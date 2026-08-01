కళ్లు తెరిచి చూడండి - ఎర్రబస్సులు కాదు ఎయిర్ బస్లు తిరిగే ప్రాంతం: రామ్మోహన్ నాయుడు
ప్రపంచం మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర వైపు చూస్తోంది - గర్వంగా ఉందన్న కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ - ఎంతోమంది యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగబోతున్నాయని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 12:45 PM IST
Rammohan Naidu Speech at Bhogapuram : భోగాపురం విమానాశ్రయం రాకతో ప్రపంచం మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర వైపు చూస్తోందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. ఎర్రబస్సులు కాదు.. ఎయిర్బస్లు తిరిగే ప్రాంతమని నిరూపించామన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేసిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో కేంద్రమంత్రి మాట్లాడారు.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో భోగాపురం విమానాశ్రయం సింహద్వారంలా ఉందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. ఎంతో మంది యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని తెలిపారు. ఎర్రబస్సులు తిరిగే ప్రాంతమని కొందరు హేళన చేశారని, ఇవాళ కళ్లు తెరిచి చూడండి.. ఎయిర్ బస్ తిరిగే ప్రాంతంగా మారిందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కడా జరగని అభివృద్ధి ఉత్తరాంధ్రలో జరుగుతోందన్నారు.
ఉత్తరాంధ్రకు భోగాపురం ఉత్తర ద్వారం కానుందన్నారు. ఇది ఉత్తరాంధ్ర ప్రతి ఇంటి పండుగ అని రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు పేరు పెట్టడం ఇకపై చరిత్ర కానుందన్నారు. ఈ అవకాశాలన్నీ రాజకీయం కోసం కాదన్న ఆయన, ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉత్తమాంధ్రగా తీర్చిదిద్దుకుందని ఆకాంక్షించారు. ఈ భోగాపురం వైభోగానికి సీఎం చంద్రబాబు కారకులని రామ్మోహన్నాయుడు వెల్లడించారు.
"ఏ ప్రాంతంలో జరగని అభివృద్ధి ఉత్తరాంధ్రలో సాధ్యం కాబోతోంది. ఉత్తరాంధ్రలో ఉండే ప్రతి ఇంటి పండుగ ఇది. మన్యం వీరుడు అల్లూరి పేరు ప్రపంచం మొత్తం మార్మోగుతోంది. ఉత్తరాంధ్రలో అభివృద్ధిని తీసుకొచ్చారు. ఇక ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్లడమే. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగల సత్తా మన ప్రధాని మోదీది. ప్రధాని అందిస్తున్న సహకారానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా" - రామ్మోహన్నాయుడు, కేంద్రమంత్రి
అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగల సత్తా ప్రధాని మోదీది: అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయగల సత్తా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీదని రామ్మోహన్నాయుడు కొనియాడారు. భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని పూర్తి చేసి, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చిన వికసిత్ భారత్ సంకల్పంలో ఆయన వెంట నడిచేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, ఉత్తరాంధ్ర యువత తరఫున రామ్మోహన్నాయుడు హామీ ఇచ్చారు.
ఉత్తరాంధ్రను సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించాల్సిన రోజు ఇది: భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం నవ్యాంధ్ర ప్రయాణంలో పెద్ద మైలురాయని కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అన్నారు. ఈ విమానశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఒక వరంలా మారనుందన్నారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని ప్రధాని మోదీ తన భుజాలపై ఎత్తుకుని నడిపిస్తున్నారని తెలిపారు. ఉడాన్ పథకంతో సామాన్యుడు కూడా విమాన ప్రయాణం చేయాలనేది ప్రధాని సంకల్పమని స్పష్టం చేశారు.
"ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ప్రజలకు ఈ విమానాశ్రయం ఒక వరం. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ కట్టుబడి ఉన్నారు. ఏపీ అభివృద్ధిని ప్రధాని మోదీ తన భుజాలపై ఎత్తుకున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ఉత్పత్తులను నేరుగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేయవచ్చు. మోదీ వచ్చాక విమానాశ్రయాల సంఖ్య 160కి పైగా పెరిగింది. సామాన్యుడు కూడా విమాన ప్రయాణం చేయాలనేది ప్రధాని సంకల్పం. ఉడాన్ పథకంతో దేశ విమానయాన రూపురేఖలు మారాయి. ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభంతో ఉత్తరాంధ్రకు గ్లోబల్ మ్యాప్లో చోటు దక్కింది". - భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, కేంద్రమంత్రి
భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధాని మోదీ
రాష్ట్ర విమానయాన రంగంలో నవశకం - దేశ, విదేశాలతో పెరగనున్న అనుసంధానం