రైల్వే జనరల్ టికెట్ల కోసం క్యూలో నిల్చోకండి - ఈ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోండి
రైల్వే జనరల్ టికెట్ల కోసం ప్రత్యేక యాప్ - ప్లాట్ఫాం, సీజనల్ టికెట్లను ఇక ఫోన్లోనే తీసుకునే వెసులుబాటు - తెలుగు, ఇంగ్లిష్ సహా 9 భాషలో సేవలు
Published : November 21, 2025 at 4:27 PM IST
Unreserver Tickets Booking : సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ మీదుగా సుదూర ప్రాంతాలకు నిత్యం సుమారు వేల మంది రైలు ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. కొందరు చివరి నిమిషంలో స్టేషన్కు చేరుకుని టికెట్ల కోసం వరుసలో నిల్చుని హైరానా పడుతున్నారు. ఇకపై ఇలా నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని టికెట్ సహా ఇతర సేవలు పొందవచ్చు. విలువైన సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చు.
జనరల్ టికెట్లకు ప్రత్యేక యాప్ : రోజూ లక్షల మంది ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి రైలు ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. రైల్వే శాఖ అతి తక్కువ ఖర్చుతో గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. సాధారణంగా ట్రైన్ జర్నీ చేసేవారు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవడానికి ప్రయాణానికి కొన్ని రోజుల ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ప్రయాణించాల్సిన రోజే తీసుకోవడానికి అది సాధ్యపడదు. అయితే జనరల్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్లి క్యూలైన్లో నిల్చొని టికెట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎవరూ లైన్లో నిల్చోకుండా ఉండి టికెట్ తీసుకునేలా రైల్వేశాఖ చర్యలు తీసుకుంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా భారతీయ రైల్వే ఓ యాప్ను అందుబాటులోనికి తీసుకు వచ్చింది. అదే "యూటీఎస్" యాప్.
సీజనల్ టికెట్లూ బుక్ చేయవచ్చు : ఈ యూటీఎస్పై ప్రయాణికుల్లో ఇప్పుడిప్పుడే అవగాహన వస్తోంది. దీనిలో టికెట్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో నగదురహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డులతో పాటు, యూపీఐలను వినియోగించవచ్చు. దీనితో పాము "ఆర్ - వాలెట్"ను వినియోగించి టికెట్టు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ యాప్లో గరిష్ఠంగా రూ. 20 వేల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. దీనిని రోజుకు సుమారు 90 వేల మందికి పైగా దీనిని వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఈ యాప్ జనరల్, ప్లాట్ ఫాం, సీజనల్ టికెట్లు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
డౌన్లోడ్ చేయండి వివరాలు నింపండి :
- ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అయితే ప్లేస్టోర్, ఆపిల్ ఫోన్ అయితే యాప్ స్టోర్లో 'యూటీఎస్' అని టైప్ చేయాలి.
- యాప్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఆధార్, ఫోన్ నంబరు నమోదు చేస్తే వివరాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి.
- ఈ యాప్ ఇంగ్లిష్తో పాటు హిందీ, తెలుగు సహా 9 భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే బయలుదేరాల్సిన, చేరుకోవాల్సిన స్టేషన్ల వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- నమోదు చేసిన తర్వాత టికెట్ ధర చూపిస్తుంది.
- ఈ యాప్లో టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, యూపీఐ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈ యాప్ 'ఆర్-వాలెట్'లో బ్యాలెన్స్ వేసుకునీ టికెట్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- టికెట్టు లేకుండా రైలు ఎక్కి దీనిని వినియోగిస్తాం అనుకుంటే ఈ యాప్ అంగీకరించదు. దీనికి ప్రధాన కారణం మనం పట్టాలపై ఉన్నట్లు ఇది జీపీఎస్ ద్వారా మనల్ని గుర్తిస్తుంది.
- ఈ యాప్ను వినియోగించి టికెట్ తీసుకోవడానికి రైల్వే పట్టాలకు లేదా రైల్వే స్టేషన్కు కనీసం 20 మీటర్ల దూరంలో ఉండి దీనిని వినియోగించుకోవాలి.
- రైల్వే జనరల్ టికెట్లతో పాటు ప్లాట్ఫాం, సీజనల్ టికెట్లనూ ఈ యాప్ సాయంతో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
