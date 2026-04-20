రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అకాల వర్షాల బీభత్సం - చేతికొచ్చిన పంటలు నేలమట్టం
నిజామాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం -వాన ధాటికి నేలవాలిన వరి, మొక్కజొన్న పంటలు - పలు మార్కెట్లలో వరదకు కొట్టుకుపోయిన ధాన్యం - తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని వేడుకుంటున్న రైతులు
Published : April 20, 2026 at 9:41 AM IST
Unseasonal Rains in Telangana : రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు, వడగండ్ల వానతో కూడిన వర్షానికి పంట నేలవాలింది. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట అమ్మకానికి కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చి ఆరబోస్తే వరదలో కొట్టుకోపోయిందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నేలవాలిన మొక్క జొన్న, వరి : గత రెండు రోజులుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో సాయంత్రం వేళ ఈదురుగాలులతో పాటు వడగళ్లతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఉదయం ఎండలు దంచి కొట్టడం, సాయంత్రం వాతావరణం ఒక్కసారిగా మార్పు చెంది వర్షం పడటం సర్వసాధారణంగా మారింది. ఈ అకాల వర్షాలతో కోతకు సిద్ధమైన మొక్కజొన్న, వరి పంట నేలవాలగా, రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. గాలివాన ధాటికి పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. జిల్లాలోని సిరికొండ, డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి మండలాల్లో వర్షం బీభత్సానికి చేతికొచ్చిన పంట మొత్తం నేలపాలైంది.
నీటి పాలైన ధాన్యం : ఇందల్వాయి, చాంద్రాయన్పల్లి, సిర్నపల్లి, సిరికొండ, కుర్దుల్పేట్తో పాటు పలు గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం నీటి పాలైంది. ఆరుకాలం కష్టపడి పండించిన పంట వరద పాలవడంతో రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
ఎగిరిపడిన పైకప్పులు : మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో సాయంత్రం ఈదురు గాలులు, వడగళ్లతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఈదురుగాలులకు మామిడి కాయలు నేల రాలాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ డివిజన్లో ఈదురు గాలులకు చెట్లు నేల కూలాయి. ఝరాసంగం మండలం జీర్లపల్లి, చిలేమామిడి గ్రామాల్లో రోడ్లపై చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. పలుచోట్ల ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు ఎగిరి పడిపోయాయి. మేడ్చల్ జిల్లా కుత్భుల్లాపూర్, బాలానగర్ జగద్గిరిగుట్ట, షాపూర్నగర్, సూరారం, గండమైసమ్మ ప్రాంతాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి చింతల్, పద్మనగర్లో వేర్లతో సహా భారీ వృక్షం నేలకొరికింది. చెట్టు ధాటికి రెండు కరెంట్ స్తంభాలు నేలకొరగడంతో, వాటి కింద ద్విచక్ర వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
- నా ఆరెకరాల పొలం అకాల వర్షం ధాటికి నాశనమైంది. విత్తు లేకుండా పూర్తిగా రాలిపోయింది. కేవలం గడ్డి మాత్రమే మిగిలింది. దీనిని ఏం చెయ్యాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు. పంట పాడవకుండా ఉండేందుకు రూ.70 వేలు ఖర్చు చేసి రెండుసార్లు మందు కొట్టాం. మేం చేయాల్సిందంతా చేశాం. సాయంత్రం 4.30కు గాలి వీచింది. 5 గంటల వరకు వర్షం పడింది. అకాల వర్షం కారణంగా చేతికందిన పంట నేలపాలైంది. ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి" - రైతు
వడ్లన్నీ కొట్టుకుపోయాయి : అకాల వర్షంతో తమ పంట మొత్తం నాశనం అయిపోయిందని ఓ రైతు తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం తమపై దయ ఉంచి ఆదుకోవాలని వేడుకున్నారు. 6 నెలలు కష్టపడి పండించిన పంట వడగళ్ల వాన కారణంగా ఒక్కసారిగా నేలపాలైందని తెలిపారు. మరో వ్యక్తి వడగళ్ల వాన కారణంగా భారీగా నీరు ప్రవహించిందని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో వడ్లన్నీ కొట్టుకుపోయాయని తెలిపారు. తనకు రెండు ట్రాలీల వడ్లు మాత్రమే మిగిలాయని చెప్పారు. దానిలో 10 సంచుల వరకు నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయని వివరించారు. తడిచిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కోనుగోలు చేయాలని కోరారు.
"వడగళ్ల వాన కారణంగా భారీగా నీరు ప్రవహించింది. దీంతో వడ్లన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. నాకు రెండు ట్రాలీల వడ్లు మాత్రమే మిగిలాయి. దానిలో 10 సంచుల వరకు నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. తడిచిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కోనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నాను" - రైతు
పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు : ఇదిలా ఉండగా, ఈ నెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావారణ శాఖ తెలిపింది. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
