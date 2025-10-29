ఓ వైపు బస్సు ప్రమాదం - మరోవైపు వర్షాలు - రైళ్లకు పెరిగిన రద్దీ
ఓవైపు తుపాన్ ప్రభావం, వరదలు - మరోవైపు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ రద్దు - రైలు ప్రయాణాలకు అనూహ్య డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 2:27 PM IST
Unpredictable Demand for Trains Due To Floods And Cancellation of Private Travel : రైలు ప్రయాణం కిక్కిరిసిపోతోంది. భారీ వర్షాలకు తోడు కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనతో రైలు ప్రయాణమే దిక్కవుతోంది. దీంతో హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, బెంగళూరు వైపు రాకపోకలు సాగించే రైళ్లకు ఊహించని డిమాండ్ పెరిగింది.
నిరీక్షణ జాబితా తగ్గేదేలే : తిరుపతి నుంచి రాకపోకలు సాగించే పలు రైళ్లకు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) యాప్లో నిరీక్షణ జాబితా చాంతాడంత ఉంటోంది. మరికొన్ని రైళ్లకు రిగ్రెట్ చూపిస్తోంది. వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. దీంతో రిజర్వేషన్ దొరక్క పిల్లాపాపలతో వచ్చిన దంపతులు రైల్వేస్టేషన్లో వేచి ఉంచడలేక అల్లాడిపోతున్నారు. జనరల్ టికెట్లు దొరికినప్పటికీ, రద్దీగా ఉన్న రైళ్లలో అష్టకష్టాలు పడి గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి సాధారణ రద్దీ ఉన్నా రైళ్లన్నీ కిటకిటమంటున్నాయి. దీంతో భక్తులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఈ రైళ్లకే చాలా డిమాండు : సికింద్రాబాద్, కాచిగూడకు రాకపోకలు సాగించే నారాయణాద్రి, వెంకటాద్రి, పద్మావతి, శబరి, రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ విజయవాడ, కాకినాడ, విశాఖపట్నంకు రాకపోకలు సాగించే శేషాద్రి, తిరుమల, పూరి, హౌరా, కాకినాడ టౌన్, ధర్మవరం- నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. వీటి కోసమే ప్రయాణికులు ఎక్కువగా నిరీక్షిస్తున్నారు.
ప్రైవేటు బస్సులపై కొరడా -రద్దీకి మరో కారణం ఇదే : తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్కు 7 ఆర్టీసీ బస్సులు మాత్రమే ఉండగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కు చెందిన ఏసీ, స్లీపర్ బస్సులు 58 ఉన్నాయి. విజయవాడ 42, బెంగళూరు, చెన్నైకి 19 ప్రైవేటు బస్సులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. చెప్పాలంటే ఇవన్నీ శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే యాత్రికులపై ఆధారపడి నడుస్తున్నాయి. కర్నూలు ప్రమాద ఘటనతో అప్రమత్తమైన రవాణా, పోలీసు శాఖ అధికారులు నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేట్ బస్సులపై తనిఖీలు చేపట్టారు. తిరుపతిలో 13 బస్సులు స్వాధీనం చేసుకొని 27 బస్సులపై కేసులు నమోదు చేశారు. దీంతో తిరుపతిలో కొన్ని ట్రావెల్స్ దుకాణాలు మూతపడగా, మిగిలిన యాజమాన్యాలు బస్సులను బయటకు తీద్దామా? వద్దా? అనే ఆలోచనలో పడినట్లుగా తెలుస్తోంది.
'మొంథా' తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఇవాళ, రేపు నడిచే 107 రైళ్లు రద్దు
సగం బస్సులను నిలిపివేసిన ఆర్టీసీ : మరోవైపు తుపాను నేపథ్యంలో మంగళవారం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సగం బస్సులను నిలిపేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం చాలాచోట్ల జల్లులు మాత్రమే పడటంతో రోజూ మాదిరిగానే బస్సులు నడపాలని భావించారు. అయితే ప్రభుత్వం తుపాను ప్రభావంపై పెద్దఎత్తున ప్రచారం చేయడం, అవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేయండని సూచించడంతో బస్టాండ్లు, బస్టాపుల్లో ప్రయాణికులు పలుచగా కనిపించారు. దీంతో కొన్ని బస్సులనే నడిపారు. కానీ నేడు పరిస్థితులు భిన్నంగా మారాయి.
నేటి నుంచి యథావిధిగా విమానాల రాకపోకలు : విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలో రద్దయిన అన్ని విమానాలు బుధవారం నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం యథావిధిగా రాకపోకలు సాగిస్తాయని విమానాశ్రయ డైరెక్టర్ పురుషోత్తం తెలిపారు. విశాఖ-విజయవాడ ఇండిగో విమానం మాత్రం బుధవారం రద్దయిందని, ప్రయాణికులు గమనించాలన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
