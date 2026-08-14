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రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్ - విజయవాడ To వారణాసి విమాన సర్వీసు ప్రారంభం

అందుబాటులోకి విజయవాడ నుంచి వారణాసి, కోల్‌కతాకు ఇండిగో విమాన సర్వీసు - ఈ సర్వీస్‌ను మూడ్రోజుల పాటు నడపనున్న ఇండిగో సంస్థ - దిల్లీ నుంచి వర్చువల్‌గా ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు

New Flight Services from Vijayawada to Varanasi
New Flight Services from Vijayawada to Varanasi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:58 PM IST

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New Flight Services from Vijayawada to Varanasi : విజయవాడ నుంచి వారణాసి వెళ్లాలంటే మూడు విమానాలు మారాలి. అది కూడా బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ విమానాశ్రయాలను ఆశ్రయించాలి. ప్రయాణ సమయంతో పాటు, ఛార్జీలు అధికంగా చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి. ఇక నుంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఈ బాధలు తప్పనున్నాయి. విజయవాడ నుంచి వారణాసి, కోల్‌కతాకు ఇండిగో విమాన సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఈ సర్వీస్‌ను పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు దిల్లీ నుంచి వర్చువల్‌గా ప్రారంభించారు. ఇండిగో సంస్థ ఈ సర్వీస్‌ను మూడ్రోజుల పాటు నడపనుంది. గన్నవరం విమానాశ్రయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పాల్గొన్నారు. వారణాసికి నేరుగా విమాన సర్వీసు ప్రారంభించడంపై ప్రజాప్రతినిధుల, ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ సందర్భంగా రామ్మోహన్‌నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రాంతీయ విమాన కనెక్టివిటీని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు దేశంలోని టైర్-2, టైర్-3 నగరాలను ప్రధాన విమానాశ్రయాలకు అనుసంధానం చేయడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. విజయవాడ-వారణాసి మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసు ప్రారంభం రాష్ట్ర విమానయాన రంగంలో మరో కీలక ముందడుగని ఆయన పేర్కొన్నారు. విమాన ప్రయాణాన్ని ప్రజలకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడం, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఈ కొత్త సర్వీసు ప్రజలకు మరింత ప్రయోజనం చేకూర్చనుందన్నారు.

హుస్సేన్ సాగర్, ప్రకాశం బ్యారేజ్, శ్రీశైలం జలాశయం మధ్య సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్ట్ కోసం వ్యూహరచన సిద్ధం చేస్తున్నామని రామ్మోహన్‌ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీలు కేశినేని శివనాథ్‌, బాలశౌరి, పౌర విమానయానశాఖ కార్యదర్శి సమీర్ కుమార్ సిన్హా, గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, ఇండిగో ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

ఒక్కొక్కటిగా షెడ్యూళ్లు విడుదల : మరోవైపు భోగాపురంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలపై విమానయాన సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా తమ షెడ్యూళ్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. ఈ నెల 16 అర్ధరాత్రి నుంచి విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ సేవలు రద్దు కానుండగా అక్కడి నుంచి సేవలందించే విమానాలన్నీ భోగాపురం నుంచి వెళ్లనున్నాయి. ఇండిగో సంస్థ తొలుత తమ సర్వీసులను ప్రారంభించనుంది. ఈ నెల 17న హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, బెంగళూరు, కోల్‌కతా, తిరుపతికి రానూపోనూ 31 సర్వీసులు నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది.

బయలుదేరే సర్వీసులివే : భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్‌కు ఈ నెల 17న ఉదయం 8.55, 10.40, మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట, సాయంత్రం 4.25, రాత్రి 7.20, 8.40, 9.20 గంటలకు బయలుదేరనున్నాయి. దిల్లీకి ఉదయం 8.20, రాత్రి 10.45, బెంగళూరుకు మధ్యాహ్నం 2.55, రాత్రి 9.10, చెన్నైకి మధ్యాహ్నం 12.15, సాయంత్రం 6.35, కోల్‌కతాకు రాత్రి 7.50, ముంబయికి మధ్యాహ్నం 3.05, తిరుపతికి మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు విమానాలు ప్రారంభమవుతాయని పేర్కొంది.

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