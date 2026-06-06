ఇకపై గ్రామాల్లోనూ డిజిటల్ సేవలు - గుంటూరు జిల్లాలో సమృద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటు
సమృద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల - గ్రామాల్లో డిజిటల్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా సమృద్ధి కేంద్రం ఏర్పాటు - కేంద్ర నిధులతో సమృద్ధి కేంద్రం ద్వారా పౌరసేవలు, డిజిటల్ సేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 5:25 PM IST
Union Minister Pemmasani Chandra Sekhar Launches Samruddhi Kendra : పంట పొలాలను ప్రేమించే రైతులు పల్లెల్ని వదిలి పట్టణాలకు వెళ్తున్నారని, అందుకే వారికి కావాల్సిన అవకాశాలను సమృద్ధి కేంద్రాల్లో కల్పిస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. భారత్ నెట్ ఉద్యమి పథకం ద్వారా గుంటూరు జిల్లా నారాకోడూరులో నిర్మించిన సమృద్ధి కేంద్రం భవనాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్రతో కలసి పెమ్మసాని ప్రారంభించారు.
సమృద్ధి కేంద్రంలో 11 విభాగాలను ఏర్పాటు చేశారు. హెల్త్ ATM, పోస్టల్ కార్యాలయం, జన ఔషధి కేంద్రం, ఫైబర్ నెట్ టు ది హోమ్ ఇంటర్నెట్, టీవీ కనెక్షన్, టెలిఫోన్ సదుపాయం, క్వాడ్ ప్లే, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేంద్రం, పీఎం వాణి వైఫై పాయింట్, రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా డ్రోన్లను, ఫిజిటల్ మోడల్ పాయింట్లను మంత్రి పెమ్మసాని పరిశీలించారు. స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న విద్యార్థులతో కేంద్రమంత్రి మమేకమయ్యారు. వారికి సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు.
హెల్త్ A.T.M కేంద్రం ద్వారా 60 రకాల పరీక్షలు: హెల్త్ A.T.M కేంద్రం ద్వారా 60 రకాల పరీక్షలను తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తున్నట్లు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని వివరించారు. పాస్పోర్టు అప్లికేషన్స్, విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపు, ఆస్తిపన్ను చెల్లింపులు, ఫోన్ రీఛార్జీలు, ఆధార్ అప్లికేషన్స్ అప్డేట్స్ వంటి ఎన్నో సేవలు మీకు ఈ కేంద్రంలో అందుబాటులో ఉంటాయిన్నారు. విద్యార్థుల కోసం ఏఐ వంటి ఆధునిక కోర్సులను నేర్పుతున్నట్లు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర తెలిపారు.
"గ్రామాలను విడిచి ప్రజలు పట్టణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీ సేవలన్నీ ఒకే ప్రదేశానికి తీసుకురావాలన్నది సమృద్ధి కేంద్రం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఇందులో అనేక విభాగాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యవంతమైన గ్రామమే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి గ్రామం. దాదాపు 60 రకాల టెస్ట్లు తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తున్నాం. బీపీ, షుగర్, రెగ్యులర్ ఎనీమియా ,రక్త పరీక్షలు కోసం మీరు వెళితే 10 నిమిషాల్లో చేస్తారు. బయట ల్యాబ్ టెస్ట్లతో పోలిస్తే కనీసం 30-50 శాతం ధరలు తక్కువ. టెస్ట్లను చేయడానికి నర్సు ఉంటుంది. ఆమె మీ బీపీ, షుగర్ చెక్ చేసి డాక్టర్ను కన్సల్టెంట్ చేసే విధానం సమృద్ధి కేంద్రంలో ఉంది. డయాబెటిస్ టెస్ట్ట్కు బయట రూ.500 అయితే ఈ కేంద్రంలో రూ.350కే పరీక్షలు చేస్తారు." -పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కేంద్రమంత్రి
ఏఐ శిక్షణ పూర్తి చేసుకోవటం సంతోషంగా ఉంది: ఈజీకార్ట్ ద్వారా గ్రామీణ ఉత్పత్తులు ఎక్కడికైనా పంపించే సౌకర్యం ఉందన్నారు. రైతులకు ఆదాయం పెంచడం కోసం భూసార పరీక్షలను, డ్రోన్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు వివరించారు. ప్రజలకు, యువతకు, మహిళలకు, విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా సమృద్ధి కేంద్రం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన పెమ్మసానికి ఎమ్మెల్యే ధూలిపాళ్ల నరేంద్ర కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సమృద్ధి కేంద్రం ద్వారా విద్యార్థులు ఏఐ శిక్షణను పూర్తి చేసుకోవటం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
"సమృద్ధి కేంద్రం ద్వారా అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పిల్లలకు చేర్పించేందుకు ట్రైనింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాం. నారాకోడూరు గ్రామంలోనే 150 మంది పిల్లలు హైస్కూల్లో చదువుతున్నారు. తల్లిదండ్రుల్ని కోరేది ఒక్కటే పిల్లలకు సమయం ఉన్నప్పుడు రోజుకు కనీసం గంటసేపు అయిన ఈ సెంటర్కు పంపించండి." - ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, ఎమ్మెల్యే
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