చంద్రబాబు పాలసీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ కాదు 'ఆంధ్రా'ప్రెన్యూర్స్: రామ్మోహన్నాయుడు
Ram Mohan Naidu on Chandrababu : సీఎం చంద్రబాబు నిరంతర విద్యార్థి అని, ఆయన పాలసీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ కాదని, ఆంధ్రాప్రెన్యూర్స్ అని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రశంసించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 1:55 PM IST
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాలసీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ కాదని, అది 'ఆంధ్రాప్రెన్యూర్స్' (Andhrapreneurs) అని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు అభివర్ణించారు. రాష్ట్రం డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోందని ఆయన అన్నారు. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొన్న రామ్మోహన్ నాయుడు ఏపీ అభివృద్ధి, నాయకత్వంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమర్థ నాయకత్వం ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అని, భవిష్యత్తులో అన్ని రంగాల్లో మరింత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వాన్ని తాను చాలా దగ్గరి నుంచి చూస్తున్నానని రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. ఆయన ఒక నిత్య విద్యార్థిగా ఉంటూ ప్రతిరోజూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతారని ప్రశంసించారు. సంస్కరణల అమలులో విశ్రాంతి, విరామం అనేవి లేకుండా నిరంతరం శ్రమిస్తారన్నారు. ఐటీ గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియని రోజుల్లోనే చంద్రబాబు దాని భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడేవారని గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్తు గురించి ముందే ఆలోచించడం ఆయన ప్రత్యేకత అని కొనియాడారు. ఆయన ఏదైనా ఒక విజన్ తీసుకున్నారంటే, అందులో విజయం సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరని స్పష్టం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర పర్యాటకానికి కేరాఫ్ : విశాఖపట్నాన్ని ప్రధాన ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దబోతున్నామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మరో అభివృద్ధి కేంద్రంగా ఉత్తరాంధ్ర మారబోతోందని ఆకాంక్షించారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలో పర్యాటక రంగానికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. పర్యాటకంతో పాటు ఆతిథ్య రంగానికి ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యత ఉందన్నారు. వ్యాపార రంగంలో పెట్టుబడులే కాదు, ప్రభుత్వాలపై నమ్మకం కూడా చాలా ముఖ్యమైందని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ వంటి సమర్థ నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రగతి దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పదేళ్లలో కొత్తగా 100 ఎయిర్పోర్టులు : ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం దేశంలో అనేక నూతన సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నట్లు రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో గత 12 ఏళ్లుగా దేశాభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోందన్నారు. అభివృద్ధి మాత్రమే ఎన్డీయే కూటమి ప్రధాన మంత్రం అని స్పష్టం చేశారు. విమానయాన రంగంలోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయన్నారు. 2014 నాటికి దేశంలో 74 ఎయిర్పోర్టులు మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడు వాటి సంఖ్య 166కి పెరిగిందని గుర్తుచేశారు. రాబోయే మరో పదేళ్ల కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా కొత్తగా మరో 100 ఎయిర్పోర్టులు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయని రామ్మోహన్ నాయుడు సదస్సు వేదికగా ప్రకటించారు.
"చంద్రబాబు పాలసీ ఆంత్రప్రెన్యూర్స్ కాదు, 'ఆంధ్రాప్రెన్యూర్స్'. ఆయనొక నిత్య విద్యార్థి. సంస్కరణల అమలులో విరామం లేకుండా పని చేస్తారు. భవిష్యత్తును ముందే ఊహించడం ఆయన ప్రత్యేకత. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం అభివృద్ధిలో పరుగులు పెడుతోంది. ఏపీకి ఉన్న అతి పెద్ద అవకాశం డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగాలకు ఉత్తరాంధ్ర కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారబోతోంది." -రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి
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