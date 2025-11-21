ETV Bharat / state

రైల్వే జనరల్ టికెట్ల కోసం క్యూలో నిల్చోకండి - ఈ యాప్​ ద్వారా బుక్ చేసుకోండి

రైల్వే జనరల్ టికెట్ల కోసం ప్రత్యేక యాప్​ - ప్లాట్​ఫాం, సీజనల్ టికెట్లను ఇక ఫోన్​లోనే తీసుకునే వెసులుబాటు - తెలుగు, ఇంగ్లిష్ సహా 9 భాషలో సేవలు

Unreserver Tickets Booking
Unreserver Tickets Booking (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
Unreserver Tickets Booking : సికింద్రాబాద్​ జంక్షన్ మీదుగా సుదూర ప్రాంతాలకు నిత్యం సుమారు వేల మంది రైలు ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. కొందరు చివరి నిమిషంలో స్టేషన్​కు చేరుకుని టికెట్ల కోసం వరుసలో నిల్చుని హైరానా పడుతున్నారు. ఇకపై ఇలా నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. స్మార్ట్​ ఫోన్​ ఉంటే చాలు. యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని టికెట్ సహా ఇతర సేవలు పొందవచ్చు. విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.

జనరల్ టికెట్లకు ప్రత్యేక యాప్​ : రోజూ లక్షల మంది ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. రైల్వే శాఖ అతి తక్కువ ఖర్చుతో గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. సాధారణంగా ట్రైన్​ జర్నీ చేసేవారు టికెట్​ రిజర్వేషన్ చేసుకోవడానికి ప్రయాణానికి కొన్ని రోజుల ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రయాణించాల్సిన రోజే తీసుకోవడానికి అది సాధ్యపడదు. అయితే జనరల్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్లి క్యూలైన్​లో నిల్చొని టికెట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎవరూ లైన్​లో నిల్చోకుండా ఉండి టికెట్ తీసుకునేలా రైల్వేశాఖ చర్యలు తీసుకుంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా భారతీయ రైల్వే ఓ యాప్​ను అందుబాటులోనికి తీసుకు వచ్చింది. అదే "యూటీఎస్"​ యాప్​.

సీజనల్ టికెట్లూ బుక్ చేయవచ్చు : ఈ యూటీఎస్​పై ప్రయాణికుల్లో ఇప్పుడిప్పుడే అవగాహన వస్తోంది. దీనిలో టికెట్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో నగదురహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డులతో పాటు, యూపీఐలను వినియోగించవచ్చు. దీనితో పాము "ఆర్ - వాలెట్"ను వినియోగించి టికెట్టు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ యాప్​లో గరిష్ఠంగా రూ. 20 వేల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. దీనిని రోజుకు సుమారు 90 వేల మందికి పైగా దీనిని వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఈ యాప్​ జనరల్, ప్లాట్ ఫాం, సీజనల్ టికెట్లు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

డౌన్​లోడ్​ చేయండి వివరాలు నింపండి :

  • ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్​ అయితే ప్లేస్టోర్, ఆపిల్ ఫోన్​ అయితే యాప్​ స్టోర్లో 'యూటీఎస్​' అని టైప్ చేయాలి.
  • యాప్​ డౌన్​లోడ్ అయిన తర్వాత ఆధార్, ఫోన్​ నంబరు నమోదు చేస్తే వివరాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి.
  • ఈ యాప్ ఇంగ్లిష్​తో పాటు హిందీ, తెలుగు సహా 9 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • టికెట్ బుక్​ చేసుకోవాలంటే బయలుదేరాల్సిన, చేరుకోవాల్సిన స్టేషన్ల వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
  • నమోదు చేసిన తర్వాత టికెట్ ధర చూపిస్తుంది.
  • ఈ యాప్​లో టికెట్​ బుక్​ చేసుకోవడానికి డెబిట్​ కార్డ్​, క్రెడిట్​ కార్డ్, యూపీఐ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ యాప్​ 'ఆర్​-వాలెట్'లో బ్యాలెన్స్ వేసుకునీ టికెట్​ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • టికెట్టు లేకుండా రైలు ఎక్కి దీనిని వినియోగిస్తాం అనుకుంటే ఈ యాప్​ అంగీకరించదు. దీనికి ప్రధాన కారణం మనం పట్టాలపై ఉన్నట్లు ఇది జీపీఎస్ ద్వారా మనల్ని గుర్తిస్తుంది.
  • ఈ యాప్​ను వినియోగించి టికెట్ తీసుకోవడానికి రైల్వే పట్టాలకు లేదా రైల్వే స్టేషన్​కు కనీసం 20 మీటర్ల దూరంలో ఉండి దీనిని వినియోగించుకోవాలి.
  • రైల్వే జనరల్ టికెట్​లతో పాటు ప్లాట్​ఫాం, సీజనల్ టికెట్లనూ ఈ యాప్​ సాయంతో బుక్ చేసుకోవచ్చు.

