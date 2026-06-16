ETV Bharat / state

అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు: కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి

విజయవాడలో పర్యటించిన కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి - రాష్ట్రాభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలుంటాయని స్పష్టం - అమరావతిని కనెక్ట్ చేస్తూ ప్రత్యేక రైల్వే లైన్ కోసం నిధులిచ్చామని వెల్లడి

Union Minister Pralhad Joshi Visit In Vijayawada
Union Minister Pralhad Joshi Visit In Vijayawada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST

|

Updated : June 16, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Pralhad Joshi Visit In Vijayawada: కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి స్పష్టం చేశారు. ఒకరోజు పర్యటనలో భాగంగా విజయవాడ చేరుకున్న ఆయన నగరంలోని వాజ్ పేయి పార్కులో స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా చీపురు పట్టి చెత్త ఊడ్చారు.

పార్కులో మొక్కలు నాటిన జోషి: అనంతరం బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరితో కలిసి పార్కులో మొక్కలు నాటారు. ఆపై పార్కుకి వచ్చిన వాకర్స్ తో కలిసి నడుస్తూ వారితో మాటలు కలిపారు. దేశంలో అత్యధిక కాలం సేవలందించిన ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ చరిత్రలో నిలిచిపోయారని ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి కొనియాడారు. 2014కు ముందు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత క్షీణ దశలో ఉందని వివరించారు. మోదీ ప్రధాని అయ్యాక అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే వ్యవస్ధగా భారత్ రూపాంతరం చెందిందని పేర్కొన్నారు.

అమరావతి అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు: కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి (ETV Bharat)

రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం నిధులు: అమరావతి కోసం హడ్కో నుంచి రూ. 11,000 కోట్లు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. అమరావతి కనెక్ట్ చేస్తూ ప్రత్యేక రైల్వే లైన్ కోసమూ నిధులు సమకూర్చినట్లు గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మాధవ్ కలిసి బాగా పని చేస్తున్నారని ప్రహ్లాద్ జోషి కితాబిచ్చారు. రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి రోడ్, రైల్వే కనెక్టివిటీ పెంచుతున్నామని ఈ సందర్భంగా కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి పేర్కొన్నారు.

"దేశంలో అత్యధిక కాలం సేవలందించిన ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. 2014కు ముందు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అత్యంత క్షీణ దశలో ఉంది. కానీ మోదీ ప్రధాని అయ్యాక అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందే వ్యవస్ధగా భారత్ రూపాంతరం చెందింది. అమరావతి కనెక్ట్ చేస్తూ ప్రత్యేక రైల్వే లైన్ కోసమూ నిధులు సమకూర్చాం. అమరావతి కోసం హడ్కో నుంచి రూ. 11,000 కోట్లు ఇచ్చాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మాధవ్ కలిసి బాగా పని చేస్తున్నారు". -ప్రహ్లాద్ జోషి, కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి

ఏపీకి కోల్ ఇండియా బొగ్గు సరఫరా : కేంద్ర మంత్రి జోషి

కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో పవన్‌ కల్యాణ్‌ భేటీ

Last Updated : June 16, 2026 at 2:59 PM IST

TAGGED:

PRALHAD JOSHI ON PM MODI
PRALHAD JOSHI ON SWACHHA BHARATH
కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి
PRALHAD JOSHI IN SWACHH BHARAT
UNION MINISTER PRALHAD JOSHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.