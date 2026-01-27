'కొత్త లేబర్ కోడ్లతో' ఎన్నో ఉపయోగాలు - అవగాహన కల్పించిన కేంద్రమంత్రి శోభా కరంద్లాజే
నేటి నుంచి విజయవాడలో కార్మిక చట్టాలపై ప్రాంతీయ సదస్సు- దక్షిణ ప్రాంతీయ కార్మిక, ఉపాధిశాఖ ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలో పాల్గొన్న కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే
Published : January 27, 2026 at 5:33 PM IST
Union Minister Shobha Karandlaje about New Labour Codes: కొత్త లేబర్ కోడ్ల ద్వారా ఏ రంగంలో పని చేసే కార్మికుడైనా కనీస వేతనం పొందగలరని కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధిశాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే అన్నారు. కార్మిక చట్టాలు, ఇతర కీలక అంశాలపై నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు విజయవాడలో ప్రాంతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు. తొలిరోజు కార్యక్రమంలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న కార్మిక సంస్కరణలు, కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలు విధానం, కార్మికుల సంక్షేమం, పరిశ్రమల అభివృద్ధి, కేంద్రం-రాష్ట్రాల సమన్వయంపై ఈ సదస్సులో చర్చించారు. ఏపీ, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, దిల్లీ, పుదుచ్చేరిలకు చెందిన కార్మిక శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
కొత్త లేబర్ కోడ్లపై అవగాహన కల్పించారు. చట్టాల అమలులో ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. కొత్త లేబర్ కోడ్ల అమలులో రాష్ట్రాలు కీలక పాత్ర పోషించాలని సూచించారు. గతంలో ఐదేళ్లు పని చేస్తేనే గ్రాట్యుటీ వచ్చేదని, ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఉద్యోగులకు ఒక ఏడాది పూర్తయ్యాకే లభిస్తుందని అన్నారు. ప్రతి కార్మికుడికి రాతపూర్వక నియామక పత్రం ఇవ్వడం తప్పనిసరి చేశామని, దీనివల్ల ఉద్యోగ భద్రత పెరుగుతుందని విజయవాడలో నిర్వహించిన దక్షిణ భారత ప్రాంతీయ కార్మిక, ఉపాధిశాఖ ఉన్నతాధికారుల సమావేశంలో ఆమె తెలిపారు.
'స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి సంస్థల్లో పని చేసే గిగ్ వర్కర్లకు తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడంతోపాటు తొలిసారి వారికి చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వారి కోసం సామాజిక భద్రతా నిధిని ఏర్పాటు చేస్తాం. మహిళలు తమ ఆమోదంతో నైట్ షిఫ్టుల్లో కూడా పని చేయవచ్చు. పని ప్రదేశాల్లో పూర్తి భద్రత ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. 40 ఏళ్లు దాటిన కార్మికులకు యాజమాన్యాలు ఏటా ఉచితంగా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి. సాధారణ పని గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేస్తే రెట్టింపు వేతనం చెల్లించేలా ఈ కొత్త లేబర్ కోడ్లో మార్పులు చేశాం.' - శోభా కరంద్లాజే, కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి
కార్మిక రంగం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్నందున, కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్రాలు కూడా వీటిని అమలు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాలని మంత్రి శోభా కరంద్లాజే కోరారు. కేంద్ర కోడ్లకు అనుగుణంగా రాష్ట్రాలు తమ సొంత నిబంధనలను వెంటనే నోటిఫై చేయాలని సూచించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ-శ్రమ్ ఉద్యమ్ పోర్టల్లతో రాష్ట్ర డేటాను అనుసంధానించాలని దీనివల్ల వలస కార్మికులకు ఎక్కడైనా పథకాలు అందుతాయని చెప్పారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, గిగ్ వర్కర్ల కోసం ప్రత్యేక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. కార్మిక శాఖ అధికారులకు కొత్త చట్టాలపై శిక్షణ ఇవ్వాలని, వారు ఇకపై కేవలం తనిఖీ చేసేవారు కాదని, పరిశ్రమలకు మార్గనిర్దేశం చేసే 'ఫెసిలిటేటర్లు'గా వ్యవహరించాలని అన్నారు.
29 పాత కార్మిక చట్టాల రద్దు: లైసెన్సులు, రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం ఒకే చోట దరఖాస్తు చేసుకునేలా సింగిల్ విండో విధానం డిజిటల్ వ్యవస్థ ద్వారా బలోపేతం చేయాలని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 29 పాత కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి, వాటి స్థానంలో 2025 నవంబర్ 21 నుంచి తీసుకొచ్చిన నాలుగు కొత్త లేబర్ కోడ్లను నవభారతావనికి ఓ గొప్ప వరంగా అభివర్ణించారు. కార్మికుల సంక్షేమం, సామాజిక భద్రత, వ్యాపార నిర్వహణను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా ఈ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు.
సదస్సులో పాల్గొన్న కార్మికశాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, దిల్లీ ప్రతినిధులకు స్వాగతం పలికారు. కొత్త లేబర్ కోడ్లు చరిత్రాత్మక సంస్కరణలుగా మారనున్నాయని మంత్రి సుభాష్ పేర్కొన్నారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి పాత చట్టాలకు స్వస్తి పలికి ఆధునిక చట్టాలకు శ్రీకారం చుట్టడం ఒక చారిత్రాత్మక అంశంగా పేర్కొన్నారు. మహిళా కార్మికుల రక్షణ, సమాన అవకాశాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ, ఉపాధి అవకాశాల పెంపు, పరిశ్రమలకు అనుకూల వాతావరణం కల్పించడమే కొత్త లేబర్ కోడ్ల ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు.
అపోహలు తొలగించేందుకు అవగాహన: సాంకేతిక పరిజ్ఞాన ఆధారిత పాలన ద్వారా పారదర్శకత, వేగవంతమైన సేవలు, సులభమైన కంప్లయన్స్ సాధ్యమవుతాయని మంత్రి అన్నారు. మహిళల భాగస్వామ్యం పెంపు, పని ప్రదేశాల్లో భద్రత, సమాన అవకాశాల కల్పనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు. కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలుకు ఐటీ ఆధారిత డిజిటల్ సిస్టమ్స్, ఆన్లైన్ మాడ్యూల్స్ కీలకమని చెప్పారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ వ్యవస్థ అవసరమని పేర్కొన్నారు. కొత్త లేబర్ కోడ్లపై ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు అవసరమని తెలిపారు. కార్మికులు, యజమానుల్లో నమ్మకం పెంపొందించేందుకు రాష్ట్రాలు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.
