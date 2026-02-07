ETV Bharat / state

రాష్ట్రానికి బలమైన పునాదులు పడుతున్నాయి - కూటమి ప్రభుత్వం మరో 20 ఏళ్లు కొనసాగాలి: రామ్మోహన్‌ నాయుడు

2026 బడ్జెట్‌లో ఏపీకి అనేక కేటాయింపులు జరిగాయన్న కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు - కేంద్రం సహకారంతో కూటమి ప్రభుత్వం అనేక విజయాలు సాధించిందని వెల్లడి - విజయాలు మరో 20 ఏళ్లు కొనసాగాలని ఆకాంక్ష

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 10:05 PM IST

Union Minister Rammohan Naidu Press Meet on Union Budget : 2047 నాటికి వికసిత భారత్‌ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఉందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు అన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ఎన్నో సంస్కరణలు చేశారని తెలిపారు. రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి దేశంలోని 120 కోట్ల మంది భవిష్యత్‌ను నిర్దేశించే విధంగా, అలాగే యువత ఆకాంక్షలు, ఆశయాలు ప్రతిబింబించేలా కేంద్ర బడ్జెట్‌ నిర్మాణం సాగిందని వెల్లడించారు. వచ్చే 20ఏళ్లు 7శాతం వృద్ధి రేటు కొనసాగించేలా నిర్మలా సీతారామన్‌ బడ్జెట్‌ రూపొందించారని గుర్తుచేశారు.

రాజమహేంద్రవరంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, రాజధాని అమరావతి కోసం రూ.1,120 కోట్లు, రాష్ట్ర రైల్వే ప్రాజెక్టులకు రూ.10,134 కోట్లను కేంద్ర బడ్జెట్‌లో కేటాయించారన్నారు. కేంద్రం సాయంతో ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం అనేక విజయాలు సాధించిందన్నారు. ఈ విజయాలు మరో 20 ఏళ్లపాటు కొనసాగాలని చెప్పారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి బలమైన పునాదులు పడుతున్నాయని, పండ్లు కాసే సమయానికి కసాయికి అప్పగించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో కీలక ప్రాజెక్టు అయిన పోలవరం నిర్మాణం సకాలంలో పూర్తి చేసేందుకు కేంద్రం నిధులు ఇస్తోందని తెలిపారు. విశాఖ స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ జనవరిలో రూ.52 కోట్లు లాభాలు సాధించిందని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు గుర్తు చేశారు.

" 2026 బడ్జెట్‌లో ఏపీకి అనేక కేటాయింపులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో నూతన రైల్వే ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.10,134 కోట్లు ప్రకటించారు. అమరావతి కోసం కేంద్రబడ్జెట్‌లో రూ.1,120 కోట్లు కేటాయింపు. కేంద్రం సహకారంతో కూటమి ప్రభుత్వం అనేక విజయాలు సాధించింది. ఈ విజయాలు మరో 20 ఏళ్లు కొనసాగాలి. పండ్లు కాసే సమయానికి అవినీతిపరులకు అప్పగించవద్దు. రాష్ట్రానికి బలమైన పునాదులు పడుతున్నాయి. పోలవరం సకాలంలో పూర్తికి కేంద్రం నిధులు ఇస్తోంది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ జనవరిలో తొలిసారి రూ. 52 కోట్ల లాభాలు సాధించింది." - రామ్మోహన్‌నాయుడు, కేంద్రమంత్రి

కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఏపీకి సముచిత స్థానం : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బడ్జెట్‌లో కేంద్రం సముచిత స్థానమే కల్పించింది. రాష్ట్రానికి కీలకమైన రాజధాని అమరావతి, పోలవరం ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయించింది. రహదారులు, వంతెనల పునర్నిర్మాణం, తాగునీరు, డ్రైనేజీల నిర్వహణ కోసం నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రస్తావించింది. ప్రకృతి వ్యవసాయానికి ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించింది. రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధి కోసం కేంద్రం 1129 కోట్ల రూపాయలను బడ్జెట్‌లో కేటాయించింది.

అమరావతి సమ్మళిత, సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నుంచి ఈ నిధులను సమకూర్చినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే అమరావతి ఇంటిగ్రేటెడ్ అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద రూ. 432 కోట్లు కేటాయించారు. అటు కీలకమైన పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం 3,320 కోట్ల 39 లక్షల రూపాయల్ని కేటాయించినట్లు కేంద్రం పేర్కొంది. అలాగే రాష్ట్రంలో గ్రామీణ రహదారి ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్రం 500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. రహదారులు, వంతెనల పునర్నిర్మాణం కోసం రూ.350 కోట్లు కేటాయించారు. పట్టణ తాగునీరు, మురుగు నీటి పారుదల నిర్వహణకు రూ.800 కోట్లు కేటాయించినట్లు పేర్కొంది. అటు ప్రకృతి వ్యవసాయానికి రూ.155 కోట్ల రూపాయల్ని బడ్జెట్‌లో కేంద్రం కేటాయించింది.

అదేవిధంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌లో భారత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఏపీకి సంబంధించి పలు కీలక ప్రకటనలను చేశారు. ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని నిర్మలా సీతారామన్‌ తెలిపారు. రేర్‌ ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ కోసం 4 రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు బడ్జెట్‌ ప్రసంగంలో ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో ప్రత్యేక మైనింగ్‌ మిషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రపంచస్థాయి కంటెయినర్‌ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్‌ నెలకొల్పుతామని నిర్మలా సీతారామన్‌ వెల్లడించారు.

