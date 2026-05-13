"తప్పు చేస్తే నా కుమారుడికి శిక్ష పడాల్సిందే" - బండి సంజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు
సమాజం అంటూనే తిరిగాను కానీ కుటుంబానికి సమయమివ్వలేదంటున్న కేంద్ర మంత్రి - కుమారుడిని క్రిమినల్ అంటే ఏ తండ్రి తట్టుకోలేడంటూ వ్యాఖ్య - తెలంగాణలో కుటుంబ పాలన దహనం చేస్తానన్న బండి సంజయ్
Published : May 13, 2026 at 9:25 AM IST
Bandi Sanjay About Bandi Bhagirath : తన కుమారుడుపై వచ్చిన ఆరోపణలపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. నిజంగా నా కుమారుడు తప్పు చేస్తే వందశాతం శిక్ష పడాల్సిందే, చట్టం ముందు అందరూ సమనమే అని ఆయన అన్నారు. మంగళవారం కరీంనగర్లో నిర్వహించిన హిందు ఏక్తా యాత్రలో ఆయన మాట్లాడారు. సమాజమే తన కుటుంబమని పగలు, రేయి తేడా లేకుండా పాటుపడ్డానన్నారు. 150 రోజులు, 1600 కిలో మీటర్లు పాదయాత్ర చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజల కష్టనష్టాల్లో భాగస్వాముడిని అయ్యానని పేర్కొన్నారు. ప్రజలే కుటుంబమనుకున్నా, కానీ కుటుంబానికి, కుమారుడికి సమయమివ్వకుండా పొరపాటు చేశానన్నారు. ఎప్పుడు వారితో మాట్లాడలేకపోయానన్నారు. అందుకని సమాజానికి 'క్షమాపణ' చెప్తున్నానన్నారు.
నిజాయితీగా బయటికి వస్తానన్నాడు : అందరి ముందు తన బిడ్డను క్రిమినల్లా చూపిస్తే ఏ తండ్రి అయినప్పటికీ తట్టుకోలేరని బాధపడ్డారు. 'నేను తప్పు చేయలేదు నాన్న. ఫ్రెండ్స్లాగా కలిసి ఉన్నాం. తర్వాత విడిపోయాం. నిజాయితీగా బయటికి వస్తానని' తన బిడ్డ భగీరథ్ తనతో చెప్పాడని బండి సంజయ్ తెలిపారు. తన కుమారుడిని సమర్థించడం లేదని, తప్పు ఎవరు చేసిన తప్పేనని, ఆయన బిడ్డకు ఒక న్యాయం, ఇతరులకు ఒక న్యాయం అంటూ ఏదీ ఉండదన్నారు. నిజంగా తన కుమారుడు తప్పు చేస్తే శిక్ష పడాల్సిందేనని చెప్పారు.
కన్నపేగు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తుంది : తన భార్య తన దారిలోనే నడుస్తూ, బ్యాంకు ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టిందన్నారు. ఇంట్లోనే ఉంటూ నన్ను నమ్మిన కార్యకర్తలకు సహాయం చేస్తుందనన్నారు. కుమారుడిపై వస్తున్న ఆరోపణలు తట్టుకోలేక డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిందని విలిపించారు. కుటుంబంపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా దాడి చేస్తే ఏ తల్లి భరించగలదని ఆవేదన చెందారు.
భయపడే వ్యక్తిని కాదు : తాను ఇలాంటి వాటికి భయపడే వ్యక్తిని కాదన్నారు. రాముండంతటి దేవుడికే కష్టాలు వచ్చాయని, తర్వాత ఆయన ఆదర్శ రాముడిలా నిరూపించుకున్నాడని చెప్పారు. తన జీవితంలో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాకే, సామన్య కార్యకర్త నుంచి జెండాలు కట్టి ఈ స్థాయిలో నిలబడ్డానని చెప్పారు. తన భుజంపై కాషాయ జెండా, తలపై అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయన్నారు.
వారి భరతం పడతా : తనని ఈరోజు ఎవరైతే లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారో వారు పెట్టిన నిప్పుతోనే భరతం పడతానని చెప్పారు. హనుమంతుడు లంకను కాల్చినట్టు, తెలంగాణలో దళారుల వ్యవస్థను, కుటుంబ పాలన వ్యవస్థను, అవినీతి వ్యవస్థను పక్కాగా దహనం చేస్తానన్నారు. ఎవరైతే కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేస్తూ, వారి కుటుంబాన్ని బజారుకు ఈడ్చిన వారిని ఊరికే వదలనన్నారు. తన కార్యకర్తల్లో ఆవేదన రగిలించిన వారిని, పార్టీని ఇబ్బందుల్లో పెట్టిన వారిని, ఎవరిని విడిచి పెట్టే ప్రసక్తి లేదని పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలో ఉన్నపుడు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు 29 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. వారి కుటుంబాల బాధలు తనకి తెలుసని చెప్పారు. మళ్లీ వారి కుటుంబాలను కలుస్తానని చెప్పారు.
విచారణకు రావాలని నోటీసులు : బండి భగీరథ్ తన పేరుపై నమోదైన పోక్సో కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ నెల 14న వెకేషన్ బెంచ్లో పిటిషన్ విచారణకు రానుంది. ఇదిలా ఉండగా పోక్సో కేసులో భగీరథ్కు పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం పేట్బషీరాబాద్ పీఎస్లో విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు ఇచ్చారు. కరీంనగర్లోని భగీరథ్ ఇంటికి వెళ్లిన బషీరాబాద్ పోలీసులు ఇంట్లో లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులకు సమాధానమిచ్చారు.
పోక్సో కేసు కొట్టివేయాలని బండి భగీరథ్ పిటిషన్ - రేపు విచారణకు రావాలని పోలీసుల నోటీసులు
బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం - నేడు మరోసారి బాలిక వాంగ్మూలం నమోదు