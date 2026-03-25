పోలవరం ప్రాజెక్టుకు నిధుల కొరత లేదు - వచ్చే ఏడాది జూన్​కి పూర్తి: కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి కాంతారావు

రాజమహేంద్రవరంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి - పోలవరం పనులు పరిశీలించి, అధికారులతో సమీక్ష - పీపీఏకి కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభించి సీఈవోను నియమించామని వెల్లడి

Published : March 25, 2026 at 10:31 PM IST

Polavaram Project Authority Headquarters Inaugurated: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు చాలా వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయని కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి కాంతారావు తెలిపారు. రాజమహేంద్రవరంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. పోలవరం పనులు పరిశీలించిన కాంతారావు పురోగతిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. 2027 జూన్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసేలా నెలవారి ప్రణాళిక ఇచ్చినట్లు కాంతారావు వెల్లడించారు. 2027 జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని అందుకు పనులు మరింత వేగంగా చేయాల్సి ఉందని చెప్పారు.

నిర్మాణ పనులకు నిధుల కొరత లేదని కాంతారావు పేర్కొన్నారు. 70, 80 సివిల్‌ వర్క్‌లు నెలవారీ ప్రణాళికలో ఎలా చేయాలన్న అంశంపై సూచనలు చేసినట్లు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఏజెన్సీలు కలిసి ఎలా పని చేయాలన్న దానిపై ప్రణాళిక ఇచ్చామని ఎప్పటికప్పుడు పనుల పర్యవేక్షణ చేస్తామని వెల్లడించారు. దాదాపు అన్ని డిజైన్లకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చామని ఒకటి రెండు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. పనులు వేగంగా, నాణ్యతతో జరిగేలా సూచనలు ఇచ్చినట్లు కాంతారావు తెలిపారు.

"పీపీఏకి కొత్త కార్యాలయం ప్రారంభించాం, సీఈవోను నియమించాం. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలి. పోలవరం ప్రాజెక్టుకు నిధుల కొరత లేదు, పనులు వేగంగా జరగాలి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఏజెన్సీలు కలిసి ఎలా పని చేయాలని ప్రణాళిక ఇచ్చాం. పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తాం. ప్రాజెక్టు పనులు నాణ్యతతో జరిగేలా సూచనలు అందించాం." - విఎల్ కాంతారావు, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి

అంతకుముందు పోలవరం ప్రాజెక్టును కాంతారావు నేతృత్వంలో ఉన్నతాధికారుల బృందం నేడు పరిశీలించింది. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ నూతన సీఈఓగా నియమితులైన సంజీవ్ వోహ్రా, ప్రస్తుత సీఈవో యోగేష్ పైథాంకర్​లతో కలిసి ఉన్నతాధికారుల బృందం ప్రాజెక్ట్ పనులను పరిశీలించి, సమీక్షించారు. తొలుత వ్యూ పాయింట్ వద్ద నుంచి ప్రాజెక్ట్ పనులను పరిశీలించి, అనంతరం మోడల్ హౌస్​కి చేరుకొని ప్రాజెక్ట్ నమూనాను చూశారు. అనంతరం స్పిల్ వే, ఎగువ కాపర్ డ్యామ్, బట్రెస్ డ్యామ్, డి హిల్, గ్యాప్ వన్, ఈసీఆర్ఎఫ్ గ్యాప్ వన్, డయాఫ్రమ్ వాల్ పరిశీలించారు. అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్టు సమావేశ మందిరంలో రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ప్రతినిధులతో అనుకున్న సమయంలో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సమీక్షించారు.

డిజైన్లకు వెంటనే అనుమతి ఇవ్వండి: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పెండింగ్ డిజైన్లకు వెంటనే అనుమతి ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి కాంతారావును కోరారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పరిశీలనకు వచ్చిన కేంద్ర జలశక్తి శాఖ కార్యదర్శి విఎల్ కాంతారావును మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు రాజమహేంద్రవరంలో కలిసి ప్రాజెక్టు గురించి వివరించారు. కేంద్రం సహకారంతో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను శరవేగంగా చేస్తున్నట్లు ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతోపాటు నిర్వాసితుల కోసం సహాయ, పునరావాస పనులు వేగవంతం చేశామని తెలిపారు.

ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అవసరమైన పెండింగ్ డిజైన్లకు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలని కోరారు. సముద్రంలో ఏటా 3000 టీఎంసీల గోదావరి వరద జలాలు వృథాగా కలిసి పోతున్నాయని గుర్తు చేశారు. వాటిని వినియోగించుకునేలా పోలవరం-నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టుకు తక్షణమే సాంకేతిక, ఆర్దిక అనుమతులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే తుపానులు, సముద్రపు కోత, నదుల కోతకు గురవుతున్న ప్రాంతాలకు రక్షణకు సాయం చేయాలన్నారు. గోదావరి, కృష్ణా, పెన్నా, వంశధార, నాగావళి నదుల ఏటి గట్ల పటిష్టతకు సహకరించాలని కోరారు.

అలాగే డెల్టా డ్రైన్స్​తో పాటు, కాల్వలు సముద్రంలో కలిసే ముఖ ద్వారాల వద్ద పూడిక తీయడం, వెడల్పు చేయడానికి నిధులు సాయం అందించాలని మంత్రి నిమ్మల కేంద్ర జలశక్తి కార్యదర్శి కాంతారావును కోరారు. ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉన్నందున ఆర్ అండ్ ఆర్, భూ సేకరణకు కర్ణాటక ముందుకు వెళ్లకుండా సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

