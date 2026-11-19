మంచి రోడ్లు లేకుండా ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Indian Roads Congress Conference in Hyderabad: దేశంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలపై కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Published : November 19, 2026 at 4:46 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారులతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. 2047 వరకు రాష్ట్రాన్ని 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకనామీ చేయాలని ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని వివరించారు. హైదరాబాద్ హెచ్ఐసీసీలో ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ సదస్సును కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రారంభించారు. 'కనెక్టింగ్ రోడ్స్ క్రియేటింగ్ టుమారో' ఇతివృత్తంతో నిర్విహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం పేర్కొన్నారు. దేశాభివృద్ధిలో పెట్టుబడుల సాధనలో సమ్మిట్ కీలకమని తెలిపారు..
"మంచి రోడ్లు లేకుండా ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందదు. ధనిక, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు గొప్ప రోడ్లను నిర్మించవు. గొప్ప రోడ్లే దేశాలను ధనిక, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా మారుస్తాయి. పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను అనుసంధానించే బలమైన రోడ్ నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేయడంపై మా దృష్టి ఉంది. గడ్కరీ జీ, జాతీయ ప్రయోజనాలు, జాతీయ భద్రత, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజల సంక్షేమం వంటి అంశాల్లో రాజకీయాలు ఉండవని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నా. సమయం వచ్చినప్పుడు మనం ఎన్నికల్లో పోరాడుదాం. కానీ మిగిలిన సమయంలో, దేశ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడదాం. జాతీయ అభివృద్ధిలో తెలంగాణ తన వంతు పాత్ర పోషించేలా నేను చూస్తాను. ఇప్పుడు, నా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్రం కూడా మద్దతు ఇవ్వాలి" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
రహదారులు సరిగా ఉంటే పెట్టుబడులు
రోడ్ కనెక్టివిటీలో ప్రపంచంలోనే భారత్ నంబర్ వన్గా ఉందని నితిన్ గడ్కరీ చెప్పారు. మౌలిక వసతుల కల్పనలో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో నాణ్యత పాటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రోడ్లు మంచిగా ఉంటే భారీగా పెట్టుబడులు వస్తాయని వివరించారు. అయితే పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు భద్రత విషయంలో మనం ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడాలన్నారు. రోడ్లపై ఎలాంటి బ్లాక్ స్పాట్లు ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు ప్రతి ఇంజినీర్ పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని పనిచేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
‘‘"దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్నాయి. ఈ మాటలు చెప్పడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా.. చెప్పక తప్పని పరిస్థితి. ఏటా రోడ్డు ప్రమాదాల్లో లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. వారిలో ఎక్కువ మంది యువకులే ఉంటున్నారు. ఈ రోడ్లపై ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి?. డీపీఆర్లు ఎలా తయారవుతున్నాయి? ఒక్క డీపీఆర్ కూడా సరిగ్గా తయారు కావడం లేదు. ఈ పదం వాడుతున్నందుకు క్షమించండి. ఇకపై రోడ్లపై బ్లాక్ స్పాట్స్ కనిపించకూడదు. బ్లాక్స్పాట్ ఉండకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఇంజినీర్లదే" - నితిన్ గడ్కరీ, కేంద్ర మంత్రి
ఎన్హెచ్-65ను ఆరు లైన్లుగా విస్తరించాలి
ట్రిపుల్ ఆర్ ఉత్తర భాగం పనులతు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపాలని గడ్కరీకి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ ఎన్హెచ్-65ను ఆరు లైన్లుగా విస్తరించాలని కోరారు. హెచ్ఐసీసీలో జరుగుతున్న ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్’ సదస్సు ఈనెల 22 వరకు కొనసాగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా రోడ్లు, జాతీయ రహదారుల రంగానికి చెందిన నిపుణులు సహా సుమారు 3,500 మంది పాల్గొన్నారు.
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