ఏపీ అభివృద్ధిలో పోర్టులే ప్రముఖ పాత్ర - రాష్ట్రాలను కలిపేందుకు అనేక కారిడార్లు: నితిన్ గడ్కరీ
Nitin Gadkari Speech at CII Sumiit : ఏపీలోని అనేక పోర్టులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నామని కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. విశాఖలో రెండో రోజు జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొని మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 5:31 PM IST
భవిష్యత్తులో ఏపీ అభివృద్ధిలో పోర్టులే ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయని కేంద్ర రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. అందుకే పోర్టులను అనుసంధానిస్తూ రహదారులను నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. విశాఖలో రెండో రోజు జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సుకు గడ్కరీ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు విజన్తో ఇతర రాష్ట్రాలతో ఏపీని కలుపుతూ చేపట్టిన రహదారుల నిర్మాణాలు వేగంగా సాగుతున్నాయని అన్నారు. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణ అంశం కేంద్ర కేబినెట్ అనుమతి పరిధిదాకా వచ్చిందని వెల్లడించారు. అలానే దేశాభివృద్ధికి పోర్టులు చాలా ముఖ్యమని గడ్కరీ తెలిపారు.
సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం, పోర్టులు ఉండటం ఏపీకి చాలా ఉపయోగమని రాష్ట్రంలోని అనేక పోర్టులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నామని నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు. హైవేలు, గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్లు ఏపీకి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ఎగుమతులు, దిగుమతుల అభివృద్ధికి లాజిస్టిక్స్ ఖర్చు బాగా తగ్గాలని చెప్పారు. బెంగళూరు-విజయవాడ కారిడార్తో 110 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గిందని అలానే రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్ ప్రాజెక్టు 96 శాతం పూర్తయ్యిందని వెల్లడించారు. ఇది ఏపీ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్కు ఎంతో మేలు చేస్తుందని దేశంలోనే అతిముఖ్య ప్రాజెక్టు రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్ అని కేంద్రమంత్రి చెప్పారు.
అమరావతి చుట్టూ 192 కి.మీ. రింగ్రోడ్డు : విశాఖ-మచిలీపట్నం కారిడార్ ఏపీ అభివృద్ధికి కీలకమని వచ్చే జనవరి నాటికి బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ వే పూర్తవుతుందని నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. బెంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్వేతో తమిళనాడు, ఏపీ, కర్ణాటకకు లాభం చేకూరుతుందని. ఖరగ్పూర్-అమరావతి కారిడార్ వస్తే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం పోర్టులకు మేలు కలుగుతుందని, ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కలిపేందుకు అనేక కారిడార్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని తెలిపారు. అమరావతి చుట్టూ 192 కిలోమీటర్ల రింగ్రోడ్డు వస్తోందని నితిన్ గడ్కరీ అన్నారు.
"పొడవైన సముద్ర తీరం, పోర్టులు ఉండటం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా ఉపయోగం. దేశాభివృద్ధికి పోర్టులు చాలా ముఖ్యం. ఏపీలోని అనేక పోర్టులను మరింత అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. హైవేలు, గ్రీన్ఫీల్డ్ కారిడార్లు ఏపీకి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉన్నాయి. ఎగుమతులు, దిగుమతుల అభివృద్ధికి లాజిస్టిక్స్ ఖర్చు బాగా తగ్గాలి. బెంగళూరు-విజయవాడ కారిడార్తో 110 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గింది. రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్ ప్రాజెక్టు 96 శాతం పూర్తయ్యింది. రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్ ఏపీ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దేశంలోనే అతి ముఖ్య ప్రాజెక్టు రాయపూర్-విశాఖ కారిడార్. విశాఖ-మచిలీపట్నం కారిడార్ ఏపీ అభివృద్ధికి కీలకం." - నితిన్ గడ్కరీ, కేంద్రమంత్రి
హైదరాబాద్ను మించేలా అమరావతిని నిర్మిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖలో రెండోరోజూ పెట్టుబడుల వెల్లువ - రూ.1.41 లక్షల కోట్ల ఒప్పందాలు