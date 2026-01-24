ETV Bharat / state

నైనీ గని సందర్శనకు కండీషన్స్​ ఎందుకు? - సింగరేణి అధికారులను ప్రశ్నించిన కమిటీ!

నైనీ గని వివాదంపై కేంద్ర బొగ్గుశాఖ నియమించిన కమిటీ రెండో రోజు విచారణ - గని ప్రాంతం సందర్శన నిబంధన పెట్టడంపై అధికారులకు ప్రశ్నలు - నిబంధనల ప్రకారమే పెట్టామన్న సింగరేణి

Investigation On Naini Coal Mine
Investigation On Naini Coal Mine (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 8:33 AM IST

Investigation On Naini Coal Mine : నైనీ గని మైన్‌ డెవలపర్‌ అండ్‌ ఆపరేటర్‌ ఎంపికకు జారీ చేసిన టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌లో గని ప్రాంతం సందర్శన నిబంధన పెట్టడంపై కేంద్ర బొగ్గుశాఖ నియమించిన కమిటీ రెండోరోజు లోతుగా విచారణ జరిపింది. ఆ నిబంధన పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముందని సింగరేణి అధికారులను కమిటీ ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.

బొగ్గు హ్యాండ్లింగ్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు : కోల్‌ఇండియాకు అనుబంధంగా ఝార్ఖండ్‌లోని రాంచీ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సెంట్రల్‌ మైన్స్‌ ప్లానింగ్‌ అండ్‌ డిజైన్‌ సంస్థ గనుల్లో ఉత్పత్తయ్యే బొగ్గు హ్యాండ్లింగ్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన టెండర్ల ఖరారు, నిర్వహణ మార్గదర్శకాలను 2018, 2021లో జారీ చేసింది. ఆ ప్రకారం సీహెచ్​పీ ఏర్పాటుకు ఆసక్తి చూపే కంపెనీ ఆ ప్రాంతాన్ని ముందుగా సందర్శించాలి. అక్కడున్న అధికారి నుంచి సర్టిఫికెట్‌ తీసుకుని టెండర్‌తో పాటు సమర్పించాలని సి.ఎమ్​.పి.డి.ఐ పేర్కొంది. ఈ మేరకు మార్గదర్శకాల కాపీని విచారణ కమిటీకి సింగరేణి అధికారులు అందించినట్లు తెలుస్తోంది. కానీ నైనీ టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌ను ఎం​డీవో ఎంపిక కోసం జారీ చేసినందున సీహెచ్​పీ నిబంధన ఇందులో ఎలా పెడతారని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం.

నైనీ గనిపై కేంద్ర బొగ్గుశాఖ కమిటీ విచారణ (ETV)

ఈ సర్టిఫికెట్​లు తప్పనిసరి :​ సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్‌ తప్పనిసరిగా గని వద్ద ఉన్న అధికారి నుంచి తీసుకొని సమర్పించాలనే నిబంధన నోటిఫికేషన్‌లో ఎందుకని నిలదీసింది. టెండర్‌ వేసే కంపెనీ నుంచి సెల్ఫ్‌ డిక్లరేషన్‌ తీసుకుంటే సరిపోదా అని అధికారులను కమిటీ అడిగినట్లు సమాచారం. బొగ్గు హ్యాండ్లింగ్‌ ప్లాంట్ల టెండర్ల మార్గదర్శకాలను కేంద్ర బొగ్గు శాఖకు చెందిన సి.ఎమ్​.పి.డి.ఐ జారీ చేసినందున, ఇతర పనులకు వర్తింపజేయడం తప్పుకాదని నైనీ నోటిఫికేషన్‌లో పెట్టినట్లు అధికారులు సమాధానమిచ్చారు. అందుకు ఎవరికైనా ప్రయోజనం కల్పించడానికే పెట్టారా అని కమిటీ ఆరా తీసినట్లు తెలుస్తోంది.

