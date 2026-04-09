ఏలూరు జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతులను ముంచిన వాన - 105 హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్న పంట
నేలకొరిగిన మొక్కజొన్న, కల్లాల్లో తడిసిన కండెలు - పెదవేగి మండలంలో 5వేల 821 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న- ఉపాధి హామీని వ్యవసాయానికి అనుసంధానించాలంటున్న రైతులు - ప్రభుత్వం పంట నష్టం అంచనా వేసి ఆదుకోవాలన్న రైతన్నలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 6:21 PM IST
Unseasonal Rains In Eluru District : ఏలూరు జిల్లాలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. అకాల వర్షం కారణంగా వందలాది ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్న మొక్కజొన్న పంట మొత్తం నేలవాలింది. మరో పదిరోజుల్లో కోతకోసి పంట అమ్ముకుంటారనగా ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షం రైతుల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. రైతన్నలకు నిరాశ మిగిల్చింది. ఒకవైపు పొలాల్లో నేలకొరిగిన మొక్కజొన్న, మరో వైపు కళ్లాల్లో తడిసిన కండెలు చూసి రైతుల కళ్లు చమర్చుతున్నాయి. కాలం కాని కాలంలో కురిసిన వర్షం తమను దిక్కుతోచని స్థితిలో పడేసిందని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం పంట నష్టం అంచనా వేసి ఆదుకోవాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు.
అకాల వర్షంతో నష్టం : గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో భిన్న వాాతావరణం నెలకుంటోంది. వాతావరణం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో కూడా తెలియడంలేదు. విపరీతమైన ఎండ అంతలోనే మబ్బులు పట్టి వర్షం కురుస్తోంది. ఇలా కాలంకాని కాలంలో కురుస్తున్న వర్షాలు రైతుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెట్టిస్తున్నాయి. క్షణాల్లో మారిపోతున్న వాతావరణం చూసి పంట ఏదైనా రైతులు మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏలూరు జిల్లాలో సోమవారం మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా భారీ ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురవగా ఆ గాలుల ధాటికి పెదవేగి మండలంలో వందలాది ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట నేలకొరిగింది. మరో పదిరోజులు గడిస్తే మొక్కజొన్న కోత పూర్తవుతుందనగా ఇంతలో అకస్మాత్తుగా కురిసిన గాలివాన మొత్తం పంటను నేలపాలు చేసింది. మండలంలో రబీ సీజన్లో దాదాపు 5821వేల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగు చేయగా ఇప్పటికే సగం పంట మాసూళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో మొక్కజొన్న చేలు చాపలా నేలనంటుకున్నాయి.
ఎకరానికి 40 నుంచి 50 మంది కూలీలు అవసరం : సాధారణంగా మొక్కజొన్న పంట కోతకు ఎకరానికి సగటున 25 మంది కూలీలు అవసరం కాగా ఇప్పుడు నేలకొరిగిన కండెలను కోసేందుకు 40 నుంచి 50 మంది కూలీలు అవసరమవుతారని రైతులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఇప్పటిదాకా ఎకరానికి విత్తనాలు, ఎరువులు, బలాలు, కూలీల రూపంలో రూ.80వేలకు పైగా ఖర్చు చేయగా ఇప్పుడు నేలకొరిగిన పంటను కాపాడుకునేందుకు మరోసారి పెట్టుబడులు పెట్టాలని మొక్కజొన్న రైతులు వాపోతున్నారు. మరోవైపు కళ్లాల్లో ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్న కండెలు వర్షానికి తడిసి మొలకులు వస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తడిసిన కండెలను కంపెనీలు కొనుగోలుచేయవని ఒకవేళ చేసినా సగానికి సగం ధర తగ్గించి తీసుకుంటాయని దీంతో ఆరుగాలం పడ్డ కష్టమంతా వృథా అయిపోయిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
105 హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్న మొక్కజొన్న : జిల్లాలో మొత్తం 19 గ్రామాల్లో 105 హెక్టార్లలో మొక్కజొన్న పంట దెబ్బతిన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేయగా మొత్తం 223 మంది రైతులు నష్టపోయారు. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా గాలివాన బీభత్సం సృష్టించిందని కోసిన పంటను కాపాడుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయిందని రైతులు వాపోతున్నారు. నేలకొరిగిన పంట నుంచి కండెలు కోసేందుకు కూలీలు రావడం లేదని వచ్చినా కూలీ అధికంగా అడుగుతున్నారని రైతులు చెబుతున్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీలను వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తే ఉపయోగంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ఆలోచించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
"ఇప్పటికే మొక్కజొన్న పంటకు ఎకరానికి దాదాపు రూ. 80వేల వరకు పెట్టుబడులు పెట్టాం. కాలం కాని కాలంలో వర్షం కురవడంతో నేలకొరిగిన పంటను కాపాడుకునేందుకు మరోసారి పెట్టుబడులు పెట్టాలి. ఓ వైపు కళ్లాల్లో ఆరబెట్టిన మొక్కజొన్న కండెలు వర్షానికి తడిసి మొలకులు వస్తున్నాయి. వాటిని కంపెనీలు కొనుగోలు చేయవు ఒకవేళ చేసినా సగానికి సగం ధర తగ్గించి తీసుకుంటాయి. ప్రభుత్వం పంట నష్టం అంచనా వేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం". - రైతులు
అన్నదాతను నిండా ముంచిన అకాల వర్షం - మరోవైపు వడగాల్పుల ముప్పు
అకాల వర్షంతో అల్లాడుతున్న రైతులు - పంట బీమా అందించాలని విజ్ఞప్తి