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సచివాలయంలో అనధికార కేబినెట్ భేటీ - రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించే అవకాశం

ధాన్యం కొనుగోళ్లపై భేటీలో ప్రధానంగా చర్చ - 7 రకాల సన్న వడ్లు సాగు చేసేలా రైతులని ప్రోత్సహం - రైతుల సంక్షేమానికి చేపట్టాల్సిన అంశాలపై మంత్రులతో సీఎం చర్చ

Unofficial Cabinet Meeting in Secretariat
Unofficial Cabinet Meeting in Secretariat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 7:57 AM IST

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Unofficial Cabinet Meeting in Secretariat : వ్యవసాయరంగంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలతో పాటు పలు కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు నేడు మంత్రుల సమావేశం జరగనుంది. ధాన్యం కొనుగోళ్లు హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు, వీబీజీ రామ్‌జీ పథకం అమలు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు వ్యూహాలపై సీఎం మంత్రులు సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ ఎత్తుపై చర్చించేందుకు మహారాష్ట్ర సీఎం నుంచి స్పందన రానందున ఎలాముందుకెళ్లాలో సమావేశంలో చర్చించే అవకాశం ఉంది. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఎస్​ఐఆర్ వల్ల అర్హులైన వారి ఓట్లు తొలగిపోకుండా ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాల్సిన అంశాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

వానాకాలం పంటల సాగు, విత్తనాల పంపిణీపై చర్చ : ఇవాళ సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మంత్రులతో సమావేశం కానున్నారు. కేబినెట్ సమావేశమే నిర్వహించాలని తొలుత భావించినా అధికారులు లేకుండా అనధికారికంగా సీఎం, మంత్రులు భేటీ కావాలని నిర్ణయించారు. వానాకాలం పంటలసాగు, ఎరువులు, విత్తనాల పంపిణీ ధాన్యం కొనుగోళ్లపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యవసాయ కమిషన్ సిఫార్సు చేసిన ఏడు రకాల సన్న వడ్ల విత్తనాలను సాగు చేసేలా రైతులని ప్రోత్సహించేలా కార్యక్రమాలకు ప్రణాళిక ఖరారు చేయనున్నారు. పంటల మార్పిడి, పంటల వైవిధ్యంపై రైతుల్లో చైతన్యం కలిగించడంపై చర్చించనున్నారు.

రైతుల సంక్షేమం కోసం చేపట్టాల్సిన వివిధ అంశాలపై మంత్రులతో సీఎం సమాలోచనలు చేయనున్నారు. ఖరీఫ్‌కి అవసరమైన యూరియా, ఇతర ఎరువుల కేటాయింపుపై కేంద్రంపై ఎప్పటికప్పుడు ఒత్తిడి తెచ్చే వ్యహాలపై చర్చించనున్నారు. రామగుండం కర్మాగారంలో ఉత్పత్తయ్యే ఎరువుల్లో అధికంగా తెలంగాణకే కేటాయించేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని భావిస్తున్నారు. ఎరువుల విషయంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని పార్టీల ఎంపీలతో సమావేశం నిర్వహించి, వాస్తవ పరిస్థితిని వివరించాలని అవసరమైతే మంత్రులు, ఎంపీల బృందం దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేయాలని ఇటీవలే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుకు సీఎం సూచించారు.

తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ ఎత్తుపై చర్చ :ధాన్యం కొనుగోళ్ల విషయంలో కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చే అంశంపై సీఎం, మంత్రులు చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. 52 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరించాలని కేంద్రం నిర్దేశించగా రాష్ట్రప్రభుత్వం సుమారు 75లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసింది. రాష్ట్రం సేకరించిన ధాన్యం పూర్తిగా కేంద్రం కొనుగోలు చేయకపోతే ఈనెల 15 తర్వాత కేంద్రంతో తేల్చుకుంటామని ఇటీవల సీఎంపేర్కొన్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ ఎత్తుపై చర్చించేందుకు మహారాష్ట్ర సీఎం నుంచి స్పందన రానందున ఎలా ముందుకెళ్లాలో చర్చించే అవకాశం ఉంది.

వీబీజీరామ్‌జీ పథకంపై సీఎం, మంత్రులు చర్చలు : మహాత్మాగాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామి పథకం స్థానంలో కొత్తగా తెచ్చిన వీబీజీరామ్‌జీ పథకంపై సీఎం, మంత్రులు చర్చించనున్నారు. జులై 1 నుంచి కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందేనని కేంద్రప్రభుత్వం ఒత్తిడి తెస్తున్నందున ఆ విషయంపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై సమాలోచనలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. వచ్చే నెల 1 నుంచి వీబీజీ రామ్‌జీ పథకాన్ని అమలు చేయకపోతే 60శాతం నిధులు నిలిచిపోతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. వీబీజీ రామ్‌జీ పథకాన్ని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తున్నందున రాష్ట్రంలో ఏం చేయాలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్‌ రెండోదశకి అనుమతులు, ఐఆర్ఎఫ్​సీ రుణంపై మంత్రులు చర్చించనున్నారు. కేంద్రం నుంచి అనుమతులు, రుణవిడుదల కోసం ఏం చేయాలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఓట్లు తొలగించకుండా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే చర్చ : ఈనెల 25 నుంచి ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రారంభం కానున్నందున ప్రభుత్వం చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చకొచ్చే అవకాశం ఉంది. సర్‌పై ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మంత్రులు ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ఓట్లు తొలగించకుండా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసే అంశాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జీహెచ్​ఎంసీ, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలపై ఎలా వ్యవహరించాలనే వ్యూహాలపై చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

కొంతమంది మంత్రుల పనితీరుపై సీఎం రేవంత్ సంతృప్తిగా లేరని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రెండున్నరేళ్లు పూర్తై రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మంత్రులు సవాల్‌గా తీసుకొని పనిచేయాల్సిన అంశాలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకు ఇతర పార్టీలు అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు వాటిని ఎదుర్కోవడంలో మంత్రుల పాత్ర తదితర అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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UNOFFICIAL CABINET MEETING
సచివాలయంలో కేబినెట్ భేటీ
CM REVANTH REDDY MINISTERS
CM AND MINISTERS DISCUSS KEY ISSUES

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