ఉత్తరాంధ్రకు మహర్దశ - ఇచ్ఛాపురంలో జోన్ బోర్డు ఆవిష్కరించిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు
దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్కు శ్రీకారం - విశాఖ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు షురూ - రూ.లక్షా 6వేల కోట్ల మౌలిక వసతులు - ఇచ్ఛాపురం ఇక ముఖద్వారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 1:50 PM IST
Union Minister Ram Mohan Naidu Inaugurates Coast Railway Zone Launched: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల స్వప్నమైన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇచ్ఛాపురం సమీపంలోని ఏ.ఎస్.పేట రైల్వే ట్రాక్ వద్ద కేంద్రమంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్నాయుడు జోన్ బోర్డును ఆవిష్కరించారు. కొబ్బరికాయ కొట్టి, జోన్ ప్రారంభానికి గుర్తుగా మొక్క నాటి శుభారంభం చేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఊతం: విశాఖపట్నం ప్రధాన కేంద్రంగా ఏర్పాటైన ఇది దేశంలో 18వ రైల్వే జోన్. దీంతో దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న విశాఖ రైల్వే జోన్ కల సాకారమైంది. 2026 మే 4న జోన్ చట్టబద్ధతపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. భారత రైల్వే వ్యవస్థలోనే అత్యంత కీలక, వ్యూహాత్మక జోన్గా దీన్ని పరిగణిస్తున్నారు. ఈ జోన్ ద్వారా రూ. లక్షా 6 వేల కోట్ల విలువైన మౌలిక వసతులు సమకూరనున్నాయి. అనంతరం ఇచ్ఛాపురం స్టేషన్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సభలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు మాట్లాడారు.
'ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల కోరిక రైల్వే జోన్ నేడు నెరవేరింది. ఎన్నో పోరాటాల ఫలితమే ఈ దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్. దీనివల్ల రోజూ ప్రయాణించే లక్షల మంది ప్రజలకు లబ్ధి కలుగుతుంది. రైల్వే అభివృద్ధి చేస్తే ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చెందుతుందని నమ్మి పార్లమెంటులో నిరంతరం మాట్లాడాను’ అని తెలిపారు.
‘ఇచ్ఛాపురం బ్రిడ్జి సమస్యకు కూటమి ప్రభుత్వంలోనే పరిష్కారం లభిస్తుంది. బ్రిడ్జితో పాటు అండర్ బ్రిడ్జిపైనా దృష్టి సారిస్తాం. ఇచ్ఛాపురం రైల్వేస్టేషన్ అభివృద్ధికి రూ.12 కోట్లు కేటాయించాం. ఇచ్ఛాపురం అంటే ఇక మూలన ఉండేది కాదు రాష్ట్రానికి ముఖద్వారం కాబోతోంది. జోన్ ఏర్పాటుకు సహకరించిన ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబుకు ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల తరఫున ధన్యవాదాలు’ అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
'నేను కేంద్రమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సరికొత్త సౌత్కోస్ట్ రైల్వేజోన్ సాధించడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇందంతా పలాస వరకే పరిమితమైపోతుందని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలిసి, కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో మాట్లాడాను. ఇచ్ఛాపురం నుంచి పలాస వరకు ఉన్న ఏడు ప్రధానమైన స్టేషన్లను సౌత్కోస్ట్ విశాఖపట్నం డివిజన్లో కలిపాం. ఏప్రిల్ 2న దీనికి సంబంధించిన కొత్త సర్కులర్ ఆర్డర్ కూడా విడుదల చేశాం.' -రామ్మోహన్నాయుడు, కేంద్రమంత్రి
