విశాఖపట్నం పోర్టుకు మహర్దశ - కేంద్రమంత్రి చేతుల మీదుగా పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు
ఏపీ ప్రభుత్వ మారిటైం పాలసీ దూరదృష్టికి నిదర్శమన్న కేంద్ర మంత్రి - విశాఖలో పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేసిన సర్బానంద సోనోవాల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 4:28 PM IST
Port and Ship Repair Cluster at Duggarajupatnam: దుగరాజపట్నం వద్ద పోర్ట్ కమ్ షిప్ బిల్డింగ్, షిప్ రిపేర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదన ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. ఏపీ ప్రకటించిన మారిటైమ్ పాలసీ ఎంతో దూరదృష్టితో కూడుకుంది. భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నం పోర్ట్ వంద మిలియన్ టన్నుల కార్గో నిర్వహణ లక్ష్యాన్ని అధిగమిస్తుంది.
మొత్తం రూ.305 కోట్లతో ఏర్పాటు: దేశంలోనే ఉత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న నౌకాశ్రయంగా, ప్రపంచంలో టాప్-100లో ఒకటిగా విశాఖ పోర్ట్ స్థానం దక్కించుకుందని కేంద్ర ఓడరేవులు, జలరవాణా శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ అన్నారు. విశాఖలోని సాగరమాల కన్వెన్షన్లో విశాఖ పోర్ట్ అథారిటీకి సంబంధించిన నాలుగు ప్రధాన ప్రాజెక్టులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ మారిటైం ఇండియా విజన్ 2030, మారిటైం అమృత్కాల్ విజన్ 2047 రెండూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టితో ప్రకటించారని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నాయనీ, విశాఖలో రూ.305 కోట్లతో దేశంలోనే అత్యాధునిక షిప్ టెక్నాలజీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు.
మా వంతుగా తోడ్పాటునందిస్తాం:ఎంపీ శ్రీభరత్ విశాఖ పోర్ట్ ట్రస్టు పరిధిలో ఏడు ఎకరాలను భవిష్యత్ అభివృద్ధి కోసం ఖాళీ చేయడం అభినందనీయమని విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు. పోర్ట్ ట్రస్ట్ భూమిలో ఇనార్బిట్ మాల్ గొప్పగా నిర్మితమవుతోందని ఆయన వివరించారు. వాణిజ్య, కార్యాలయ స్థలాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. పోర్ట్ కేవలం కంటెయినర్ కార్యకలాపాలు, బల్క్ కార్గోకే పరిమితం కాదు. విశాఖలో పోర్ట్ ఒక ల్యాండ్లార్డ్గా మారిందని విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్ అన్నారు.
నియామక ఉత్తర్వులను అందించిన కేంద్రమంత్రి: నౌకాశ్రయాల్లో మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుల బాధ్యతను షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖపైనే వదిలేయకుండా ప్రజాప్రతినిధులుగా తాము చేపడతామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు విష్ణుకుమార్రాజు, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, పోర్ట్ ఛైర్మన్ అంగముత్తులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమ అనంతరం వీపీఏ నిధులతో శిక్షణ పొందిన సీఐఎంఎస్ విద్యార్థులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు, ఉద్యోగ నియామక ఉత్తర్వులను కేంద్రమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ అందజేశారు.
ప్రధాన శంకుస్థాపనలు
- రూ.52.23 కోట్ల వ్యయంతో ఎల్పీజీ బెర్త్లో అగ్నిమాపక సదుపాయాలు
- రూ.35.87 కోట్లతో ఓఆర్ఎస్ డ్రైడాక్ ఆధునికీకరణ (నౌకల మరమ్మతుల కోసం)
- గ్రీన్ బిల్డింగ్ ప్రమాణాలతో రూ.97.70 కోట్ల వ్యయంతో అంబేడ్కర్ పరిపాలన భవన నిర్మాణం
- రూ.44.20 కోట్ల వ్యయంతో హార్బర్ పార్క్లో నివాస అపార్ట్మెంట్ల నిర్మాణం
షిప్బిల్డింగ్ రంగం బలోపేతం : దుగరాజపట్నంలో పోర్టు, షిప్బిల్డింగ్ క్లస్టర్లో ఒక యాంకర్ షిప్యార్డు (ఏడాదికి 0.5 మిలియన్ టన్నుల స్థూల రవాణా) ప్రారంభించిన్పటి నుంచి పదేళ్లలో నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని సాధించాలి. రైట్స్ సంస్థ టెక్నో ఎకనమిక్ ఫీజుబులిటీ రిపోర్టు ఆధారంగా పోర్టు ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది. ఏపీ మారిటైం బోర్డు, విశాఖ పోర్టు ట్రస్టు సమన్వయంతో ప్రాజెక్టు అమలవుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు దేశ షిప్బిల్డింగ్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో దోహదపడుతుంది. మారిటైం ఇండియా విజన్ 2030, వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు కానుంది.
కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ నిబంధనలను అనుసరించి విశాఖ పోర్టు ట్రస్టుతో కలిపి ఎస్పీవీ ఏర్పాటవుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విశాఖ పోర్టుకు సమాన వాటా ఉంటుంది. బోర్డు డైరెక్టర్లలో ఇరువురికీ సమాన అవకాశాలుంటాయి. ప్రాజెక్టు అమలుకు సేకరించిన భూములను ఎస్పీవీకి బదిలీ చేసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఈక్విటీ కింద పరిగణించాలని నిర్ణయం. ఈ పథకం మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా షిప్ యార్డు అభివృద్ధికి గాను భాగస్వామ్య సంస్థను మారిటైం బోర్డు ఎంపిక చేస్తుంది.
