ETV Bharat / state

ప్రపంచ నలుమూలలకు మన మత్స్య సంపద - 30 బిలియన్ డాలర్లకు సీఫుడ్‌ ఉత్పత్తులు పెంచుతాం: పీయూష్‌ గోయల్‌

విశాఖలో సీఫుడ్ ఎగుమతులపై జాతీయ స్థాయి కార్యశాల - సముద్ర ఉత్పత్తుల్లో ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి - ఎగుమతుల్లో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను సమర్థంగా అధిగమించాలన్న కేంద్రమంత్రి

Union Minister Piyush Goyal Speech in National Workshop on Seafood Exports
Union Minister Piyush Goyal Speech in National Workshop on Seafood Exports (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Minister Piyush Goyal : దేశీయ సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతి రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా దూసుకుపోతోందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన సీఫుడ్ ఎగుమతుల జాతీయ స్థాయి కార్యశాలలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశం నుంచి జరిగే మొత్తం సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో అత్యధిక భాగం ఏపీ నుంచే ఉండటం విశేషమన్నారు.

ప్రస్తుతం సముద్ర ఉత్పత్తుల్లో ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయని కేంద్రమంత్రి పీయూష్​ గోయల్ అన్నారు. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల మేరకు మరింత మెరుగ్గా పని చేయడం ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. ఎగుమతుల్లో ఎదురవుతున్న అంతర్జాతీయ సవాళ్లను సమర్థంగా అధిగమించాలన్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో సీఫుడ్‌ ఎగుమతులను 30 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచడమే లక్ష్యమని పీయూష్ గోయల్ వెల్లడించారు.

స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాల ఊతం: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో గడిచిన మూడున్నరేళ్ల స్వల్ప వ్యవధిలోనే రికార్డు స్థాయిలో 9 స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు జరిగాయని మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ నూతన ఒప్పందాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా 38 దేశాలతో భారత్‌కు సరికొత్త మార్కెట్‌ సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయని, దీనివల్ల మనదేశ మత్స్య సంపద ప్రపంచ నలుమూలలకు విస్తరిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ నుంచి అత్యంత నాణ్యమైన సీఫుడ్‌ను ఆయా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నట్లు వివరించారు.

మత్స్యకారుల శ్రమ అమూల్యం: మహాభారత కాలం నుంచే సమాజంలో మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉందని పీయూష్ గోయల్ గుర్తుచేశారు. "మన మత్స్యకారులు ఎప్పుడూ అత్యంత నిజాయతీతో శ్రమిస్తారు. ప్రకృతిపై ఆధారపడి జీవించే ఇటువంటి శ్రమజీవులకు ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని నాడు మహాత్మా గాంధీ కూడా చెప్పారు" అని ఆయన కొనియాడారు. మత్స్యకారుల సంక్షేమం, నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల సాధనే ధ్యేయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని ముందడుగులు వేస్తోందని మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు.

తిరుమలలో ఏఐ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ అద్భుతం: రాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా తిరుమలకు వచ్చిన పీయూష్‌ గోయల్‌ శుక్రవారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. టీటీడీ అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగించడంపై పీయూష్‌ గోయల్‌ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి కేంద్రమంత్రికి స్వాగతం పలిసి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.

అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన పీయూష్‌ గోయల్‌ శ్రీవారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. ఈవో, ఏఈవో స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పద్మావతి అతిథి గృహం సమీపంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాల్లో కేంద్రమంత్రి పాల్గొన్నారు.

తన తల్లి పేరిట మొక్కను నాటారు. ఏటా తన పుట్టిన రోజుకు ముందు శ్రీవారిని దర్శించుకొని ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఆనందాన్నిస్తుందని పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. తిరుమలలో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులో ఏర్పాటు చేసిన ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్‌ కంట్రోల్ కేంద్రం అద్భుత సదుపాయమని పీయూష్‌ ప్రశంసించారు. శ్రీవారి భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను స్వయంగా పర్యవేక్షించినట్లు తెలిపారు.

"పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా మొక్కలు నాటడాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. 'ఏక్ పేడ్ మా కే నామ్' పేరుతో తల్లి పేరిట మొక్కల పెంచాలని ప్రధాని మోదీ స్ఫూర్తినిచ్చారు. తిరుమల కొండపై నా తల్లి పేరిట మొక్క నాటడాన్ని గొప్ప ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నా. ప్రధాని కోరుకుంటున్నట్లుగా దేశ ప్రజలందరూ పర్యావరణ పరిరక్షణ, పచ్చదనం ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన పెంచుకుంటారని నమ్ముతున్నా. పిల్లలు, యువత వారి తల్లి పేరిట మొక్కను నాటి పరిరక్షించాలని పిలుపునిస్తున్నా." - పీయూష్ గోయల్, కేంద్రమంత్రి

విశాఖలో సైక్లింగ్, వాకింగ్ కోసం ప్రత్యేక మార్గాలు: సీఎం చంద్రబాబు

'ప్రగతి'పథంలో చేయి కలపండి - రష్యా పారిశ్రామిక సంస్థలకు లోకేశ్​ పిలుపు

TAGGED:

WORKSHOP ON SEAFOOD EXPORTS
సీఫుడ్ ఎగుమతులపై వర్క్​షాప్
PIYUSH GOYAL VISITS TIRUMALA
PIYUSH GOYAL ON SEAFOOD
UNION MINISTER PIYUSH GOYAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.