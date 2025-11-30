ETV Bharat / state

మాతృభాషను మరవకుండానే పరభాషలు - విదేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు

విట్‌ ఏపీ, ఎస్‌ఆర్‌ఎం, కేఎల్, విజ్ఞాన్‌ వర్సీటీల్లో ఇతర భాషలు అందుబాటు - అక్కడి ఉపాధి,మానవ వనరుల కొరతపై దృష్టి

Published : November 30, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
Universities Focusing On Foreign Languages: మనం నేర్చుకునే సబెక్ట్స్​​తోపాటు ఇతర నైపుణ్యాలు అలవర్చుకోవాలని విద్యార్థుల కోసం విశ్వవిద్యాలయాలన్నీ తమ వంతు కృషి చేస్తున్నాయి. అలా చేయడం ద్వారా వారు ప్లేస్‌మెంట్స్‌లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించి, స్వదేశంలోనే కాక విదేశాలలో కూడా ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయని ఆశిస్తున్నాయి.

అటువంటి నైపుణ్యాలలో ముఖ్యమైనది విదేశీ భాషలపై పట్టు. ఎందుకంటే అక్కడి ఉపాధి, మానవ వనరుల కొరతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇతర భాషలు నేర్పించటానికి మన విశ్వవిద్యాలయాలన్నీ పూనుకున్నాయి. జపనీస్​, చైనీస్​, స్పానిష్, జర్మన్, ఫ్రెంచ్, అరబిక్, కొరియన్‌ ఇలా ఒకటి, రెండు భాషలు కాదు. ఏకంగా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల భాషలను విద్యార్థులు సులభంగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అమరావతిలోని అనేక ప్రైవేట్‌ డీమ్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయాలు ఈ బాటలోనే వెళ్తున్నాయి.

విదేశీ భాషలపై దృష్టి: మాతృభాషను మరవకుండానే పరభాషలను నేర్చుకోవాలన్న సిద్ధాంతంతో ఇప్పుడు వర్సీటీలు ముందుకు అడుగేస్తున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలపై ధ్యాస పెట్టాయి. దానికి అనుగుణంగానే ఆ దేశ భాషలపై కసరత్తు చేస్తున్నాయి. అటు విద్యార్థుల చదువుతో పాటు ఇటు ఆయా విదేశీ భాషలు నేర్పించడంపై దృష్టి పెట్టాయి. విట్‌ ఏపీ, ఎస్‌ఆర్‌ఎం, కేఎల్, విజ్ఞాన్‌ వర్సీటీలు దీని ఈ కోవలోనే ఉన్నాయి.

జపాన్​లో మానవ వనరుల కొరత: ప్రస్తుతం జపాన్‌లో మానవ వనరుల కొరత అధికంగా ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అక్కడి వైద్య రంగాలలో నర్సులుగా పని చేయడానికి కొంతకాలంగా విరివిగా ప్రకటనలు వెలువడుతున్నాయి. దీనిని గుర్తించిన ఏపీ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ ఔత్సాహికులకు జపనీస్‌ నేర్పించడంపై దృష్టి పెట్టింది. తద్వారా నిరుద్యోగులకు మెరుగైన ఉద్యోగావకాశాల కల్పనకు దోహదపడుతుంది.

ఇతర భాషల ఎంపికకు వీలు: అమరావతిలోని విట్‌ ఏపీ క్యాంపస్‌లో బీటెక్, ఎంటెక్, బీబీఏ, లా తదితర కోర్సుల్లో తెలుగు, సంస్కృత బాషలను పెట్టినట్టుగానే స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, కొరియన్, జర్మన్‌ ఎంపిక విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనికోసం శిక్షకులను సైతం నియమించారు. స్పానిష్‌ బోధకుణ్ని స్పెయిన్‌ నుంచి నియమించుకున్నారు. మిగితా బోధకులంతా విదేశీ భాషల్లో నిపుణులైన భారతీయులే ఉన్నారు.

ఎన్‌పీటీఎల్‌లో ఈ కోర్స్​ అందుబాటులోకి: దేశంలోని ఐఐటీ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్​లలో ఎన్నో రకాల కోర్స్​లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎన్‌పీటీఎల్‌ కింద ఆ కోర్సులను ఉచితంగా నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఇప్పుడు ఐఐటీ మద్రాస్‌ సైతం ఎన్‌పీటీఎల్‌లో ఇతర భాషల కోర్స్​ను చేర్చింది. వీటిని ప్రవేశపెట్టడం మూలన దేశం మొత్తంగా ఏటా 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షల మంది సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నట్లు విద్యారంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎస్‌ఆర్‌ఎంలోనూ శిక్షణ సదుపాయం: పలు వర్సీటీలతోపాటు ఎస్‌ఆర్‌ఎంలోనూ విద్యార్థులకు విదేశీ భాషలపై శిక్షణ ఇచ్చి దానిపై పట్టు పెంచుతున్నారు. ఓపెన్‌ ఎలక్టివ్‌ అనే ఆప్షన్​ను రెగ్యులర్‌ కోర్సుల్లో పెట్టి ఆయా సబ్జెక్టులు ఎంచుకునే వీలు కల్పిస్తున్నారు.

జపనీస్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌ తీసుకునే వారికి జపనీస్‌ నేర్పిస్తారన్న మాట. ఈ వర్సీటీలో మాండరిన్, జపనీస్‌ భాషలు నేర్చుకోడానికి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎన్ని ఎక్కువ భాషలు తెలిస్తే అంతలా ఉద్యోగావకాశాలు, జీతాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటోంది. మరికొందరు బీటెక్, ఎంటెక్, బీబీఏ వంటి కోర్సుల్లోనే ఓపెన్‌ ఎలక్టివ్‌ కింద ఎంపిక చేసుకునే వీలు కల్పించారు.

