షానికి జీడిపల్లి, గంగవరం, బెలుగుప్ప గ్రామాల్లో అరటి, మొక్కజొన్న పంటలు నేలవాలాయి. లక్షల పెట్టుబడితో పంటలు సాగు చేస్తే చివరకు నష్టమే మిగిలిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం చిన్నమూష్టరులో గంటపాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.
కోత దశలో ఉండడంతో : నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు, మర్రిపాడు మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఉన్నట్టుండి వర్షం రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వరి పంట కోత దశలో ఉండడంతో రైతులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.
పంట దెబ్బతింటుందని ఆందోళన : ఇతే తరహాలో పల్నాడు జిల్లాలోని చిలకలూరిపేట పట్టణంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఇప్పటి వరకు ఎండలు తీవ్రంగా ఉండటంతో అవస్థలు పడుతున్న ప్రజలకు వర్షం కురవడంతో ఒక్కసారిగా ఊరట లభించింది. ఉదయం నుంచి మేఘావృతమై ఉన్నప్పటికీ సాయంత్రం ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడటంతో పట్టణంలోని పలు బజార్లు నీటితో నిండిపోయాయి. దీంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరో వైపు ఈ అకాల వర్షాల కారణంగా తమ మిర్చి పంట దెబ్బతింటుందని రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు.
తెల్లని తివాచీ పరిచినట్లుగా వడగళ్లు : అల్లూరి జిల్లా జి.మూడుగుల, పెదబయలు మండలాల్లో వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. నేలపై తెల్లని తివాచీ పరిచినట్లు వడగళ్లు, మంచు ముత్యాలు మెరిశాయి. బయితలి, బొంగరం, మద్దిగరువు, లింగేటి ప్రాంతాల్లో ఈ వడగళ్ల వాన కురిసింది. దీంతో అక్కడి ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. జిల్లాలోని బొంగరం వద్ద రాజకొండమ్మ తల్లి జాతర జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా వడగళ్ల వాన కురవడంతో స్థానికులు ఆనందోత్సవాలు జరుపుకున్నారు.