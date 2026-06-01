పగటిపూట భానుడి భగభగలు - సాయంత్రానికి ఉరుములు, మెరుపులు : 6 వరకు ఇంతే

అకాల వర్షంతో జనం అవస్థలు - ఆరో తేదీ వరకు వర్షాలు - ఒక్కసారిగా భారీ గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కురుస్తున్న వర్షం - జూన్‌ ఆరో తేదీ వరకు ఇలాంటి వానలేనని వెల్లడి

Different weather in Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 9:45 AM IST

Different Weather in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పగలంతా తీవ్రమైన ఎండ, పొద్దుపోయే సమయానికి భారీ వానలు ఇటువంటి భిన్నమైన వాతావరణం ఇప్పుడు రైతులతో పాటు జనాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఎటువంటి సూచనలు లేకుండానే ఒక్కసారిగా భారీ గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు బీభత్సాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఇటీవల పలు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు పండిన పంట దిగుబడులు వరదలో కొట్టుకుపోయాయి. కల్లాలు, వాహనాల్లో నింపిన ధాన్యమంతా తడిసింది. జూన్‌ ఆరో తేదీ వరకు ఇలాంటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఆదివారం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగం) కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. అన్ని జిల్లాల్లో ఈ వర్షాలు పడతాయని, పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ఎండల తీవ్రత కూడా : పలు జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత మరింత కొనసాగుతుందని భారత వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. సోమవారం ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఆసిఫాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, ములుగు, వరంగల్, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, నల్గొండ వంటి జిల్లాల్లో 44 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని తెలిపింది. మంగళ, బుధ, గురువారాల్లో సైతం ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. ఆదివారం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఖమ్మం జిల్లా రూరల్​ మండలంలో 45.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. మరో 29 జిల్లాల్లో 40.1 నుంచి 44.9 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా, జోగులాంబ గద్వాల, వికారాబాద్, నారాయణపేట జిల్లాల్లో 39.6 నుంచి 39.8 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. ములుగు జిల్లా వాజేడు, మంగపేట, ఏటూరు నాగారం మండలాల్లో వడగాలులు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.

ఐదేళ్లలో అధికం : ఈ ఏడాది ఎండాకాలం తెలంగాణను అట్టుడికించింది. నిజామాబాద్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాల్లో గత రికార్డులను తుడిచి వేస్తూ పలుమార్లు 46.5 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు వారాని కన్నా ఎక్కువ రోజులు నమోదవ్వడం ఆందోళన కలిగించింది. గత ఐదేళ్లలో ఈ ఏడాదే వడగాలులతో ఎక్కువ మరణాలు సంభవించినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. సోమవారం నుంచి వానాకాలం ప్రారంభం కానున్నప్పటికీ నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రాన్ని తాకేందుకు మరో పది రోజులకు పైగానే సమయం పడుతుందని అంచనా ఉంది. ఆరో తేదీ తరువాత వాతావరణం కొంత చల్లబడుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

రైతులు తీసుకోవాల్సిన రక్షణ చర్యలు :

  • కల్లాల్లో ఉన్న ధాన్యాపు రాశులను వర్షపు నీరు తాకకుండా నాణ్యమైన టార్పాలిన్ కవర్లతో పూర్తిగా కప్పాలి.
  • పొలాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా, అదనపు నీరు త్వరగా బయటకు వెళ్లేలా చూసుకోవాలి.
  • జూన్ 6 వరకు పంట కోతలు, ఎరువులు చల్లడం వంటి పనులను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
  • వీలైనంత త్వరగా ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలకు తరలించాలి.

ప్రజల కోసం సూచనలు :

  • ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో పిడుగుపాటు ప్రమాదం ఉంటుంది. దీంతో పెద్ద చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల వద్ద అస్సలు నిలబడకూడదు.
  • ఈదురు గాలుల వల్ల కరెంటు వైర్లు తెగిపడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వీటికి చాలా దూరంగా ఉండాలి.
  • వడగాల్పుల నుంచి రక్షణకు మధ్యాహ్నం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటకు వెళ్లొద్దు. ఓఆర్ఎస్, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేట్​గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

