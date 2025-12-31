'పోలవరం'పై జలశక్తిశాఖ ప్రకటన - కేంద్ర నిధుల్లో 99.38% ఖర్చయినట్లు వెల్లడి

ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై ప్రకటన విడుదల చేసిన కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ - 2014-2025 వరకు రూ.20,658.67 కోట్లు విడుదల చేయగా, అందులో రూ.20,532.38 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు వెల్లడి

Union Ministry of Jal Shakti Statement on Polavaram Project: పోలవరం ప్రాజెక్టును జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధుల్లో 99.38 శాతం ఖర్చు చేసినట్లు కేంద్ర జలశక్తి శాఖ వెల్లడించింది. కేంద్రం 2014 ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 2025 అక్టోబరు 31 వరకు రూ.20,658.67 కోట్లు విడుదల చేయగా, అందులో రూ.20,532.38 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపింది. 2025లో మంత్రిత్వశాఖ సాధించిన పురోగతిని వివరిస్తూ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఈ ప్రాజెక్టు 2,467.50 మీటర్ల ఎర్త్‌ కం రాక్‌ఫిల్‌డ్యాం, 1,121.20 మీటర్ల పొడవైన స్పిల్‌వేతో ఉంటుంది. ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి, విశాఖపట్నం, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లోని 2.91 లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యం.

ఇంక దీంతోపాటు అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఈ పనులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 100% నిధులను సమకూరుస్తోంది. భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పనులను చేస్తోంది. రివైజ్డ్‌ కాస్ట్‌ కమిటీ ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని ఈఎల్‌ + 45.72 మీటర్ల వరకు 2013-14 ధరల ప్రకారం రూ.29,027.95 కోట్లుగా, 2017-18 ధరల ప్రకారం రూ.47,725.74 కోట్లుగా ఆమోదించింది. ఈ ప్రాజెక్టును జాతీయ ప్రాజెక్టుగా ప్రకటించిన తర్వాత 2024 జూన్‌ వరకు నిర్మాణ పనుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15,605.96 కోట్లు విడుదల చేసింది. 2024 ఆగస్టు 28న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయాన్ని ఈఎల్‌ +41.15 మీటర్ల వరకు నీటిని నిల్వ చేసేంత వరకు రూ.30,436.95 కోట్లుగా ఖరారు చేసింది.

దాని ప్రకారం కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన మిగిలిన గ్రాంట్లు రూ.12,157.53 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం మేరకు జలశక్తిశాఖ మొదటిదశ పనుల కోసం 2024-25లో 2 విడతల్లో రూ.5,052.71 కోట్లు విడుదల చేసింది. దీంతో 2014 ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 2025 అక్టోబరు 31 వరకు మొత్తం రూ.20,658.67 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు అయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం ఈ ఏడాది అక్టోబరు 31 వరకు ఈ ప్రాజెక్టు పనుల కోసం మొత్తం రూ.20,532.38 కోట్లు ఖర్చయిందని కేంద్ర జలశక్తిశాఖ వెల్లడించింది.

ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలు: పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌ తొలి దశను 2027వ సంవత్సరం డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టులో 45.72 మీటర్ల ఎత్తున నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో నిర్మాణాలన్నీ పూర్తి చేయనున్నారు. అయినప్పటికీ 41.15 మీటర్లకి నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైనంత మాత్రమే పునరావాస పనులను చేపట్టనున్నారు.

పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభమయ్యాక 2007లో తొలిసారి భూసేకరణ జరిపారు. అప్పట్లో ఉమ్మడి ఏపీలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో 7 మండలాలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని దేవీపట్నం మండలాలను నిర్వాసిత ప్రాంతాలుగా అధికారులు గుర్తించారు. పోలవరం, దేవీపట్నం మండలాల్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులకు అవసరమైనంత వరకూ భూసేకరణ, పునరావాసం మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సైతం పెద్దగా పునరావాస చర్యలేవీ అమలు కాకపోవడం గమనార్హం.

