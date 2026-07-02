గ్రామాల వికాసానికి కృషి - వీబీజీరామ్ జీ కింద ఏపీలో రూ.12 వేల కోట్లు: కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్
పేదరిక నిర్మూలనే ప్రధాన లక్ష్యంగా వీబీ జీరామ్జీ పథకం అమలు - గ్రామాల వికాసానికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందన్న కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ - గ్రామాల అభివృద్ధితోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమన్న శివరాజ్సింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 2:55 PM IST
Union Minister Shivraj Singh Chouhan in VBGRAMG Program : వీబీజీరామ్ జీ నిధులతో విజనరి నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశానికే ఓ మోడల్గా మారుస్తారని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహన్ అన్నారు. వీబీజీరామ్ జీ కింద వచ్చే 9 నెలల్లో ఏపీలో 12 వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామాల వికాసానికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందని చెప్పారు. ప్రతి గ్రామానికి ఉపాధి కార్యక్రమాల కోసం 2 కోట్ల రూపాయలు అందజేస్తామన్నారు.
ఏపీకి వచ్చే సమయంలో ఈ మామయ్య ఉత్తి చేతులతో రాడన్న శివరాజ్సింగ్ అన్నట్లుగా తోతాపూరి రైతులకు ఊరట కల్పించారు. మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ కింద 2 లక్షల 16 వేల మెట్రిక్ టన్నుల తోతాపూరి మామిడి సేకరణకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. ఇందుకు సంబంధించిన పత్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్కు అందజేశారు. పేదలకు పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన నిర్ణయ పత్రాన్ని అందజేశారు.
రోజువారీ కూలీ రూ.300 కంటే: తోతాపురి మామిడి రైతులు సమస్యలపై కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని శివరాజ్సింగ్ తెలిపారు. రైతులు అధిక లాభం పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్గా రూపాంతరం చెందుతుందన్నారు. అత్యంత వెనుకబడిన పంచాయతీల్లో ఎక్కువ నిధుల వినియోగానికి అవకాశం ఉందని శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. రాబోయే 9 నెలల కోసం గ్రామాల ఆర్థిక పరిపుష్టి కోసం రూ.12 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. గతంలో ఈ పథకం అమలుకు మూడేళ్లు పట్టిందని, కానీ ఇవాళ ఒకే విడతలో చేయగలిగామని అన్నారు. రోజువారీ కూలీ రూ.300 కంటే తక్కువ ఉండకూడదని నిర్ణయించామని శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ వెల్లడించారు.
"అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలిచిన చంద్రబాబు విజనరీ నాయకుడు. దేశానికే ఒక మోడల్గా ఏపీని మార్చే శక్తి చంద్రబాబు, పవన్కల్యాణ్కు ఉంది. గతంలో ఈ పథకం అమలుకు మూడేళ్లు పట్టింది. కానీ ఇవాళ ఒకే విడతలో చేయగలిగాం. రోజువారీ కూలీ రూ.300 కంటే తక్కువ ఉండకూడదని నిర్ణయించాం." - శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ , కేంద్రమంత్రి
గ్రామాలకే అధికారం కల్పించాం: గ్రామాల వికాసానికి ఎన్డీయే ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందని శివరాజ్సింగ్ తెలిపారు. గ్రామాల్లో ఏ పనులు చేపట్టాలన్నా ఆయా గ్రామాలకే పూర్తి అధికారం కల్పించామని వివరించారు. ఈ పథకం కింద ఏ అభివృద్ధి పనులు చేయాలన్నా స్థానికంగానే నిర్ణయం తీసుకునే వీలుంటుందని, గ్రామానికి ఉపయోగపడే ఏ పనినైనా నిర్భయంగా చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రులు నిర్మించాలన్నా, చెరువులు తవ్వాలన్నా గ్రామస్థాయిలోనే నిర్ణయాలు జరుగుతాయని ఆయన వెల్లడించారు.
125 రోజులకు పనిదినాలు పెంచాం: పేదరిక నిర్మూలనే ప్రధాన లక్ష్యంగా వీబీ జీరామ్జీ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా పనిదినాలను వంద రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచినట్లు వివరించారు. గ్రామాల అభివృద్ధితోనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమని పేర్కొన్నారు. వీబీ జీరామ్జీ పథకం కింద ఏడున్నర లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రతి గ్రామానికి ఉపాధి కార్యక్రమాల కోసం రెండు కోట్లు అందజేస్తామని చెప్పారు. చేసిన పనికి వేతనం ఆలస్యం కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే నిబంధనల్లో మార్పులు చేశామని వివరించారు. కార్మికుడి కష్టానికి సరైన న్యాయం చేయాలనే సంకల్పంతో, వేతనాన్ని నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమ చేస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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