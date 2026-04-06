అన్నదాతను నిండా ముంచిన అకాల వర్షం - మరోవైపు వడగాల్పుల ముప్పు
నెల్లూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో తడిసి ముద్దయిన ధాన్యం, మొక్కజొన్న - పొగాకు, మిరప రైతులకు అపార నష్టం - కోనసీమలో నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా, నీట మునిగిన రహదారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 3:47 PM IST
Unseasonal Rains in AP : ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం అనూహ్యంగా మారిపోయింది. అనుకోకుండా ముంచుకొచ్చిన అకాల వర్షాలు అన్నదాతల పాలిట శాపంగా మారాయి. చేతికొచ్చిన పంట కళ్ల ముందే తడిసిపోవడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. సోమవారం పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఆరుగాలం శ్రమించి రోడ్లపై ఆరబోసుకున్న ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజుల పాటు ఒకవైపు వర్షాలు, మరోవైపు తీవ్రమైన ఎండలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వివిధ జిల్లాల్లో కురిసిన వర్షాలు, పంట నష్టం, వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆత్మహత్యే శరణ్యమంటున్న రైతులు : నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు మండలంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. బద్దెవోలు క్రాస్ రోడ్డులో రైతులు దాదాపు 100 పుట్లకు పైగా ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టారు. కొనుగోలు చేసేవారు లేకపోవడంతో ఆరుబయటే ఉంచారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున ఒక్కసారిగా వర్షం విరుచుకుపడింది. దీంతో బీపీటీ, షుగర్ లెస్ రకాలకు చెందిన 90 పుట్ల ధాన్యం పూర్తిగా తడిసి ముద్దయింది. గిట్టుబాటు ధర లేక ఇప్పటికే అల్లాడుతున్న రైతులకు ఈ వర్షం 'మూలిగే నక్కపై తాటిపండు పడినట్లు' తయారైంది. ఎకరానికి రూ. 30 వేలు పెట్టుబడి పెట్టి పంట పండించారు. ఇప్పుడు తడిసిన ధాన్యాన్ని ఎవరూ కొనరని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కౌలు రైతులు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోకపోతే ఆత్మహత్యలే శరణ్యమని వారు కన్నీటిపర్యంతం అవుతున్నారు.
గోదావరి జిల్లాల్లో తీవ్ర నష్టం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం నియోజకవర్గంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన అకాల వర్షం కురిసింది. జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఆరబెట్టిన ధాన్యం, మొక్కజొన్న కండెలు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. కనీసం పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. వర్షం కారణంగా మామిడి, జీడిమామిడి, మిరప పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. కూలీల సాయంతో తడిసిన పంటను ఒకచోట పోగు చేస్తున్నారు. పోలవరం నియోజకవర్గంలోని కొయ్యలగూడెం, బుట్టాయగూడెం, మన్యం ప్రాంతాల్లోనూ కుండపోత వర్షం కురిసింది. ఉక్కబోత తర్వాత ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. ఈదురు గాలులకు మామిడి కాయలు పెద్ద ఎత్తున నేలరాలాయి. జడివానకు ఆకులపై జిడ్డు కోల్పోయి వర్జీనియా పొగాకు తోటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
కోనసీమలో నీటమునిగిన రోడ్లు : డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. అంబాజీపేట, అమలాపురం, అయినవల్లి, మామిడికుదురు, పి.గన్నవరం, రాజోలు, మలికిపురం, సకినేటిపల్లి ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. ఉదయం 11 గంటలకు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములతో కూడిన వాన మొదలైంది. పల్లపు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులు నీట మునిగాయి. ఈదురు గాలులకు జిల్లాలో అనేక చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అయితే, ఈ వర్షం తమ కొబ్బరి, అరటి తోటలకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆయా పంటల రైతులు మాత్రం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రానున్న రెండు రోజులు విభిన్న వాతావరణం : రాష్ట్రంలో రానున్న రెండు రోజుల పాటు వాతావరణం రెండు రకాలుగా ఉండనుందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. కొన్ని జిల్లాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు మండిపోతుండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం, రాయలసీమ పరిసర ప్రాంతాలపై మరో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో వర్షాలు పడనున్నాయి.
వర్షాలు కురిసే జిల్లాలు ఇవే : శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడే అవకాశం ఉందన్నారు.
'అవేర్' ప్లాట్ఫామ్తో ముందస్తు హెచ్చరికలు : వేసవి తీవ్రతను, వడగాల్పులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసేందుకు ప్రభుత్వం 'అవేర్' ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగిస్తోంది. రానున్న 4, 5 రోజుల్లో ఎండల తీవ్రత ఎలా ఉంటుందనే సమాచారాన్ని దీని ద్వారా ముందుగానే తెలుసుకుంటారు. ఏ ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు ఎక్కువగా ఉంటాయో గుర్తించి, ఆ సమాచారాన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకు, సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తారు. ప్రస్తుతానికి తీవ్ర వడగాల్పులు లేకపోయినా, రానున్న రోజుల్లో ఎండలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, వడదెబ్బ తగలకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
