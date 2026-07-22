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రాష్ట్రంలో మూడేళ్లలో 14,101 మందికి పాముకాట్లు, 60 మంది మృతి : కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ సహాయమంత్రి

రాజ్యసభలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ప్రతాప్‌రావ్ జాదవ్ వెల్లడి - వీబీజీవై కింద ఏపీకి రూ.2,545 కోట్ల విడుదల

14,101 Snakebite Cases Across The State Over The Three Year Period
14,101 Snakebite Cases Across The State Over The Three Year Period (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:04 AM IST

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14,101 Snakebite Cases Across The AP : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పాముకాటు ఘటనలు ఇప్పటికీ ప్రజారోగ్యానికి సవాలుగానే కొనసాగుతున్నాయి. 2023 నుంచి 2025 మధ్య మూడేళ్ల కాలంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14,101 మంది పాముకాటుకు గురైనట్లు కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ సహాయమంత్రి ప్రతాప్‌రావ్ జాదవ్ రాజ్యసభలో వెల్లడించారు. ఈ ఘటనల్లో 60 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలిపారు. రాజ్యసభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంగా ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాలు, వ్యవసాయ పనులు చేసే రైతులు, కూలీలు, అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు ఎక్కువగా పాముకాటుకు గురవుతున్నట్లు ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వర్షాకాలంలో పాములు బయటకు రావడం, పొలాల్లో పనిచేసే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

వీబీజీవై కింద ఏపీకి రూ.2,545 కోట్ల విడుదల : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాల విస్తరణ, గ్రామీణ జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వీబీజీ రాం జీ పథకం కింద ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారీ నిధులు కేటాయించింది. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రానికి మొత్తం రూ.7,707.21 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయమంత్రి కమలేష్ పాసవాన్ లోక్‌సభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంగా వెల్లడించారు. ఇందులో తొలి విడతగా రూ.2,545.50 కోట్లు ఇప్పటికే విడుదల చేసినట్లు తెలిపారు. గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయడమే ఈ నిధుల విడుదల ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు.

గ్రామీణాభివృద్ధి పనులకు ఊతం : విడుదలైన నిధులతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు, తాగునీటి సదుపాయాలు, మురుగు కాలువలు, కమ్యూనిటీ మౌలిక వసతులు, ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించిన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు అవకాశం కలుగనుంది. గ్రామీణ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంతో పాటు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఈ నిధులు దోహదపడతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మిగిలిన నిధులను కూడా పనుల పురోగతి, నిబంధనల అమలును బట్టి దశలవారీగా విడుదల చేయనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించి గ్రామీణాభివృద్ధి లక్ష్యాలను వేగంగా సాధించాలని కేంద్రం సూచించింది. దీంతో గ్రామీణ మౌలిక వసతుల బలోపేతంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం, గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధికి మరింత ఊతం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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14101 SNAKEBITE CASES IN AP
SNAKEBITE CASES IN STATE IN 3 YEARS
మూడేళ్లలో 14101 మందికి పాముకాట్లు
SNAKEBITE CASES ACROSS THE STATE
14101 SNAKEBITE CASES IN AP

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