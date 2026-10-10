సరస్ మేళా ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, ఎంపీ కేశినేని
Vijayawada Saras Mela: కృష్ణానది తీరంలోని పున్నమి ఘాట్లో ఈ నెల 15 నుంచి 31 వరకు నిర్వహించనున్న సరస్ మేళా ఏర్పాట్లను కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పరిశీలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:00 PM IST
Vijayawada Saras Mela Arrangements : విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల నడుమ జాతీయ సరస్ మేళాను ఈనెల 15న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. దిల్లీ వెలుపల జాతీయ స్థాయిలో తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న పెద్ద వేడుక అన్నారు. కృష్ణానది తీరంలోని పున్నమి ఘాట్లో ఈ నెల 15 నుంచి 31 వరకు సరస్ మేళా నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకుగానూ 18 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) పరిశీలించారు.
అనంతరం కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఎంపీ కేశినేని మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి 300కి పైగా ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన డ్వాక్రా, మెప్మా మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు తమ ఉత్పత్తులను ఈ మేళాలో ప్రదర్శిస్తారని పెమ్మసాని చెప్పారు. జాతీయ స్థాయి మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ను గ్రామీణ మహిళలకు పరిచయం చేసేందుకు ఈ మేళా వేదికవుతోందన్నారు. దీనివల్ల మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఆర్థిక భరోసాతో పాటు సరికొత్త ఉత్సాహం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దేశంలోని నలుమూలల నుంచి విచ్చేస్తున్న మహిళా సంఘాలు తమ ప్రాంతీయ వంటకాలు, ప్రత్యేక హస్తకళలు, సంప్రదాయ వస్తువులను ప్రదర్శిస్తారని వివరించారు. వివిధ రాష్ట్రాల ఆహారపు రుచులను ఒకే ప్రాంతంలో ఆస్వాదించేలా భారీ ఫుడ్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని అన్నారు.
గతేడాది గుంటూరులో నిర్వహించిన సరస్ మేళా విజయవంతమైందని, అదే స్ఫూర్తితో విజయవాడలో కృష్ణానది తీరాన సరస్ మేళాను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని ఎంపీ పేర్కొన్నారు. డ్వాక్రా, మెప్మా మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో సరస్ మేళాలో పాల్గొని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎంపీ పిలుపునిచ్చారు. మహిళలు స్వయంగా తయారు చేస్తున్న హస్తకళా వస్తువులు, సంప్రదాయ ఉత్పత్తులు, ఇతర గృహోపకరణాలకు సరస్ మేళా ఒక మంచి మార్కెటింగ్ వేదికగా నిలుస్తుందన్నారు.
మహిళలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు విస్తృత ప్రచారం కల్పించడంతో పాటు, వాటికి జాతీయస్థాయిలో మార్కెట్ అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు తోడ్పడటమే సరస్ మేళా ప్రధాన ఉద్దేశమని వివరించారు. మహిళలు కేవలం స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులుగానే కాకుండా, విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు ఈ మేళా దోహదపడుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబు, వీఎంసీ కమిషనర్ ధ్యాన్ చంద్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలు, స్వయం సహాయక సంఘాల ఆర్థికాభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. విజయవాడలోని పున్నమి ఘాట్ ఈ నెల 15 నుంచి 30 వరకూ నిర్వహించే జాతీయ సరస్ మేళా ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు. మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ‘సరస్ మేళా ఒక మంచి వేదికబోతుందని పెమ్మసాని అన్నారు.
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