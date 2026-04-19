కాంగ్రెస్ పార్టీని, వారి మిత్రపక్షాలను మహిళలు క్షమించరు: కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
దిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులు, కూటమి నేతల మీడియా సమావేశం - బిల్లును అడ్డుకుని మహిళలకు తీరని అన్యాయం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు
April 19, 2026 at 7:10 PM IST|
April 19, 2026 at 7:43 PM IST
Union Minister Rammohan Naidu Press Meet in Delhi: మహిళల ఆశలు, ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ పార్టీ చిదిమేసిందని కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, శ్రీనివాసవర్మ విమర్శించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్తో కలసి దిల్లీలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. బిల్లును అడ్డుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరమైన పాపం చేసిందని రామ్మోహన్ నాయుడు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల ఆగ్రహాన్ని కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలు రుచి చూస్తాయని అన్నారు. డీలిమిటేషన్ వల్ల ఏ రాష్ట్రానికి, పార్టీకి, ప్రాంతానికీ అన్యాయం జరగదని స్పష్టం చేశారు. డీలిమిటేషన్ను ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో విపక్షాలు స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీని, వారి మిత్ర పక్షాలను మహిళలు క్షమించరని రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. బిల్లును అడ్డుకొని మహిళలకు అన్యాయం చేశారని మండిపడ్డారు. 2029లోగా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును అమలు చేసేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నించిందని సమాజంలో తమ సత్తా చాటాలని మహిళలు ఎదురు చూస్తున్నారని అన్నారు. తమ హక్కుల కోసం మహిళలు దశాబ్దాలుగా పోరాటం చేస్తున్నారని 2023లోనే నారీశక్తి వందన్ అధినియం తెచ్చామని దానికి అందరూ మద్దతిచ్చారని వెల్లడించారు. మహిళా బిల్లుకు సాంకేతికంగా కొన్ని సవరణలు అవసరమై తీసుకువచ్చామని 2 రోజులపాటు అన్ని పార్టీల నేతలు మాట్లాడారని రామ్మోహన్నాయుడు చెప్పారు.
ప్రతిచోటా 50 శాతం సీట్లు పెరుగుతాయి: విపక్ష నేతలకు మహిళలంటే ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో అర్థమైందని రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. మహిళా బిల్లును వీగిపోయేలా చేసేందుకు రాజకీయ కుట్రలు పన్నారని తాజాగా తీసుకొచ్చిన బిల్లు ప్రకారం ప్రతిచోటా 50 శాతం సీట్లు పెరుగుతాయని తెలిపారు. మహిళా బిల్లును అడ్డుకునేందుకు అనేక మెలికలు పెట్టారని బిల్లుకు సవరణ చేసి తెస్తామని అమిత్ షా చెప్పినా వినలేదని మండిపడ్డారు. మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం కాంగ్రెస్, దాని మిత్రపక్షాలకు ఇష్టం లేదని దేశంలోని మహిళలకు సముచిత స్థానం ఇవ్వాలనే బిల్లు తెచ్చామని రామ్మోహన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
డీలిమిటేషన్ను ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారో విపక్షాలు స్పష్టంగా చెప్పాలని రామ్మోహన్నాయుడు డిమాండ్ చేశారు. గతంలో నాలుగుసార్లు డీలిమిటేషన్ చేశారని ఇవాళ కొత్తేం కాదని అన్నారు. 1971 జనాభాలెక్కల ప్రకారం 550 సభ్యులు ఉండాలని అప్పటి నేతలు చెప్పారని అన్నారు. ఇప్పుడు దేశంలో 140 కోట్లమంది ప్రజలు ఉన్నారని సీట్లు పెంచాలా వద్దా ఇవాళ కొన్ని లోక్సభ స్థానాల్లో 40 లక్షల మంది ప్రజలు ఉన్నారని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన బిల్లులో కూడా మీరు డీలిమిటేషన్ పెట్టారు కదా అని తెలిపారు.
గతంలో మీరు చేసిన ప్రకారమే డీలిమిటేషన్ చేస్తున్నామని మేం ఏమీ మార్చలేదని రామ్మోహన్నాయుడు చెప్పారు. డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చెప్పినట్లే సీట్లు పెరుగుతాయని ఎందుకు భయపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రజలను మభ్యపెట్టేందుకు ఏదేదో చెబుతున్నారని సాంకేతిక విషయాలు ప్రజలు పట్టించుకోరని అనుకుంటున్నారని అన్నారు. మహిళలకు న్యాయం చేసేంత వరకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ఆపదని రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు. మహిళల హక్కులను కాంగ్రెస్ కాల రాసిందని కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని నిరసనగా విజయవాడలో మహిళా ఆక్రోశ సభ నిర్వహిస్తామని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ ప్రకటించారు.
