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రాష్ట్ర అప్పు ఎంతో తెలుసా? - రాజ్యసభలో కేంద్రమంత్రి కీలక ప్రకటన

ఏపీ అప్పుల వివరాలపై కేంద్రం ప్రకటన - 2026 బడ్జెట్ అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్ర అప్పు రూ.6.45 లక్షల కోట్లు - రాజ్యసభలో ప్రకటించిన కేంద్రమంత్రి పంకజ్ చౌదరి

AP State Debt in 2026
AP State Debt in 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:59 AM IST

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AP State Debt in 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పులు, తలసరి ఆదాయ అంశాలపై కేంద్ర ఆర్థిశశాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌదరి రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేశారు. కాంగ్రెస్‌ సభ్యుడు వివేక్‌ ఠంకా రాష్ట్రాల అప్పుల గురించి మంగళవారం అడిగిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన సమాధానంలో ఆయన ఈ విషయం వెల్లడించారు. రాష్ట్ర అప్పు 2026 బడ్జెట్‌ అంచనాల ప్రకారం రూ.6,45,461 కోట్లు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇవి 2024లో రూ.4,92,568 కోట్లు, 2025లో రూ.5,65,534 కోట్లుగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. 2024తో పోలిస్తే 2025 నాటికి 14.81%, 2025తో పోలిస్తే 2026 నాటికి 14.13% మేర అప్పు పెరిగినట్లు తెలిపారు.

స్థూల ఉత్పత్తి, తలసరి ఆదాయం పైనా ప్రకటన: అలాగే రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి 2023-24లో రూ.14,23,900 కోట్లు ఉండగా, 2024-25 నాటికి రూ.15,91,226 కోట్లు, 2025-26లో రూ.17,62,357 కోట్ల మేర నమోదైనట్లు కేంద్రమంత్రి పంకజ్ చౌదరి తెలిపారు. ఇందులో 11.75%, 10.75% వృద్ధి నమోదైనట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో తలసరి ఆదాయం విషయానికి వస్తే 2023-24లో రూ.2,39,311, 2024-25లో రూ.2,66,699, 2025-26లో రూ.2,94,507గా నమోదైందని తెలిపారు. ఇందులో వరుసగా 11.44%, 10.42% మేర వృద్ధి నమోదైనట్లు రాజ్యసభలో వెల్లడించారు.

రామాయపట్నం పోర్టు తొలిదశ 80 శాతం పూర్తి: రామాయపట్నం పోర్టు నిర్మాణం తొలిదశ 80.55 శాతం పూర్తయినట్లు కేంద్ర పోర్టులు, నౌకాయానశాఖ మంత్రి శర్బానంద్‌ సోనోవాల్‌ తెలిపారు. రాజ్యసభలో టీడీపీ సభ్యుడు బీద మస్తాన్​రావు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన బదులిచ్చారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 29.58 ఎకరాల్లో రూ.45 కోట్లతో అటానమస్‌ మారిటైం షిప్‌యార్డ్, సిస్టం డెవలప్‌మెంట్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు. ఇది పూర్తయితే తద్వారా 750 మందికి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉందన్నారు.

కొండపల్లి బొమ్మల ఎగుమతులకు చేయూత: కొండపల్లి బొమ్మల ఎగుమతులకు కేంద్రం సహకరిస్తోందని కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ సహాయమంత్రి జితిన్‌ ప్రసాద తెలిపారు. మంగళవారం లోక్‌సభలో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్‌ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. బొమ్మలకు విలువ జోడించడం, అవసరమైన ముడిసరకు అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఉత్పత్తులను మరింత నాణ్యంగా, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు తగ్గట్టు సురక్షితంగా తయారు చేయడానికి, అందంగా ప్యాక్‌ చేయడానికి చేయూత అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కొనుగోలుదారులతోనూ లింకేజి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

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