అధిక రంగు, తక్కువ ఘాటు, కాసింత తీపి కారం! - రాష్ట్రంలో సాగవుతున్న ఉత్తరాఖండ్ మిర్చి
మిరపలో బ్యాడిగ, పసుపు రకాలకు డిమాండ్ - ఉత్తర భారతదేశంలో పండించే ఈ రకం మిరప ఇప్పుడు ఏపీ, తెలంగాణలోనూ సాగు - కర్ణాటకలో ఈ రకం మిరప సాగు అధికం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 8:02 AM IST
Unique Yellow Chilli Cultivation in Telugu States : దేశ వ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందిన మిరప రకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఘాటు, రంగుకు అనుగుణంగా వాటి వినియోగం ఉంటుంది. సాధారణంగా కారం అంటే మనకు తెలిసింది ఎర్రగా, ఘాటుగా ఉండేదే. మరి పసుపు కారం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ రకం మిరపను సాగుచేస్తారు. ఇప్పుడు ఏపీ, తెలంగాణలోను కూడా సాగవుతోంది. పసుపు రంగు మిరప గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పసుపు పచ్చగా కారం: ఉత్తరాఖండ్లో అల్మోరా జిల్లా లఖోరా గ్రామం నుంచి వచ్చిన అరుదైన రకం పసుపు రంగు మిరప. దీనికి లఖోరి మిర్చి అనే మరో పేరుంది. ఈ మిరపతో తయారు చేసిన కారాన్ని చాట్, పెరుగు ఆవడ, చానా, మసాల తదితర పదార్థాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అదే విధంగా మొఘలాయ్ వంటకాల్లోను కూడా ఉపయోగిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలలోనూ పెరిగిన డిమాండ్: పసుపు రంగు కారాన్ని ఉత్తర భారత్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. మార్కెట్లో క్వింటాల్కు గరిష్ఠంగా రూ.42,000 వరకు దక్కింది. ఇటీవల ధర తగ్గి రూ.35,000 లోపే లభిస్తోంది. మరోవైపు బ్యాడిగ (బైదగి) రకం మిరప క్వింటాల్కు రూ.50,000 నుంచి రూ.80,000 వరకు పలుకుతోంది. కిలో రూ.700 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఉంటుంది.
ఉత్తరాఖండ్లో అధికంగా సాగు చేస్తున్నారు. ఈ సీజనల్లో అక్కడ పంట దెబ్బతింది. దాంతో ఏపీ, తెలంగాణలో ఈ రకం కాయలను సాగు చేస్తున్నారు. దీంతో వీటికి బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. అయితే వినియోగం మాత్రం పరిమితంగానే ఉంటుంది. ఈ ఏడాది డిమాండ్ ఉందని వచ్చే ఏడాది సాగు పెంచితే గనక ధరలు దక్కకపోవచ్చని వ్యాపార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
దేశంలో భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన రకాలు ఇవే: ప్రతీ దేశానికి ఓ భౌగోళిక గుర్తింపు ఉంటుంది. ఆయా పంటలు వాతావరణ పరిస్థితులు, నేల రకం, అనుకూలమైన పరిస్థితులు దృష్ట్యా భౌగోళిక గుర్తింపు పొందుతాయి. మన రాష్ట్రంలో గుంటూరు సన్నం రకం మిర్చికి దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది. తెలంగాణలో వరంగల్ చపాటా భౌగోళిక గుర్తింపు పొందింది. గోవాలో అయితే రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అవి ఖోలా, హర్మాల్. (కర్ణాటక) బైదగి, ఎడయూర్ ములకు (కేరళ), మిజో (మిజోరాం), భివాపూర్ (మహారాష్ట్ర), రామంతపురం ముండు (తమిళనాడు) మిరప రకాలు ఆయా దేశాల్లో భౌగోళిక గుర్తింపు పొందాయి.
ఈ మిరప ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే: ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లకు వెళ్తే వెజ్, నాన్వెజ్ వంటకాలు ఎర్రగా కనిపిస్తుంటాయి. కానీ తింటే కారం తక్కువగా ఉంటాయి. వీటిలో బ్యాడిగ మిరపను ఉపయోగిస్తారు. అధిక రంగు, తక్కువ ఘాటు, కాసింత తీపిగా ఉండటం ఈ మిరప ప్రత్యేకత. కర్ణాటకలోని బ్యాడిగ ప్రాంతంలో ఈ రకం మిరపను అధికంగా సాగు చేస్తారు. అందుకే ఆ పేరు అలా వచ్చింది. బ్యాడిగ రకం మిరప బాగా ముదురు ఎరుపు రంగుకు ప్రత్యేకం.
- బ్యాడిగ రకం మిరపతో తయారు చేసిన కారాన్ని పచ్చళ్ల తయారీలో రంగు కోసం వాడుతున్నారు. ఘాటు రకాలతో కలిపి ఈ రకం కారాన్ని వినియోగిస్తున్నారు.
- అదే విధంగా నెయిల్ పాలిష్లు, లిప్స్టిక్లు, నౌకలకు రంగుల్లోను కూడా దీన్ని వాడుతున్నారు.
- కర్ణాటకలో ఈ రకం మిరపను అధికంగా సాగు చేస్తారు. అయితే బైదగి మిరప హవేరీ జిల్లాలో ఉంటుంది. దాని పేరుతోనే మిరప రకం ఏర్పడటం విశేషం. దీనికి 2 శతాబ్దాలకు పైగా చరిత్ర ఉంది. కడ్డీ, డబ్బీ బ్యాడిగ రకాలు ఉన్నాయి.
- దావణగెరె అనే రకము కూడా ఉంది. ఈ రకం ఎకరాకు 2 నుంచి 5 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది. క్వింటాల్ రూ.80,000 పైనే ధర పలుకుతోంది. ఇటీవల వచ్చిన హైబ్రిడ్ రకాలు 15 నుంచి 20 క్వింటాళ్ల దిగుబడి ఇస్తున్నాయి. నాటు రకంతో పోలిస్తే వీటి ధర తక్కువే. ఈ రకాల మిరప ఏపీ, తెలంగాణలోనూ సాగు చేస్తున్నారు.
- ఇటీవల పచ్చళ్ల తయారీకి కశ్మీరీ కారం వినియోగిస్తున్నారు. రంగు ఎక్కువగా, ఘాటు తక్కువగా ఉంటుంది. ఘాటు ఎక్కువగా ఉండే సన్న రకాలతో కలిపి ఈ రకం కారాన్ని వాడుతున్నారు.
|మిరపలో రంగు, ఘాటు పరిమాణం
|మిరప
|రంగు (ఏఎస్ఈఏ)
|ఘాటు (%)
|బైదగి
|159.9
|0.03%
|గుంటూరు సన్నం
|32.11
|0.226%
|కశ్మీరి చిల్లీ
|54.10
|0.325%
విదేశాలకు గుంటూరు మిర్చి - ఆసియా ఖండంలో అతిపెద్ద మార్కెట్ మనదే!
చీడపీడల తాకిడిలో మిర్చి పంట - నివారణకు అధికంగా రసాయనాల వాడకం