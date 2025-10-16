ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో మత్తు పదార్థాల వినియోగం – నిరోధానికి కొత్త చర్యలు
కాలేజీలు, వర్సిటీల్లో టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలు - ఆచార్యులు, విద్యార్థులతో ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థ
Published : October 16, 2025 at 4:27 PM IST
Universities Taking Action Against Drug : ఇటీవల కాలంలో విద్యాసంస్థల్లో, ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో మత్తు పదార్థాల వినియోగం పెరిగిపోతున్నట్లు పలు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించడమే కాకుండా, వారి ఆరోగ్యం, చదువు, కుటుంబం, సమాజంపై కూడా దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ముఖ్యంగా ఉస్మానియా, జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయాల పరిధిలోని కొన్ని ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో గంజాయి వాడకానికి సంబంధించి ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ప్రతి క్యాంపస్లో 5 నుంచి 10 బృందాలు ఏర్పాటు : ఈ పరిస్థితికి అడ్డుకట్ట వేయడానికి యూనివర్శిటీలు ఇప్పుడు గట్టిగా స్పందించాయి. ఉస్మానియా, జేఎన్టీయూ క్యాంపస్లలో ఈగల్ అధికారుల సహకారంతో రహస్య టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి క్యాంపస్లో 5 నుంచి 10 బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, అవి విద్యార్థుల నడవడి, ప్రవర్తనను గోప్యంగా గమనిస్తాయి. ఈ బృందాల్లో ఎంపిక చేసిన విద్యార్థుల వివరాలు పూర్తి గోప్యతతో ఉంచుతారు. తద్వారా వారి భద్రతతో పాటు, ఈ చర్యల విశ్వసనీయత కూడా కాపాడబడుతుంది.
అనుమానం వచ్చిన వారిపై నిఘా : వసతి గృహాల్లో నివాసం ఉంటున్న విద్యార్థుల ప్రవర్తనను కూడా ప్రత్యేకంగా గమనించనున్నారు. తరచుగా గైర్హాజరవుతున్న విద్యార్థులపై నిఘా ఉంచి, వారి ప్రవర్తనలో మార్పులు కనిపిస్తే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడతారు. ఎటువంటి అనుమానాస్పద ప్రవర్తన కనిపించినా, మొదట కౌన్సెలింగ్ ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. శిక్షించే విధానాన్ని కాకుండా, ముందుగా విద్యార్థులను సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంగా ఈ చర్యలు ఉండబోతున్నాయి. అనుమానం వచ్చిన వారిపై నిఘా ఉంచి గంజాయి తీసుకుంటున్నారా? విక్రయిస్తున్నారా? వంటి అంశాలను నిర్ధారించుకుని చర్యలు చేపడతారు.
మత్తు పదార్థాల లేని విద్యా వాతావరణం : ఇది ఒక్క పరిపాలనా చర్యగా కాకుండా, విద్యార్థి సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటున్న చొరవ. నేటి యువత శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా ఉండాలంటే, మత్తు పదార్థాల వంటి వ్యసనాల నుంచి దూరంగా ఉండాల్సిందే. సమాజంలో సానుకూల మార్పులు రావాలంటే, విద్యాసంస్థల నుంచే అవి ప్రారంభమవ్వాలి. విద్యార్థులకి ఒక భద్రమైన, మత్తు పదార్థాల లేని విద్యా వాతావరణం కల్పించాలన్నదే ఈ చర్యల అసలు ఉద్దేశ్యం. ఇక అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఈ చర్యల అమలు బాధ్యత ఆయా కళాశాలల యాజమాన్య ప్రతినిధులకు అప్పగించనున్నారు. వీసీలు, రిజిస్ట్రార్లు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు చేపడుతున్నారు. ఇది వ్యవస్థపరంగా సరైన సమన్వయం ద్వారా ముందుకెళ్తున్నదన్నదని స్పష్టం అవుతుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, మత్తు పదార్థాల వినియోగం యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది. విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను సాధించాలంటే, అలాంటి వ్యసనాల నుంచి తాము తప్పుకోవడమే కాకుండా, తమ సహచరులనూ తప్పుదోవ నుంచి తిప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలి. ఇదే సందర్భంలో విద్యాసంస్థలు తీసుకుంటున్న నూతన చర్యలు సమర్థవంతంగా అమలవ్వాలని ఆశిద్దామని, మత్తు పదార్థాల విముక్త విద్యావ్యవస్థ కోసం ఇది ఒక మంచి ప్రారంభం అవుతుందని పలువులు అంటున్నారు.