29 వరకు సమయం : ఈ నెల 22 నుంచి హైదరాబాద్‌లోని సింగరేణి ప్రధాన కార్యాలయంలో విచారణ చేస్తున్న నైనీ గని టెండర్ల నోటిఫికేషన్‌ నిబంధనల పత్రాలను పరిశీలించినట్లు విశ్వసనీయవర్గాలు తెలిపాయి. సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్‌ను కాంట్రాక్టు కంపెనీలకు ఇవ్వకుండా ఎందుకు ఆపేశారని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన ఆధారపత్రాలను సింగరేణి చూపినట్లు తెలుస్తోంది. నైనీ ఎండీవో టెండర్ల దాఖలుకు ఈ నెల 22 నుంచి 29 దాకా సమయమివ్వగా, 15 నుంచే సైట్‌ విజిట్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వడం లేదని కొన్ని కంపెనీలు ఆరోపించాయని కమిటీకి అధికారులు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 29లోగా ఎప్పుడైనా ఆ సర్టిఫికెట్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో జారీ, అప్‌లోడ్‌కు సమయముందని వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. సీఎస్​ఆర్​ నిధుల మంజూరు, వినియోగానికి సంబంధించిన పత్రాలను కమిటీ పరిశీలిస్తోంది.

ఐదేళ్లకొకసారి ఒప్పందం : సింగరేణిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వాటాలున్నాయి. ఆ సంస్థ నిర్వహణకు ఐదేళ్లకొకసారి ప్రభుత్వాలు, సంస్థ పాలకమండలి మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. గతంలో 2017 ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి ఐదేళ్లకు చేసుకున్న ఆ ఒప్పందం గడువు 2022లోనే తీరినా, మళ్లీ సింగరేణి దృష్టి పెట్టలేదు. ఆ విషయంపైనా కమిటీ ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. నిబంధనల ప్రకారం సింగరేణి నిర్వహణ అధికారమంతా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికే ఉంది. ప్రభుత్వం నియమించిన సీఎం​డీ అధ్యక్షతన సమావేశం అయ్యే పాలకమండలికి మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారముంది.

సాంకేతిక కమిటీతో విచారణ : ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రప్రభుత్వాన్ని అడగకుండా కేంద్ర బొగ్గుశాఖ నేరుగా విచారణకు సాంకేతిక కమిటీని పంపవచ్చా అనే చర్చ సింగరేణి ఉద్యోగుల్లో జరుగుతోంది. సంస్థ పాలకమండలిలో సభ్యునిగా కేంద్ర బొగ్గుశాఖ నామినేట్‌ చేసే అధికారి ఉంటారు. నైనీ టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌పై వచ్చిన వివాదంతో పాటు ఏ అంశంపైన అయినా సరే విచారణ చేయాలని సింగరేణి పాలకమండలి సమావేశంలో కేంద్ర బొగ్గుశాఖ సభ్యుడు అడగవచ్చు.

విమర్శల ప్రమాదం : పాలకమండలి నిర్ణయాల్ని వ్యతిరేకిస్తూ కేంద్ర బొగ్గుశాఖ సభ్యుడు నోట్‌ ఇచ్చే అధికారముంది. అలాంటప్పుడు పాలకమండలి పట్టించుకోకున్నా, రాష్ట్రప్రభుత్వం స్పందించకపోయినా కేంద్ర బొగ్గుశాఖ నేరుగా సాంకేతిక విచారణ కమిటీని పంపితే బాగుండేదని ఉద్యోగులు అంటున్నారు. కమిటీ విచారణను తిరస్కరిస్తే ఆరోపణలను ఎదుర్కోలేకనే అడ్డుకున్నారనే విమర్శలొచ్చే ప్రమాదముందని కమిటీకి సహకరిస్తూ అడిగిన పత్రాలన్నీ అందజేయాలని సింగరేణి అధికారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది.

