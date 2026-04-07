ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా 'అమరావతి' - గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన కేంద్రం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రం - అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - రాష్ట్రపతి సంతకం తర్వాత గెజిట్ విడుదల చేసిన కేంద్ర న్యాయశాఖ
Published : April 7, 2026 at 7:44 AM IST
Union Ministry of Law issued Gazette Notification to Approves Amaravati Bill : ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతికి రాజముద్ర పడింది. సమున్నత శిఖరాల దిశగా వెళ్లేందుకు నాంది పడింది. ఇక జగన్ లాంటి ఏ మావిగన్లు వచ్చినా ఈ భవిష్యత్ నగరిని కదల్చేరు. చట్టబద్ధతతో పెట్టుబడిదారులకు భరోసా కలగనుంది. ఇక అమరావతి అజేయంగా అజరామరంగా వెలుగొందనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి చట్టపరమైన గుర్తింపు పొందింది. 2024 జూన్ 2 నుంచి అమరావతికి రాష్ట్ర రాజధాని హోదా దక్కింది. ఇందుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం-2014ని సవరిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును పార్లమెంటు ఉభయసభలు ఈ నెల 1, 2 తేదీల్లో ఆమోదించాయి. దీనిపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సోమవారం సంతకం చేశారు. ఆ వెంటనే గెజిట్ విడుదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టం-2026గా దానికి చట్టరూపం ఇచ్చారు.
అమరావతిని రాష్ట్ర రాజధానిగా ప్రకటించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర శాసనసభ మార్చి 28న ప్రత్యేకంగా సమావేశం అయి తీర్మానం చేసింది. దాన్ని కేంద్రానికి పంపింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2)ని సవరించి, 2024 జూన్ 2 నుంచి అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా గుర్తింపునిస్తూ సవరణ బిల్లులో చేర్చింది. దానిపై ఈనెల ఒకటిన లోక్సభలో చర్చ జరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ మినహా చర్చలో పాల్గొన్న పార్టీలన్నీ బిల్లుకు మద్దతు పలికాయి. అనంతరం మూజువాణి ఓటుతో బిల్లును దిగువసభ ఆమోదించింది.
రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర : ఆ తర్వాత 2వ తేదీన రాజ్యసభలో బిల్లుపై చర్చించారు. ఇక్కడ కూడా వైఎస్సార్సీపీ మినహా చర్చలో పాల్గొన్న మిగిలిన పార్టీలన్నీ అమరావతికి జై కొట్టాయి. ఎగువసభ మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదముద్ర వేసింది. పార్లమెంటు ఆమోదించిన ఆ బిల్లును కేంద్ర న్యాయశాఖ సోమవారం రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర కోసం పంపింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 111 కింద దఖలుపడిన అధికారాలను అనుసరించి ఆమె వెంటనే దానిపై సంతకం చేశారు. అనంతరం అమరావతి బిల్లు చట్టరూపం సంతరించుకున్నట్లు ప్రకటిస్తూ న్యాయశాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
అమరావతి కిందికి సీఆర్డీఏ చట్టం కింద నోటిఫై చేసిన ప్రాంతాలన్నీ వస్తాయని చట్టంలో స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశంపై భవిష్యత్తులో ఎలాంటి వివాదమూ తలెత్తకుండా తాజా చట్టసవరణలో వివరణ ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ చట్టం-2014 కింద నోటిఫై చేసిన రాజధాని ప్రాంతాలన్నీ కలిపి అమరావతి కిందికి వస్తాయని ఇందులో పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇందులో ఏ మార్పుచేర్పులు చేయాలన్నా పార్లమెంటు మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది. శాసనసభ చేసే సవరణలకు చట్టబద్ధమైన విలువ ఉండదు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు : రాజధాని కలను సాకారం చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టంకు ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై అంకితభావంతో, దృఢసంకల్పంతో ముందుకు నడిపిస్తున్న ప్రధాని మోదీకి, బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన పార్లమెంట్ సభ్యులకు, రాష్ట్ర నాయకులకు, కలిసి నిలిచిన ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విజయమని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా అమరావతి రైతుల గౌరవానికి, వారి దీర్ఘకాల పోరాటానికి లభించిన న్యాయమని వెల్లడించారు.
అమరావతికి చట్టబద్దత ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడికి చారిత్రాత్మక రోజని మంత్రి లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టం, 2026కు ఆమోదం తెలపడంతో, మన రాజధాని కల అధికారికంగా సాకారమైందని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని అండగా నిలిచిన ప్రధాని మోదీకి కోట్లాది తెలుగు ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన అన్ని పార్టీల ఎంపీలకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. అమరావతి రైతులకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపిన లోకేశ్ వారి సహనం, త్యాగం, నిబద్ధతే ఈ విజయానికి పునాదని అభివర్ణించారు. అందరం కలిసి సాధించిన గొప్ప విజయమిదని కొనియాడారు.
