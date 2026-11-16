రోడ్డు విభజించిన గ్రామాలు - ఎన్నికల్లో నాలుగు పంచాయతీలు
Bapatla panchayat divisions : బాపట్ల జిల్లా చింతగుంటపాలెం, పెద్దివారిపాలెం గ్రామాలను రహదారులు నాలుగు పంచాయతీలుగా విభజించి ప్రత్యేకంగా నిలిపాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:48 PM IST
బాపట్ల జిల్లా చింతగుంటపాలెం, పెద్దివారిపాలెం గ్రామాలను రహదారులు నాలుగు పంచాయతీలుగా విభజించి ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. పెద్దివారిపాలెం గ్రామం ఒకటే అయినా రెండు మండలాల పరిధిలోకి చేరింది. పంచాయతీ ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతిసారీ దీనిపై చర్చ నడుస్తోంది.
నిత్యం కలివిడిగా ఉండే గ్రామాలు : రహదారి పెద్దివారిపాలేన్ని రెండుగా విభజించింది. తూర్పు పెద్దివారిపాలెంలో 363 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 130 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇది పర్చూరు మండలంలోకి వస్తుంది. పడమర పెద్దివారిపాలెంలో 341 మంది ఓటర్లు, 110 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇది యద్దనపూడి మండలంలోకి వస్తుంది. అలాగే రోడ్డుకు తూర్పువైపున ఉన్న చింతగుంటపాలెంలో 343 ఓటర్లు, 107 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇది పర్చూరు మండలంలోకి వస్తుంది. పడమర చింతగుంటపాలెంలో 160 ఓట్లుండగా 60 ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇది యద్దనపూడి మండలంలో ఉంది. నిత్యం కలివిడిగా ఉండే ఈ గ్రామాల ప్రజలు ఎన్నికల వేళ మాత్రం వేర్వేరు ప్రాంతాల వారవుతున్నారు. ఒకే గ్రామం రెండు పంచాయతీలుగా మారడం బాపట్ల జిల్లాలోనే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
రెండో విడత పంచాయితీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల : రెండో విడత పంచాయితీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. నవంబర్ 18 నుంచి 20 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ, నవంబర్ 21న నామినేషన్ల పరిశీలన ఉంటుంది. నవంబర్ 22న తిరస్కరించిన నామినేషన్లపై అప్పీళ్లకు అవకాశం కల్పించిన ఎసీఈసీ నవంబర్ 23న ఆ అప్పీళ్లను పరిష్కరిస్తుంది. నవంబర్ 24 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం కల్పించింది. నవంబర్ 24 మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటించనున్నారు. నవంబర్ 29 ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. నవంబర్ 30న అవసరమైన ప్రాంతాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
రాష్ట్రంలో మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏ ఊరిలో ఎప్పుడు పోలింగ్ జరుగుతుందో తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ https://swarnapanchayat.apcfss.in/knowyourgramanelectionshedule లో వివరాలు పొందుపరిచింది. మొబైల్ ఫోన్లో ఈ సైట్ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
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