హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2కు ఆర్థిక సహకారం నా పరిధిలోకి రాదు : అశ్వినీ వైష్ణవ్
Ashwini Vaishnav on Hyderabad Metro Phase-2 : హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశకు ఆర్థిక సహకారం తన పరిధిలోకి రాదని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
Published : November 23, 2026 at 6:33 PM IST
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశకు సంబంధించిన ఆర్థిక సహకారం తన పరిధిలోకి రాదని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మెట్రో రెండోదశకు ఇండియన్ ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్సీ) ఇస్తానన్న రుణం సంగతి తనకు తెలియదని చెప్పారు. మెట్రో ఫేస్-2 రుణాల కోసం పలుమార్లు అశ్వినీ వైష్ణవ్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కలిసి విజ్ఞప్తి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
తెలియదని చెప్పడం గమనార్హం
హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశ రుణాల కోసం పలుమార్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కలిసి మెమొరాండం కూడా సమర్పించారు. ఫేజ్-2కు అనుమతులు, నిధులు ఇవ్వాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ, నేడు ఆయన మీడియాతో చిట్చాట్లో మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ మెట్రో, ఐఆర్ఎఫ్సీ ఆర్థిక సహకారానికి సంబంధించిన విషయాలేవీ తనకు తెలియదని చెప్పడం గమనార్హం.
ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసిన సీఎం
హైదరాబాద్ మెట్రోకు ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి రుణం గురించి రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ గారితో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని జూన్ 22వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. దిల్లీలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో పాటు అశ్వినీ వైష్ణవ్తో భేటీలో చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోకు #IRFC నుంచి రుణం విషయమై రైల్వే శాఖ మంత్రి శ్రీ అశ్వినీ వైష్ణవ్ గారితో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ.రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఢిల్లీలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి శ్రీ జి.కిషన్ రెడ్డి గారితో పాటు అశ్వినీ వైష్ణవ్ గారితో భేటీ అయ్యారు. సమావేశం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు. రైల్వే మంత్రి గారితో చర్చలు సానుకూలంగా సాగాయన్నారు. ఈ అంశంపై కేంద్ర పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్తో మంగళవారం ఉదయం భేటీ అవుతామని వెల్లడించారు. @AshwiniVaishnaw @kishanreddybjp #HyderabadMetro #HMRL #MetroPhase2— Telangana CMO (@TelanganaCMO) June 22, 2026
జూన్ నెలలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మెట్రోకు సంబంధించిన అంశాలపై అశ్వినీ వైష్ణవ్ను కలిసిన సందర్భంలో కీలక చర్చలు జరిగాయి. మెట్రో అంశం రైల్వే శాఖ పరిధిలోనిది కానందున కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రితో తాను మాట్లాడతానని అశ్వినీ వైష్ణవ్ హామీ ఇవ్వడంతో పాటు వెంటనే ఆ శాఖ మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. మెట్రో అంశంపై చర్చించడానికి మరుసటి రోడు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఖట్టర్తో భేటీ అయ్యారు. కీలకమైన ఈ రెండు భేటీలు ముగిసిన సందర్బంలో హైదరాబాద్ మెట్రోకు ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి రుణం విషయంపై రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఏప్రిల్లో బుల్లెట్ రైలు కోచ్లు
వచ్చే ఏడాది మే నెలలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రయల్ రన్ ఉంటుందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. దాదాపు 50 కిలోమీటర్లలో రైల్వే ట్రాక్, విద్యుదీకరణ పనులు పూర్తి కావస్తున్నాయన్నారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్లో అందుబాటులోకి బుల్లెట్ రైలు కోచ్లు వస్తాయని 280 కిలో మీటర్ల వేగంతో బల్లెట్ దూసుకెళుతుందని చెప్పారు. 1980ల నాటి టికెట్ వ్యవస్థను పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేశామన్న ఆయన దాదాపు 80 శాతం రైళ్ల టికెట్ల విధానంలో మార్పులు తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు.
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