పోస్టాఫీసులో ఇక 'గేమ్స్' ఆడొచ్చు - అమరావతిలో 'జెన్-జెడ్' సందడి!

విట్ క్యాంపస్‌లో సరికొత్త పోస్టాఫీసు - వెయిటింగ్ టైమ్‌లో 'టేబుల్ సాకర్' - ప్రైవేటుకు దీటుగా హైటెక్ సేవలు - స్టూడెంట్స్‌కు 10% డిస్కౌంట్

GEN Z POST OFFICE IN AMARAVATHI
విట్‌లో జెన్‌-జెడ్‌ పోస్టాఫీసును ప్రారంభిస్తున్న పెమ్మసాని (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Gen-z Post Office at VIT Amaravathi: పోస్టాఫీసు అంటే మనకు ఏం గుర్తొస్తుంది? ఎర్రటి డబ్బా, పాత భవనం, పొడవైన క్యూ లైన్లు. కానీ, ఆ రోజులు పోయాయి. పోస్టల్ శాఖ ఇప్పుడు కొత్త రంగులు అద్దుకుంటోంది. లేఖల బట్వాడా నుంచి 'ఈ-కామర్స్' వైపు పరుగులు పెడుతోంది. యువతను ఆకట్టుకునేందుకు 'కూల్'గా మారుతోంది. పోస్టాఫీసుకు వెళ్తే పని పూర్తయ్యేలోపు బోర్ కొట్టకుండా గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. వై-ఫైతో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు. నమ్మశక్యంగా లేదా? అమరావతిలోని విట్ క్యాంపస్‌లో ఏర్పాటైన 'జెన్-జెడ్' పోస్టాఫీసును చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఈ సరికొత్త పోస్టాఫీసును కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ శనివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు.

పోస్టాఫీసులో 'టేబుల్ సాకర్': సాధారణంగా పోస్టాఫీసులో కూర్చోవడానికి కుర్చీలు మాత్రమే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ వెయిటింగ్ హాల్‌లో ఏకంగా 'టేబుల్ సాకర్' బల్ల కనిపిస్తుంది. పోస్టాఫీసుకు వచ్చిన వారు తమ పని పూర్తయ్యేలోపు, లేదా క్యూలో వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తే విసుగు చెందకూడదు. ఆ సమయంలో ఉల్లాసంగా గడిపేందుకు ఈ గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. యువత అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ఇలాంటి మోడ్రన్ సౌకర్యాలను కల్పించారు. ఇది కేవలం కార్యాలయంలా కాకుండా, యువతకు నచ్చేలా ఆధునిక హంగులతో తీర్చిదిద్దారు.

టార్గెట్ 'జెన్-జెడ్', దేశవ్యాప్తంగా 50: యువత అవసరాలే లక్ష్యంగా తపాలా శాఖ మారుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి 50 'జెన్-జెడ్' పోస్టాఫీసులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థలు, యూనివర్సిటీల ప్రాంగణాల్లోనే వీటిని నెలకొల్పుతున్నారు. యువతకు అత్యంత చేరువగా ఉంటూ, వారికి అనుకూలమైన సేవలు అందించడమే వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం. లేఖల బట్వాడాకే పరిమితం కాకుండా, పోస్టల్ శాఖను అతిపెద్ద 'ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్'గా మారుస్తున్నామన్నారు.

ప్రైవేటుకు దీటుగా: పోస్టల్ శాఖలో వస్తున్న మార్పులను మంత్రి వివరించారు. ప్రైవేటు కొరియర్ సర్వీసులకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా, వారికి దీటుగా పోస్టాఫీసులను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఆధునిక వాతావరణం, డిజిటల్ పేమెంట్స్, సులభమైన సేవల విధానాలు ఇక్కడ ఉంటాయి. పోస్టల్, బ్యాంకింగ్, బీమా, ఇలా అన్ని రకాల సేవలు ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చారు.

ఏపీలో ఎక్కడెక్కడంటే: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ తరహా పోస్టాఫీసుల ఏర్పాటు వేగంగా జరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో ఒక జెన్-జెడ్ పోస్టాఫీసు ఉంది. తాజాగా అమరావతి విట్ క్యాంపస్‌లో మరొకటి అందుబాటులోకి వచ్చింది. త్వరలోనే కర్నూలులో కూడా మరో జెన్-జెడ్ పోస్టాఫీసును ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి పెమ్మసాని ప్రకటించారు.

స్టూడెంట్స్‌కు బంపర్ ఆఫర్: ఈ పోస్టాఫీసుల వల్ల విద్యార్థులకు బోలెడన్ని లాభాలు ఉన్నాయని ఏపీ సర్కిల్ చీఫ్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ బి.పి. శ్రీదేవి తెలిపారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు ఇక్కడే పాస్ పోర్ట్ సేవల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డులో మార్పులు, చేర్పులు (నవీకరణ) ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు. పోస్టాఫీసులో ఉన్నంత సేపు ఉచితంగా వై-ఫై సదుపాయం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఎక్కడికైనా పార్శిల్ పంపాలంటే ఛార్జీలో 10 శాతం రాయితీ ఇస్తారు.

అతిథులు వీరే: ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో విట్ వైస్ ఛాన్సలర్ వర్మన్, గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా, విజయవాడ రీజియన్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ ఉపేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి పెమ్మసాని రిబ్బన్ కట్ చేసి, పోస్టాఫీసులోని సౌకర్యాలను స్వయంగా పరిశీలించారు. టేబుల్ సాకర్ బల్లను చూసి ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు.

