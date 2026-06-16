శ్రీలలిత అంతర్జాతీయస్థాయి గాయనిగా ఎదగాలి : కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి
యువ గాయని శ్రీలలిత నివాసాన్ని సందర్శించిన ప్రహ్లాద్ జోషి - కర్ణాటక, హిందుస్థానీ సంగీతంలో శ్రీలలిత ప్రతిభను అభినందించిన మంత్రి - మోదీ పాలనపై రూపొందించిన ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని శ్రీలలితకు అందించిన మంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:58 PM IST
Pralhad Joshi Meets Srilalitha : ప్రగతి యాత్రలో భాగంగా విజయవాడలో పర్యటించిన కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి లోటస్ ల్యాండ్మార్క్లో ఉన్న ప్రముఖ గాయని శ్రీలలిత నివాసాన్ని సందర్శించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సుపరిపాలనపై రూపొందించిన ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని ఆమెకు అందజేశారు. కర్ణాటక, హిందుస్తానీ సంగీతంలో రాణిస్తున్న శ్రీలలిత ప్రతిభను ప్రధాని మెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఆమె పాడిన కనకదుర్గమ్మ భక్తి గీతాన్ని మోదీ స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రహ్లాద్ జోషి గుర్తుచేశారు.
అనంతరం శ్రీలలిత ప్రహ్లాద్ జోషి ముందు పాట పాడారు. కర్ణాటక, హిందుస్థానీ సంగీతంలో శ్రీలలిత ప్రతిభను ప్రహ్లాద్ జోషి అభినందించారు. తనకు సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టమని తెలిపారు. తన కూతురు కూడా సంగీతం నేర్చుకుందని వివరించారు. శ్రీలలిత అంతర్జాతీయస్థాయి గాయనిగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాని మోదీ సాధించిన అద్భుత ప్రగతిని, ఏపీ రాజధాని అభివృద్ధికి కేంద్రం అందించిన సహకారాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ఈ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని వెల్లడించారు. విజయవాడ దుర్గమ్మ వైభవాన్ని చాటిన తెలుగు పాటను ప్రధాని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడం తెలుగువారందరికీ గర్వకారణమని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ పేర్కొన్నారు. శ్రీలలిత భవిష్యత్లో అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
మోదీ ప్రభుత్వ ఘనత: ప్రగతి యాత్రలో భాగంగా విజయవాడలో పర్యటించిన ప్రహ్లాద్ జోషి రాయనపాడు శాటిలైట్ రైల్వే స్టేషన్ను సందర్శించారు. ప్రపంచంలో పూర్తిస్థాయిలో రైల్వే లైన్ల విద్యుదీకరణ చేసిన దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో ఉందని ప్రహ్లాద్ జోషి పేర్కొన్నారు. ఇది మోదీ ప్రభుత్వ ఘనత అని స్పష్టం చేశారు. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి కేంద్రం సహాయం చేస్తోందని వివరించారు. అమరావతి నుంచి దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు రైల్వే కనెక్టివిటీ చేస్తామని చెప్పారు. అంతకుముందు ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మను ప్రహ్లాద్ జోషి దర్శించుకున్నారు. మరికొన్నేళ్లు ప్రధాని మోదీ ఆయురారోగ్యాలతో విలసిల్లాలని, దేశ ప్రజలకు సేవ చేసే శక్తిని ఆయనకు ప్రసాదించాలని అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు.
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