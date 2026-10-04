పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో 3D శకం - నేడు బుర్రిపాలెంలో భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
పేదల సొంతింటి కల సాకారం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మరో ముందడుగు వేస్తోంది. 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి నేడు బుర్రిపాలెంలో కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో సీఎం చంద్రబాబు భూమిపూజ చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:06 AM IST
Pemmasani Chandrasekhar on 3d Houses : పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో ప్రభుత్వం మరో ముందడుగు వేస్తోంది. కొత్తగా 3 లక్షల గృహనిర్మాణాలకు నేడు పునాది చేస్తోంది. కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు గుంటూరు జిల్లా బుర్రిపాలంలో శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. దేశంలోనే తొలిసారి పైలెట్ ప్రాజెక్ట్గా చేపడుతున్న 3D ఇళ్ల నిర్మాణానికీ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన 2.0 కింద రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల 3 లక్షల ఇళ్లు కేటాయించింది. వీటి నిర్మాణంలో జాప్యం లేకుండా వెంటనే పనులు ప్రారంభించేస్తోంది. సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్తో కలిసి ఉదయం 10 గంటల 40 నిమిషాలకు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెంలో శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఇదే సమయంలో దేశంలోనే తొలిసారి ప్రయోగాత్మకంగా చేపడుతున్న 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణానికీ పునాది రాయి వేస్తారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. సభకు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.
3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ద్వారా పేదల గృహ నిర్మాణంలో కొత్త అధ్యాయం రాష్ట్రం నుంచే మొదలవుతోంది. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ, CSIR– CBRI రూర్కీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా, ఈ ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నాయి. బుర్రిపాలెం, ఓబులనాయుడు పాలెం గ్రామాల్లో రూ.14 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 177 ఇళ్లు నిర్మించనున్నారు. 3డీ టెక్నాలజీ వల్ల నిర్మాణ సమయంతో పాటు శ్రమ, నిర్మాణ వ్యర్థాలూ తగ్గుతాయని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని తెలిపారు. గృహ నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేసి, వచ్చే మార్చి నాటికి మరో నాలుగు లక్షల 20 వేల గృహాలు పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
"రాష్ట్రానికి మూడు రేట్లు అధికంగా పేదలకు ఉపయోగపడే ఇళ్లు కేంద్రం కేటాయించింది. దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే మొట్ట మొదటిసారిగా ప్రయోగాత్మకంగా బుర్రిపాలెంలో 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాం. కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు నేడు బుర్రిపాలంలో శంకుస్థాపన చేస్తారు" - పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేంద్ర మంత్రి
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి చేతుల మీదుగా బుర్రిపాలెంలో ఇళ్ల కేటాయింపు, 3డీ గృహ నిర్మాణ పైలెట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం అవుతాయని, నమూనా నిర్మాణాల విశ్లేషణ అనంతరం మరిన్ని చోట్ల అమలుకు ప్రయత్నిస్తామని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. స్థానిక భౌగోళిక, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కంప్యూటర్ ఆధారిత డిజైన్ రూపొందించి, నిర్మాణం చేపట్టే విధానంపై ఏడాదిన్నరగా సీబీఆర్ఐ స్టార్టప్ సంస్థతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని, ఇప్పటికే ఒక 3డీ ఇంటిని నిర్మించి అందులో ఎదురైన అంశాలను గుర్తించి అవసరమైన మార్పులు చేశామన్నారు. ఈ ఆధునిక విధానం ద్వారా తక్కువ సమయంలో, దుబారా ఖర్చు తగ్గించుకుని నాణ్యమైన ఇంటిని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశముందని వివరించారు.
ప్రత్యేకతలు ఇవీ:
- ఇటుకలు, సిమెంటు బ్రిక్స్ స్థానంలో 3 డీసీపీ విధానంలో ఇళ్లు నిర్మించడం వల్ల తగ్గనున్న పెట్టుబడి వ్యయం. రోబోటిక్ టెక్నాలజీతో ఇళ్లు నిర్మిస్తారు.
- దేశీయంగా బూడిదతో ప్రింటెడ్ కాంక్రీట్ను తయారుచేస్తారు.
- వేగంగా, పర్యావరణ హితంగా, శబ్ద కాలుష్యం లేకుండా నిర్మిస్తారు.
- దేశీయంగా ప్రయోగాత్మక విధానంలో నిర్మించనున్నారు.
- ఆత్మనిర్భర్ భారత్, అందరికీ ఇళ్లు, పూర్తి స్థాయిలో మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధునిక విధానంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలను తట్టుకునేలా నిర్మిస్తారు.
దేశంలోనే తొలిసారి - ప్రభుత్వ రంగంలో '3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఇళ్లు'
రాష్ట్రంలో 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు - బుర్రిపాలెంలో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్