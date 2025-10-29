అశాస్త్రీయంగా బ్యాటరీల రీసైక్లింగ్ - రాత్రి 12 నుంచి ఉదయం వరకు అంతా అయిపోతుంది!
హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో పుట్టగొడుగుల్లా యూనిట్లు - నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్లు - భూ, జల, వాయు కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న తీరు
Published : October 29, 2025 at 4:32 PM IST
Unofficial Battery Recycling Units In Hyderabad : పదుల సంఖ్యలో లెడ్ యాసిడ్ బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్లు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతూ నగరంలో తమ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. వెలువడే వ్యర్థాలను సమీపంలోని జలాశయాలకు తరలిస్తూ, కాలుష్య తీవ్రతను మరింత పెంచుతున్నాయి. కన్సెంట్ ఫర్ ఆపరేషన్ (సీఎఫ్వో), కన్సెంట్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (సీఎఫ్ఈ) అనుమతులు లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తుంటడంతో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) నిఘా కూడా వీటిపై లేకుండాపోతోంది. అశాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో రీసైక్లింగ్ చేస్తుండటంతో భూ, జల, వాయుకాలుష్యం ఎక్కువగా ఏర్పడుతోంది.
ప్రక్రియ ఇదీ : బ్యాటరీలను శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో, పీసీబీ సూచించిన ఆయా నిబంధనల మేరకు రీసైక్లింగ్ చేయడం ద్వారా ప్రమాదకర రసాయన పదార్థాలు బయటకు రాకుండా కాలుష్యాన్ని నివారించే అవకాశం ఉంటుంది. ఉపయోగించిన బ్యాటరీల నుంచి లిథియం, నికెల్, కోబాల్ట్ వంటి లోహాలను తిరిగి పొందడం ద్వారా కొత్త బ్యాటరీల తయారీకి ఎక్కువగా గనులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
అధిక ఉష్ణోగ్రతతో లోహలను కరిగించి : ఈ ప్రక్రియలో బ్యాటరీలను ముందుగా డిశ్చార్జి చేసి, ఆపై జాగ్రత్తగా వాటిని విడదీసి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తారు. వాటి భాగాల నుంచి లోహాలను వేరు చేయడానికి పైరో మెటలర్జీ పద్దతి (అంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలను ఉపయోగించి లోహాలను కరిగించి వేరు చేయడం అన్నమాట), అలాగే హైడ్రో మెటలర్జీ (అంటే రసాయన ద్రావణాలను వినియోగించి విలువైన లోహాలను కరిగించి వేరు చేస్తారు) లోహాలను శుద్ధి చేసి బ్యాటరీలలో లేదా ఇతర వస్తువుల్లో తిరిగి మళ్లీ ఉపయోగిస్తారు.
అసలు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?
- సాధారణంగా డీలర్లు, సర్వీస్ సెంటర్లు లేదా స్పెషల్ కలెక్షన్ పాయింట్ల ద్వారా పాడైన లేదా పాత బ్యాటరీలను సేకరించాలి. తయారీదారులు, డీలర్లు ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబులిటీ (ఈపీఆర్) కింద వీటిని తిరిగి సేకరించాలని సీపీసీబీ నియమ నిబంధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ బాధ్యతను దాదాపు 40 సంస్థలకు అప్పగించారు. కానీ ఇవి అనధికారికంగా ఏర్పాటవుతున్న బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్లకు తరలివెళ్తుండటం గమనార్హం.
- అనుమతి లేకుండా ఉన్న యూనిట్లలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ల వంటి వాటిని ఏర్పాటు చేయడం లేదు. ఫర్నేస్లకు బ్యాగ్ ఫిల్టర్లు సైతం ఏర్పాటు చేయడం లేదు. చేసినా వాటి నిర్వహణను పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నారు. బ్యాటరీల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పారేస్తున్నారు.
- ఉదయం పూట పని చేస్తే చుట్టుపక్కల నివాసం ఉండే స్థానికుల నుంచి ఇబ్బందులొస్తాయని, రాత్రి 12 నుంచి ఉదయం 8 గంటల వరకు వీటిని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా నిర్వహిస్తున్నారు.
విద్యుత్తు శక్తి నిల్వ పరికరం : బ్యాటరీ అనేది విద్యుత్తు శక్తి నిల్వ పరికరం. అది తన ఇంధనాన్ని ఇంటర్నల్గా స్టోర్ చేస్తుంది. ఫ్యూయల్ సెల్ అనేది శక్తి మార్పిడి పరికరంగా పనిచేస్తుంది. అందుబాటులో ఉన్న ఇంధనాన్ని మార్చడం ద్వారా పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో ఇంధనం ఎక్స్టర్నల్గా సప్లై అవుతుంది. ఎలక్ట్రోడ్లు కరిగిపోగానే బ్యాటరీ మెల్లగా డౌన్ అవుతుంది. అయితే ఫ్యూయల్సెల్ మాత్రం ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అందించినంత కాలం పని చేస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే మన్నిక పరంగా బ్యాటరీ కంటే ఫ్యూయల్ సెల్ ఎక్కువగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇవి రెండూ ఒకేరకమైన విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
