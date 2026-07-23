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తెలంగాణలో విద్యాసంస్థలు బంద్​! - పలు యూనివర్సిటీ పరిధిలో పరీక్షలు వాయిదా

రేపు బంద్ దృష్ట్యా పరీక్షలు వాయిదా వేసిన పలు యూనివర్సిటీ అధికారులు - వాయిదా పడిన పరీక్ష కొత్త తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామాని వెల్లడి - త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని స్పష్టం

Exams Postponed
Exams Postponed (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 23, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 10:51 PM IST

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Exams Postponed in Telangana Due To Bandh : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శుక్రవారం పలు విద్యాసంస్థల బంద్​కు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. నీట్ పేపర్ లీకేజీ దోషులను శిక్షించడంతోపాటు కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా చేయాలని పలు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు పలు యూనివర్సిటీలు రేపు జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా వేశాయి.

త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తాం : ఈ నేపథ్యంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ (ఓయూ), శాతవాహన యూనివర్సిటీ (ఎస్​యూ), జేఎన్‌టీయూ, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం (టీయూ), కాళోజీ ఆరోగ్య వర్సిటీ పరిధిలో నిర్వహించే పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. ఈ మేరకు ఆయా వర్సిటీలు ప్రకటించాయి. అనుబంధ కళాశాలల్లో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్నామని, త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని ఓయూ, జేఎన్‌టీయూ, ఎస్​యూ, టీయూ, కాళోజీ ఆరోగ్య వర్సిటీ తెలిపాయి. ఈ మేరకు అనుబంధ కళాశాలలకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించాయి.

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూతపడే అవకాశం : మరోవైపు పలు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించాయి. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు సెలవుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాల ద్వారా తెలియజేస్తున్నాయి. బంద్ కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు రేపు మూతపడే అవకాశం ఉంది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలి : ఈ 24న జరిగే రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్‌ను ప్రతి ఒక్కరూ విజయవంతం చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్‌, ఎస్‌ఎఫ్ఐ, పీడీఎస్‌యూ, ఎన్‌ఎస్‌యూఐ, ఏఐఎఫ్‌డీఎస్‌, ఏఐఎస్‌బీ, ఏఐపీఎస్‌యూ సంఘాలు ప్రకటనలో కోరాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యాసంస్థల నిర్వాహకులు, ఉపాధ్యాయులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశాయి. దేశ విద్యావ్యవస్థను సంక్షోభంలోకి నెట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలని సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్‌ చేశారు.

పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు : నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మే నెలలో జరిగిన ఈ పరీక్షలో భారీ ఎత్తున అవకతవకలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ జరిగినట్లు తేలడంతో విద్యార్థులు, విపక్షాలు, సామాజిక శ్రేణులు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.

రేపు విద్యాసంస్థల బంద్​కు పిలుపునిచ్చిన విద్యార్థి సంఘాలు - సెలవులు ప్రకటిస్తున్న యాజమాన్యాలు!

Last Updated : July 23, 2026 at 10:51 PM IST

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తెలంగాణలో విద్యాసంస్థలు బంద్
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