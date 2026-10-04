ఏపీకీ నేను మామయ్యనే - అభివృద్ధిలో రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో నిలవబోతోంది: కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్
ఏపీ ప్రజలంటే తనకు ఎంతో ప్రేమ అని శివరాజ్ సింగ్ అన్నారు. తాను కేవలం మధ్యప్రదేశ్కే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు కూడా మామయ్య వంటివాడినే అని వ్యాఖ్యానించారు. దేశంలోనే అభివృద్ధిలో ఏపీ ప్రథమ స్థానంలో నిలవబోతోందన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:38 PM IST
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN IN BURRIPALEM : రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన మాజీ సీఎం జగన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరని కేంద్ర వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహన్ ధ్వజమెత్తారు. కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులను దారి మళ్లించి, పేదల సొంతింటి కలను జగన్ చిదిమేశారని మండిపడ్డారు. గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెంలో సీఎం చంద్రబాబుతో కలిసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఇదే వేదికపై 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో ఇళ్ల నిర్మాణ పైలట్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టారు. దేశంలోనే అభివృద్ధిలో ఏపీ అగ్రగామిగా నిలవబోతోందని శివరాజ్ సింగ్ ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
పేదల కోసం ప్రధాని మోదీ అనేక పథకాలు, నిధులు ఇస్తే వాటిని జగన్ దారి మళ్లించి పాపం చేశారని శివరాజ్సింగ్ దుయ్యబట్టారు. రాష్ట్ర వాటా ఇచ్చేందుకు నిరాకరించి, పేదల ఇళ్లను లాక్కుని మూర్ఖుడిలా ప్రవర్తించారని విమర్శించారు. మోదీ ఇచ్చిన ఇళ్లను జగన్ నిర్మించి ఉంటే, ఈపాటికి ప్రతి పేదవాడికి సొంతిల్లు ఉండేదన్నారు. విధ్వంస ఆలోచనలతో జగన్ పేదల కలను పూర్తిగా నాశనం చేశారని మండిపడ్డారు.
'దిల్ మాంగే మోర్' : సీఎం చంద్రబాబు సంకల్ప బలం చాలా గొప్పదని శివరాజ్ సింగ్ కొనియాడారు. కేంద్రం రూపొందించిన నిబంధనల ప్రకారం ఏపీకి 76 వేల ఇళ్లు వస్తాయని అధికారులు చెప్పగా, చంద్రబాబు అది సరిపోదన్నారని గుర్తుచేశారు. దీంతో కేంద్రం 3 లక్షల ఇళ్లను మంజూరు చేసిందన్నారు. అయితే ఇవాళ చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ 'దిల్ మాంగే మోర్' అన్నారని 3 లక్షలు కాదు 6 లక్షల ఇళ్లు కావాలని తనను కోరారని తెలిపారు. ఇప్పుడు మంజూరు చేసిన 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తిచేసేలోపు మరో 3 లక్షల ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఆ మూడు లక్షల ఇళ్లు పూర్తయ్యాక, ఇంకో 3 లక్షల ఇళ్లు ఇస్తామని, ఏపీలో వందశాతం ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగేలా కేంద్రం అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రగతికి అమరావతి మూలమని, కేంద్రం నుంచి ఏపీకి పూర్తి సహాయం అందుతోందని శివరాజ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ కలిసి రాష్ట్ర ప్రగతికి ముగ్గురు మార్గదర్శకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. ఇళ్ల నిర్మాణంలో వినియోగిస్తున్న 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ దేశానికే రోల్మోడల్ అవుతుందన్నారు. టెక్నాలజీపై ముందే ఆలోచించే చంద్రబాబు విజన్, దేశానికే ఒక దిక్సూచిగా మారనుందని ప్రశంసించారు. మహిళల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చేలా అక్టోబర్ 15న విజయవాడలో 'సరస్ మేళా' నిర్వహించబోతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
ఏపీకి కూడా నేను మామయ్యనే : ఏపీ ప్రజలంటే తనకు ఎంతో ప్రేమ అని శివరాజ్ సింగ్ అన్నారు. తాను కేవలం మధ్యప్రదేశ్కే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు కూడా మామయ్య వంటివాడినే అని వ్యాఖ్యానించారు. తెనాలి చరిత్ర, తెనాలి రామకృష్ణుడి కీర్తి గురించి తాను చిన్నప్పటి నుంచీ విన్నానని గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రతిభకు మారుపేరైన ఈ పుణ్యభూమికి కోటి ప్రణామాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. చంద్రబాబు ప్రజలతో మమేకమయ్యే తీరు తనకు చాలా నచ్చిందని, ఏపీ ప్రజల మమకారం ఎప్పటికీ తన మదిలో నిలిచి ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. దేశంలోనే అభివృద్ధిలో ఏపీ ప్రథమ స్థానంలో నిలవబోతోందని స్పష్టం చేశారు.
"ఏపీలో ప్రతి పేదవాడికి పక్కా ఇల్లు నిర్మించాలన్నది చంద్రబాబు స్వప్నం. కానీ జగన్ నువ్వు ఏం చేశావ్. ప్రధాని మోదీ ఏపీకి ఇళ్లు ఇస్తే, రాష్ట్రం వాటా ఇచ్చేందుకు జగన్ నిరాకరించారు. జగన్ మిమ్మల్ని ఏపీ ప్రజలు ఎప్పటికీ క్షమించరు. పేదలకు వంద శాతం ఇళ్లు నిర్మించడంలో కేంద్రం అండగా ఉంటుంది."-శివరాజ్సింగ్ చౌహన్, కేంద్రమంత్రి
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