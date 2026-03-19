వచ్చే ఏడాదిలో వర్సిటీల్లో క్వాంటమ్‌ కోర్సులు - నిపుణులను సిద్ధంచేస్తున్న ఉన్నత విద్యామండలి

కొన్ని వర్సిటీల్లో క్వాంటమ్‌ కోర్సులు ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపడుతోన్న ఉన్నత విద్యామండలి - ఇప్పటికే 50వేల మందికి శిక్షణ ప్రారంభించిన వైసర్ సంస్థ - ఐబీఎం స్కిల్స్‌ బిల్డ్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో క్వాంటమ్‌ శిక్షణ ఉచితం

Quantum Computing Courses In AP
Quantum Computing Courses In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 8:45 AM IST

Quantum Computing Courses In AP : ఉన్నత విద్యామండలి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌లో నిపుణులను తయారు చేసేందుకు అనేక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. భవిష్యత్తు క్వాంటమ్‌ సాంకేతికతను దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యార్థులకు శిక్షణ, సర్టిఫికెట్లు అందిస్తోంది. దీని ఆధారంగా క్రెడిట్లు ఇస్తోంది. ఇప్పటికే మాలవీయ నేషనల్ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ టెక్నాలజీ - జైపుర్​తో కలిసి సుమారు వెయ్యిమంది అధ్యాపకులకు సాంకేతికతపై శిక్షణ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసింది. విశ్వవిద్యాలయాలు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌పై కోర్సులను తీసుకురాబోతున్నాయి.

డిగ్రీలో క్వాంటమ్‌తో పాటు ఏఐ తప్పనిసరి : వచ్చే సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలోని కొన్ని వర్సిటీల్లో క్వాంటమ్​ కోర్సులు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేలా ఉన్నత విద్యామండలి చర్యలు చేపట్టింది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో బీటెక్​ క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ కోర్సును ప్రారంభించారు. దీనితో పాటు సెమీకండక్టర్​ పరికరాలపై ఎంటెక్​ క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ కోర్సును అందుబాటులోనికి తీసుకురానున్నారు.

ఇదే బాటలో శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ కోర్సులను ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. అదనంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు బీటెక్​ క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. క్వాంటమ్​తో పాటు డిగ్రీలో ఏఐ కోర్సూ తప్పనిసరిగా ఉండాలని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి నిర్ణయించింది.

క్వాంటమ్​ టెక్నాలజీపై కీలక నిర్ణయం : వైసర్​ సంస్థ క్వాంట్​ టెక్నాలజీపై ఇప్పటివరకు సుమారు 50 వేల మందికి శిక్షణను ప్రారంభించింది. దీనితో పాటు ఐఐటీ మద్రాస్​ ఎన్​పీటీఎల్​ ద్వారా దీనికి సంబంధించిన శిక్షణను అందజేస్తోంది. ఏపీ విద్యార్థులకు ఐఐటీ మద్రాస్‌ రూ.500కు ఈ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సును అందిస్తోంది. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి అభ్యర్థన మేరకు రూ.500 రాయితీ ఇచ్చింది. ఎన్​పీటీఎల్​, పైసర్​ ద్వారా ఈ క్వాంటమ్​ కోర్సులు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్న్​షిప్​లో భాగంగా ఒక్కో దానికీ ఒక్కో క్రెడిట్​ పాయింట్ ఇవ్వనున్నారు. క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీలో విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ మధుమార్తి వెల్లడించారు.

"స్టేట్​ కౌన్సిల్ ఆఫ్​ హయ్యర్​​ ఎడ్యుకేషన్​ కర్కిలమ్ రివిజన్​​ కింద ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి ఏఐను ప్రతి కోర్సులోనూ తప్పని సరిగా ఉండాలని నిర్ణయించింది. ఐబీఎంవారు ఉచితంగా ఒక ప్రోగ్రాం చేయాలని 5 మిలియన్​ ప్రజలను స్కిల్స్​ బిల్డ్ ప్రోగ్రామ్​ను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా ఏఐ, క్రిప్టోగ్రఫీ, డాటా సైన్స్, క్లౌడ్​ కంప్యూటింగ్ అనే కోర్సులు ఫ్రీట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఏపీ స్టేట్​ఆఫ్​ హయ్యర్​ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున బేసిక్​ కోర్స్​ఆన్​ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీను ప్రారంభించాం.​ 1,04,070 మంది దీనిలో రిజిస్టర్​ చేసుకున్నారు. వీరిలో 57 వేల మంది వరకు టెస్ట్​కు అర్హత సాధించారు. మార్చి 3, 4, 8 తేదీల్లో వీరికి పరీక్ష నిర్వహిస్తాం. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రాసెస్​ జరుగుతోంది." - మధుమూర్తి, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్

స్కిల్స్​ బిల్డ్​ ప్రోగ్రామ్​లో ఏపీని టాప్​లో ఉంచేలా​ : ఆంధ్రప్రదేశ్​ వ్యాప్తంగా 52 డిగ్రీ కాలేజీల్లో క్వాంటమ్​ టెక్నాలజీని ప్రధాన సబ్జెక్టుగా, మరో 65 కాలేజీల్లో మైనర్ సబ్జెక్టుగా ఈ క్వాంటమ్​ టెక్నాలజీ కోర్సును అమలు చేస్తున్నారు. ఐబీఎం చేపట్టిన స్కిల్స్​ బిల్డ్​ ప్రోగ్రామ్​లో మన రాష్ట్రం నుంచే ఎక్కువ మంది అధ్యాపకులు, విద్యార్థులను రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించాలని ఉన్నత విద్యామండలి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే వర్సిటీలు, కళాశాలలకు సమాచారం అందించింది.

ఉచితంగా కోర్సులు : సైబర్​ సెక్యూరిటీ, ఏఐ, క్వాంటమ్​పై కోర్సులు, డేటా సిస్టమ్స్​ వంటి కోర్సులను ఐబీఎం స్కిల్స్ బిల్​లో నేర్పిస్తోంది. దీనిలో కనీసం 35 గంటల నుంచి గరిష్ఠంగా 70 గంటల కోర్సులను ఉచితంగా అందిస్తూ ప్రాజెక్టులనూ ఇస్తోంది. ఐబీఎం కోర్సులుపూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు మూడు క్రెడిట్లు ఇవ్వాలని ఉన్నత విద్యామండలి భావిస్తోంది. నిబంధనల ప్రకారం 42 గంటల శిక్షణ తరగతులకు హాజరైతే మూడు క్రెటిట్ పాయింట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. బోధన, ప్రాజెక్టు వర్క్స్ కలిపి 3 క్రెడిట్లు ఇవ్వనున్నారు.
క్వాంటమ్‌ వ్యాలీగా అమరావతి - లక్ష మంది నిపుణుల తయారీ లక్ష్యం: చంద్రబాబు

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ పనులు - నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కానున్న ఎల్​అండ్​టీ

