బురదలో ఎడ్లు, గాడిదల ఊరేగింపు, పిడకల సమరం - ఉగాది మరుసటి రోజున వింత ఆచారాలు
కైరుప్పలలో ఘనంగా పిడకల సమరం - కల్లూరు చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయం చుట్టూ బురదలో ఎడ్లు, గాడిదల బండ్ల ఊరేగింపు - జమ్మలమడుగులో చెంపలకు దబ్బనాలతో రంధ్రాలు వేసుకుని భక్తుల మొక్కులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 5:15 PM IST
Unique Ugadi Traditions in AP : తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది షడ్రుచుల పచ్చడి, కొత్త బట్టలు, పంచాంగ శ్రవణం. కానీ, కొన్ని గ్రామాల్లో మాత్రం ఉగాది మరుసటి రోజున జరిగే వింత ఆచారాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తాయి. కాలం ఎంత మారుతున్నా ఆ పల్లెల్లో ప్రజలు తమ సంప్రదాయాలను ఏమాత్రం మరువలేదు. తరతరాలుగా వస్తున్న అనాది ఆచారాలను నేటికీ పాటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ఆ వింత ఆచారాలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే మొక్కులు, బురదలో బండ్లు తిప్పడం, పిడకలతో కొట్టుకోవడం లాంటి కార్యక్రమాలు చూపరులను కట్టిపడేశాయి. ఆయా గ్రామాల్లో కోలాహలంగా జరిగిన ఈ ఆచారాల విశేషాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
పిడకల సమరం : కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం కైరుప్పల గ్రామంలో ఉగాది మరుసటి రోజున 'పిడకల సమరం' వేడుకను గ్రామస్థులు అట్టహాసంగా జరుపుకున్నారు. వీరభద్ర స్వామి, భద్రకాళి ప్రేమాయణంలో ఒక చిన్న వివాదం తలెత్తిందట. దానికి గుర్తుగానే ఈ పిడకల సమరాన్ని జరుపుకోవడం ఇక్కడి ప్రత్యేక సంప్రదాయం. ముందుగా ఆలయంలో స్వామివారికి, అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులంతా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. ఒకరిపై ఒకరు ఆవు పిడకలు విసురుకుంటూ సమరానికి దిగారు. ఈ పోరులో సమీప గ్రామాలైన పుప్పాలదొడ్డి, చెన్నంపల్లి, వెంగళాయదొడ్డి, కారుమంచి ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. అలాగే కలపరి, వలగొండ, పుటకలమర్రి, యాటకల్లు గ్రామాల ప్రజలు సైతం ఇందులో పాలుపంచుకున్నారు. ఈ పిడకల దాడిలో సుమారు 36 మందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ సంప్రదాయాన్ని చూసేందుకు పొరుగు రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక నుంచి కూడా జనం కైరుప్పల గ్రామానికి తరలివచ్చారు.
బురదలో బండ్ల ఊరేగింపు : కర్నూలు జిల్లాలోని కల్లూరులో కూడా ఉగాది ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. ఇక్కడి చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయం దగ్గర ఒక భిన్నమైన ఆచారం ఉంది. ఉగాది సందర్భంగా ఆలయం చుట్టూ కావాలని బురద నీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ బురదలోనే ఎద్దుల బండ్లను వేగంగా పరిగెత్తిస్తూ ఆలయం చుట్టూ తిప్పుతారు. అలాగే రజకులు గాడిదలతో ఊరేగింపుగా వచ్చి ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఎద్దులు, గాడిదల బండ్లను బురదలో ఊరేగించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. ఈ వింత ఊరేగింపును చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పోటెత్తారు. కర్నూలుతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి జనం భారీగా తరలివచ్చారు. ముందుగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని, ఆ తర్వాత ఈ బురద బండ్ల ప్రదర్శనలను ఆసక్తిగా తిలకించారు.
బుగ్గలకు దబ్బనాలతో రంధ్రాలు : కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం ఒంటిమిద్దె గ్రామంలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఆచారం కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయంలో ఉగాది పండుగ తర్వాత భక్తులు కఠిన మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. భక్తులు దబ్బనంతో తమ నోటి చెంపలకు రంధ్రాలు వేయించుకుంటారు. ఇలా కఠోరంగా చెంపలకు రంధ్రాలు వేయించుకుంటే తమ కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. జమ్మలమడుగు నుంచే కాకుండా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బంధువులు, స్నేహితులు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. అమ్మవారికి బోనాలు, చల్ల సమర్పించి ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
45 అడుగుల 'ఉట్ల పరుష' : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఉగాది మరుసటి రోజు సందడి నెలకొంది. స్థానిక దుర్గమ్మ ఆలయం వద్ద 'ఉట్ల పరుష' కార్యక్రమం కోలాహలంగా జరిగింది. పండుగ మరుసటి రోజున ఉట్టికొట్టే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఎప్పటినుంచో సంప్రదాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి ఈ ఉత్సవంలో ఏకంగా 45 అడుగుల ఎత్తులో ఒక ఉట్టిని కట్టారు. కింద అంతా బురదమయంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ బురదను ఏమాత్రం లెక్కచేయకుండా యువకులు ఉట్లమాను ఎక్కారు. ఎత్తైన ఉట్టిని కొట్టేందుకు యువకులు ఉత్సాహంగా ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు.
