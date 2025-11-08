పొలాల్లో 2 వేల నాటు కోళ్లు ప్రత్యక్షం - అందినకాడిన ఎత్తుకెళ్లిన జనం
సిద్దిపేట - ఎల్కతుర్తి రహదారి వెంట కోళ్లను వదిలి వెళ్లిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు - పొలాల్లో వదిలివెళ్లిన నాటుకోళ్లను ఇళ్లకు తెచ్చుకుంటున్న స్థానికులు - ఎందుకు, ఎవరు వదిలిపెట్టారో తెలియాల్సి ఉం
Published : November 8, 2025 at 12:42 PM IST
Chickens in The Agriculture Fields : హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తిలో సుమారు 2 వేల నాటు కోళ్లను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వదిలివెళ్లిన విచిత్ర ఘటన అంతుచిక్కడం లేదు. సిద్దిపేట - ఎల్కతుర్తి రహదారి వెంట పొలాల్లో నాటు కోళ్లను విడిచిపెట్టి వెళ్లారు. దీంతో వాటిని పట్టుకోవడం కోసం జనం ఎగబడ్డారు. అందినకాడికి కోళ్లను తీసుకుని ఇళ్లకు తీసుకెళ్లారు. అయితే ఇంత పెద్దఎత్తున నాటు కోళ్లను ఎవరు? ఎందుకు? వదిలిపెట్టారనే విషయం మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది.